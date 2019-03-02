Российские звезды в эпоху нулевых: это было недавно...

В последнее время знаменитости часто ностальгируют по эпохе нулевых. Кажется, тогда и вечеринки были веселее, и гонорары — больше, и шампанское — пузыристее. Woman.ru решил вспомнить, как выглядели и как зажигали звезды в те годы.

Ксения Собчак, Павел Воля, Мария Кравцова и Юлия Беретта



Середина нулевых — яркое время для российского шоу-бизнеса. Тогда Ксения Собчак и Даша Жукова танцевали на вечеринках до утра, а за соседними столиками можно было встретить не только завидных холостяков вроде Алексея Гарбера и Бориса Ельцина-младшего, но и фигурантов рейтинга Forbes.

Сергей Лазарев и Ксения Собчак

Гоша Куценко и Маша Цигаль



Ирина Аллегрова и Алла Пугачева



Джиган



Павел Воля



Ульяна Сергеенко и Елена Перминова



Мирослава Дума



Светские мероприятия знаменитости посещали куда охотнее, чем сегодня. Причем сам повод особого значения не имел — собрались, показали друг другу наряды, обсудили мужей-любовников-поездки-подарки-платья-сумки за шампанским, улыбнулись присутствовавшим фотографам и разошлись.

Яна Рудковская и Филипп Киркоров



Ксения Собчак и Сергей Зверев



Тимати и Анастасия Кочеткова



Равшана Куркова и Михаил Друян



Шура



Митя Фомин и Юля Ковальчук



В таком расслабленном формате могло проходить как открытие, так и закрытие бутика, показы дизайнеров, которые, благодаря стабильно дорожавшим нефти и газу, создавали одну коллекцию за другой, а также презентации чего угодно — вплоть до холодильников.

Уже потом многие начали все-таки вчитываться в приглашения и соизмерять статус мероприятия со своим местоположением в светской «иерархии».