Школьный ухажер Ивлеевой жалеет, что Настя забыла о нем

Одна из самых знаменитых девушек России Настя Ивлеева первые годы своей жизни прожила в поселке неподалеку от Санкт-Петербурга. Недавно на связь с журналистами вышел одноклассник звезды и рассказал о его отношениях с Ивлеевой в те далекие годы.

Настя Ивлеева — одна из главных российских звезд наших дней

27-летняя Настя Ивлеева никогда не скрывала, что родилась в самой обычной семье, далеко от столицы. Девушка добилась потрясающих успехов — тому доказательством 11 миллионов подписчиков на ее странице в Инстаграме.



Недавно с журналом «СтарХит» связался бывший одноклассник Насти, Иван Зенченко. Он захотел через известное издание передать привет звезде и подробнее рассказать про юные годы Ивлеевой.

Как оказалось, на какое-то время Иван потерял девушку из виду, а затем очень удивился, когда жена показала ему Настю в программе «Орел и Решка».

«Молодец девочка. В школе стремилась поучаствовать во всех конкурсах, спектаклях. А мне всегда нравилось наблюдать за ней на сцене», — сказал мужчина.



Кроме того, Зенченко признался, что в школьные годы ухаживал за Настей. «У нас были непростые отношения. Никакого интима, но нравились друг другу. Так, интрижки. Ребята постарше часто оказывали ей знаки внимания, но она их отшивала. Помню я и наш с ней конфликт на выпускном, до сих пор виню себя, что подпортил настроение», — вспоминает Иван.



1 2 3 4 Одноклассник Насти Ивлеевой Иван жалеет, что больше не общается с ней

Одноклассник звезды очень жалеет, что около двух лет назад Настя удалила его из списка своих контактов в социальных сетях и перестала выходить с ним на связь. «А ведь когда-то по традиции мы поздравляли друг друга с днем рождения. У меня 1 марта — Ивлей всегда звонила, шутила, мол, постарел. А я в ответ: через неделю и ты догонишь, ведь у нее — 8 марта», — сказал корреспонденту Иван.