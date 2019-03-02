Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Российские звезды в эпоху нулевых: это было недавно...

В последнее время знаменитости часто ностальгируют по эпохе нулевых. Кажется, тогда и вечеринки были веселее, и гонорары — больше, и шампанское — пузыристее. Woman.ru решил вспомнить, как выглядели и как зажигали звезды в те годы. 
Ксения Собчак, Павел Воля, Мария Кравцова и Юлия Беретта <br>
Ксения Собчак, Павел Воля, Мария Кравцова и Юлия Беретта 

Середина нулевых — яркое время для российского шоу-бизнеса. Тогда Ксения Собчак и Даша Жукова танцевали на вечеринках до утра, а за соседними столиками можно было встретить не только завидных холостяков вроде Алексея Гарбера и Бориса Ельцина-младшего, но и фигурантов рейтинга Forbes.

Сергей Лазарев и Ксения Собчак
Сергей Лазарев и Ксения Собчак
Гоша Куценко и Маша Цигаль <br>
Гоша Куценко и Маша Цигаль 
Ирина Аллегрова и Алла Пугачева <br>
Ирина Аллегрова и Алла Пугачева 
Джиган <br>
Джиган 
Павел Воля <br>
Павел Воля 
Ульяна Сергеенко и Елена Перминова <br>
Ульяна Сергеенко и Елена Перминова 
Мирослава Дума <br>
Мирослава Дума 

Светские мероприятия знаменитости посещали куда охотнее, чем сегодня. Причем сам повод особого значения не имел — собрались, показали друг другу наряды, обсудили мужей-любовников-поездки-подарки-платья-сумки за шампанским, улыбнулись присутствовавшим фотографам и разошлись.

Яна Рудковская и Филипп Киркоров <br>
Яна Рудковская и Филипп Киркоров 
Ксения Собчак и Сергей Зверев <br>
Ксения Собчак и Сергей Зверев 
Тимати и Анастасия Кочеткова <br>
Тимати и Анастасия Кочеткова 
Равшана Куркова и Михаил Друян <br>
Равшана Куркова и Михаил Друян 
Шура <br>
Шура 
Митя Фомин и Юля Ковальчук <br>
Митя Фомин и Юля Ковальчук 

В таком расслабленном формате могло проходить как открытие, так и закрытие бутика, показы дизайнеров, которые, благодаря стабильно дорожавшим нефти и газу, создавали одну коллекцию за другой, а также презентации чего угодно — вплоть до холодильников.

Уже потом многие начали все-таки вчитываться в приглашения и соизмерять статус мероприятия со своим местоположением в светской «иерархии».

Перейти к обсуждению 2


02 марта 2019
Текст Woman.ru
Фото Уткин Игорь/Саверкин Александр/Кубединов Игорь/Волчков Евгений/Шеметов Максим/Юрий Самолыго/Алексей Антонов/Елизавета Клементьева/Олег Дьяченко/Оксана Кацен/Александр ФЕДОРОВ/ТАСС, Personastars, Starface
Теги

Мария Кравцова (Марика), Алексей Митрофанов

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • 7 фото (Алекса)..я даже не пойму что это за ракурс. А вообще на вумене уже была эта подборка с этими же фото.

  • Эх,было время беззаботное)Все улыбались,веселились-жили вообщем в свое удовольствие))а сейчас все такие серьезные серьезные....

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 493

Новое за неделю

13 новых тем

Популярное за неделю

13 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.