Пока, малыш! Звезды, которые расстались сразу после рождения ребенка

Появление совместных детей — событие, которое в корне меняет жизнь пары. В идеале — в лучшую сторону. Однако в жизни бывает по-разному. Сегодня вспоминаем всем известные союзы, которые сначала радовали нас красивыми жестами и признаниями в любви, а потом неожиданно расстались сразу после появления малыша на свет. Мы до сих пор пытаемся понять, почему же так вышло.





Не так давно в Сети появилась информация о том, что отношения богатой наследницы Хлое Грин и привлекательного бывшего преступника Джереми Микса дали трещину: якобы влюбленные решили расстаться спустя всего год после рождения общего сына Джейдена.

Поклонники в недоумении: казалось, столь радостное событие должно было только укрепить союз, по определению не имеющий бытовых проблем.

Вот и гадай теперь, с чем же не справились новоиспеченные родители, к услугам которых лучшие няни и всевозможные помощники по дому. Неужели былая страсть так быстро улетучилась?



Грин уже сняла обручальное кольцо, а внезапно «одинокий волк» Микс с горящими глазами посещает светские вечеринки. Что ждет эту пару, пока неизвестно, однако хочется верить, что знаменитости все-таки найдут в себе силы преодолеть кризис.



Все вышеописанное заставило нас задуматься: почему отдельные пары расстаются сразу после рождения ребенка? Их, конечно, меньше, чем счастливых родителей, и все-таки они есть. Почему трещина в отношениях случается, казалось бы, в самый радостный период в жизни? Эти и другие вопросы мы попытались выяснить на примере знаменитых пар.

Анна Седокова (36 лет) и Артем Комаров (28 лет)

8 февраля 2017 года Анна Седокова поделилась со своими подписчиками в Инстаграме счастливой новостью о том, что находится в ожидании третьего ребенка. 8 апреля того же года певица родила сына, которого назвала Гектором. Имя отца малыша артистка скрывает до сих пор, однако в Сети уже давно не секрет, что им является бизнесмен Артем Комаров.

Еще в интервью нашему порталу в мае 2017 года Седокова призналась, что получила от возлюбленного предложение руки и сердца. Певица не торопилась замуж, наслаждаясь статусом счастливой невесты и мамы. Однако потом что-то пошло не так: спустя короткий период времени Анна заявила, что рассталась с отцом Гектора из-за непримиримых разногласий. Певица не раз заявляла, что она перфекционист, поэтому и мужчина ей нужен под стать — идеальный.

Сейчас Анна одна воспитывает годовалого сына и еще двух дочерей — 14-летнюю Алину и 7-летнюю Монику. Статус матери-одиночки Седокову не смущает, однако изредка она все-таки жалуется фанатам на недостаток любви. При этом мужским вниманием артистка явно не обделена: Анна то и дело интригует подписчиков снимками с огромными букетами цветов, рассказывает об ухажерах и их загадочных посланиях. Как бы там ни было, походом в ЗАГС такие романы пока не завершились. Но это не отменяет вероятности, что все еще впереди.

Алена Шишкова (26 лет) и Тимати (35 лет)

В 2013 году Тимати представил публике свою возлюбленную — 21-летнюю модель Алену Шишкову. Новоиспеченная пара моментально привлекла к себе внимание общественности, но посвящать всех в свою личную жизнь эти романтики не спешили. Вскоре Алена забеременела и в 2014-м родила дочь, которую они с Тимати назвали Алисой. Казалось, за этим счастливым событием последует не менее счастливое — свадьба молодых родителей.

Тем не менее, вопреки ожиданиям поклонников, предложения руки и сердца не последовало. Вместо него появилось известие, что рэпер и модель расстались. Видимо, так и не дождавшись серьезного шага от Тимати, Алена решила попытать счастье с кем-то еще. Этим кем-то оказался вратарь московского «Динамо» Антон Шунин.

Поклонники пары до сих пор надеются, что Шишкова и Юнусов будут вместе, поэтому в каждой их совместной фотографии пытаются разглядеть признаки воссоединения. А между тем Алена и Тимати подчеркивают, что они сумели остаться во вполне дружеских отношениях ради дочери. Сегодня основатель Black Star состоит в отношениях с Анастасией Решетовой и, как предполагают поклонники, совсем скоро может стать отцом во второй раз. При этом Шишкова остается желанной гостьей на всех праздниках Юнусовых и любимицей Симоны, матери музыканта и бизнесмена.

Рита Дакота (28 лет) и Влад Соколовский (28 лет)

Отношения Риты Дакоты и Влада Соколовского были похожи на сказку. Поклонники не переставали восхищаться тем, насколько гармонично артисты смотрятся вместе. Каждый новый кадр в Инстаграме — в самое сердце. Сколько любви было в этих снимках, сколько нежности в каждой подписи к фото!.. Артисты даже венчались — настолько сильны были их чувства. Логичным продолжением столь гармоничных отношений стало рождение дочери, которую назвали экзотичным, но в последнее время популярным именем Мия.

С рождением ребенка счастливые родители запустили свой влог на YouTube: поклонники ждали каждую новую серию с нетерпением. Смех, поцелуи, совместные путешествия, признания в любви, романтические вечера, добрые шутки и приколы, заботы о дочери — Дакота и Соколовский представляли собой иллюстрацию современной счастливой семьи. Конец этой сказке положила сама Рита, написав в своем Инстаграме, что узнала о многочисленных изменах Влада. Певец ходил налево и в начале отношений, и после венчания, и во время беременности жены, и после ее родов. Конечно, такого предательства Рита простить не смогла. Последовал незамедлительный развод.

Дакота не скрывает, что предательство мужа обернулось для нее огромной душевной травмой. Тем не менее Рита оставила эту ситуацию в прошлом и старается жить дальше. Артистка не препятствует общению дочери с отцом, но сама не желает иметь с мужем никакого контакта. Влад же спустя время признал свою вину, отметив, что эта ситуация послужила ему большим уроком. Соколовский честно рассказал, что думает о бывшей жене каждый день и мечтает заслужить ее прощения.

Джанет Джексон (52 года) и Виссам аль-Мана (44 года)

В 2012 году 46-летняя Джанет Джексон шла под венец в третий раз, обещая сама себе и всем другим, что он будет последним. Казалось, это была настоящая любовь: ради супруга и их семейного счастья певица рискнула родить ребенка, несмотря на зрелый даже по современным меркам возраст. 3 января 2017 года 50-летняя Джанет впервые стала мамой. У супругов родился сын Исса аль-Мана.

Фанаты ликовали, не переставая радоваться за новоиспеченных родителей. Увы, всего через три месяца после появления малыша на свет семейному счастью знаменитостей пришел конец. Джанет ушла от мужа и подала на развод. Как выяснилось, Джексон не смогла найти себя в условиях мусульманской культуры — это она осознала отчего-то, лишь став матерью. Муж тем временем отказался и дальше благосклонно смотреть на ее свободолюбие и активную концертную деятельность. На суде и вовсе выяснилось, что Виссам поднимал руку на супругу.

После расставания Джанет и Виссам клялись в своих интервью, что останутся друзьями ради общего ребенка и опеку над ним поделят поровну. Но уже в суде стало ясно, что достичь мирного соглашения у бывших супругов не получится. К слову, даже к подобию компромисса Джексон и аль-Мана пока так и не приблизились: несколько месяцев назад певица даже вызвала полицию в дом к бывшему мужу, чтобы удостовериться, что с ее сыном, который в то время находился с папой, все в порядке.

Сиара (33 года) и Фьючер (35 лет)

Отношения Сиары и Фьючера были похожи на американские горки. Импульсивные знаменитости то расставались, то сходились вновь. Прошло всего несколько месяцев с начала их романа, как певица узнала, что беременна. В мае 2014-го Сиара родила сына Фьючера Захира Уилберна. На радостях новоиспеченный отец сделал матери своего ребенка предложение руки и сердца.

Увы, свадьбе не суждено было состояться. Причина самая банальная: рэпер изменил возлюбленной, и она этого предательства простить не смогла. Спустя некоторое время молодые родители предприняли несколько попыток сойтись, но все впустую. Так, после очередного расставания певица потребовала от экс-жениха 15 тысяч долларов, обвинив его в оскорблениях в соцсетях и угрозах в адрес своего нового избранника. Фьючер в отместку заявил о намерениях лишить Сиару родительских прав.

К счастью, несостоявшейся паре хватило мудрости не лишать своего сына общения и с мамой, и с папой. В 2017 году оба заявления были отозваны из суда, а Сиара и Фьючер договорились, что будут растить ребенка вместе. Сегодня певица уже дважды мама: в 2016 году она вышла замуж за квотербека «Сиэтл Хикос» Рассела Уилсона, которому родила дочь Сиенну Принсесс. То, что эта пара за три года не распалась, а, напротив, укрепилась в своих чувствах, очень хороший знак!

Ирина Леонова (40 лет) и Евгений Цыганов (39 лет)

История этой пары отличается от предыдущих. Если ранее упомянутые родители расставались после рождения первого совместного ребенка, то Ирина Леонова и Евгений Цыганов оставались семьей и после второго, и после третьего, и так далее вплоть до шестого ребенка. Узнав о седьмой беременности, актриса была уверена, что муж по-прежнему будет рядом с ней.

Но этого не случилось. Цыганов оставил жену, когда та была еще беременна. Актер ушел к Юлии Снигирь, которая на тот момент также ждала от него ребенка! Увы, из роддома Евгений встречал новую избранницу, а не бывшую жену.

Доподлинно неизвестно, как сегодня складываются отношения бывших супругов. Ясно одно: Цыганов не бросил детей от первого брака, а регулярно проводит с ними время. И даже выходит в свет! Нам остается надеяться, что Ирина и Евгений сохранили конструктивные отношения, оставив обиды в прошлом.