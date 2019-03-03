Исчезнувшая королева: что известно о таинственной пропаже Лаллы Сальмы, первой публичной супруги правителя Марокко

В 2018 году в западной прессе появились слухи о том, что король Марокко Мухаммед VI развелся со свой супругой Лаллой Сальмой. На тот момент принцессу не видели на публике уже полгода. До сих пор от официальных представителей не поступало никакой информации о Сальме. Не комментируется ни развод с королем, ни ее текущее местонахождение. Что же случилось с возлюбленной Мухаммеда VI?

В прессе обсуждают исчезновение супруги Мухаммеда VI Лаллы Сальмы

В конце февраля в Марокко с официальным визитом прибыл принц Гарри вместе с глубоко беременной Меган Маркл. Есть основания предполагать, что это была последняя зарубежная поездка королевской четы перед рождением первенца, поэтому неудивительно, что за каждым шагом будущих родителей следила не только британская, но и мировая пресса.

Сальма не появилась на мероприятиях, связанных с визитом Меган Маркл и принца Гарри в Марокко

Известно, что из-за волнений в Марокко программу для монарших особ пришлось сократить, что, впрочем, не отменило их встречи с королем — Мухаммедом VI. Она состоялась 23 февраля. Монарх принял высокопоставленных гостей в собственной резиденции, продемонстрировав им все грани южного гостеприимства. Вместе с ним на мероприятии был его сын — 15-летний Мулай Хасан. Эту формальную встречу, коих в современных королевствах случается лишь несколько в год, западные журналисты ждали с особым нетерпением.

Все гадали, появится ли там супруга короля Лалла Сальма? И при этом знали, каким будет ответ на этот вопрос…

В последний раз Лаллу Сальму видели на публике в 2017 году. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно — официальные представители марокканского короля отказываются от любых комментариев, оставляя СМИ простор для всевозможных теорий и красочных фантазий. Так, в 2018-м испанская пресса распространила слух о том, что Лалла Сальма и Мухаммед VI развелись — мол, этим и объясняется исчезновение принцессы, которая, напомним, принимала активное участие в общественной жизни страны. Однако сам король эту информацию не подтвердил, что, согласитесь, настораживает еще больше: в Марокко пропажа Сальмы попросту игнорируется.

В последний раз принцесса появлялась на публике в 2017 году

Сейчас вокруг этой истории существует несколько спекулятивных теорий, но все они — всего лишь догадки. Woman.ru постарался собрать все, что известно на данный момент.

Принцесса из народа

Сальма Беннани (имя супруги Мухаммеда VI до брака) родилась 10 мая 1978 года в марокканском городе Фес в семье преподавателя. В 1981-м умерла мать девочки, и ее воспитанием занялась бабушка.

Лалла Сальма получила блестящее образование и до замужества строила карьеру

Образование (надо отметить, блестящее) Сальма получила в столице Марокко — Рабате. Там она сначала посещала лицей, а затем — университет ENSIAS, окончив который, получила диплом в области инженерии информационных систем. После этого будущая жена короля несколько месяцев проработала по специальности в компании ONA Group (к слову, контролируемой королевской семьей). Возможно, Беннани смогла бы построить блестящую карьеру — для этого у нее был и талант и упорство, если бы судьба не свела ее с Мухаммедом VI.

Известно, что будущие супруги познакомились в 1999 году на закрытом мероприятии.

О том, как складывались их отношения, ничего не известно, однако уже то, что Мухаммед VI не стал скрывать от подданных имя своей избранницы, — большое событие для Марокко. Дело в том, что до этого монархи предпочитали держать своих жен подальше от всеобщих любопытных глаз. Эти женщины не были публичными, не участвовали в общественной жизни страны, не носили королевский титул. Подданные даже не знали их в лицо. Сальма перевернула эту страницу в истории Марокко и начала писать новую — свою.

В 2002 году Сальма вышла замуж за короля, получив титул принцессы

21 марта 2002 года Мухаммед VI женился на своей возлюбленной. Религиозная церемония бракосочетания освещалась в СМИ, после чего Сальмой заинтересовалась и западная пресса. Она получила титул Ее королевского Величества принцессы Лаллы Сальмы, став первой супругой короля Марокко, ради которой было сделано подобное исключение. Впрочем, не единственное — в отличие от своих предшественников (и отца в том числе), Мухаммед VI отказался от права взять в жены еще нескольких женщин, тем самым закрепив за собой репутацию реформатора.

В браке жена Мухаммеда VI родила двоих детей

Лалла Сальма стала его первой и единственной супругой, а также матерью его детей — Мулая Хасана и Лаллы Хадиджи, которым сейчас 15 и 12 лет, соответственно.

Любимица народа и первых леди

После свадьбы Лалла Сальма отказалась от тихой жизни в роскоши дворца и активно занялась общественной деятельностью. Она часто посещала благотворительные мероприятия, курировала медицинские организации. В 2005 году принцесса основала собственный фонд по борьбе с онкологией — Lalla Salma Foundation. За свою деятельность супруга марокканского короля получила несколько наград, в том числе и от Всемирной организации здравоохранения. Ее открытость и желание помогать другим быстро нашли отклик в сердцах жителей Марокко — в местной прессе красавицу Сальму называют народной любимицей.

Впрочем, не только на родине интересуются марокканской принцессой. Она часто бывала за границей, представляя своего мужа на международных мероприятиях, встречалась с лидерами других государств и их женами.

Лалла Сальма присутствовала на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Так, в 2011 году Лалла Сальма стала почетной гостьей на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Одетая в богато украшенное платье в восточном стиле принцесса Марокко была замечена западным глянцем, попав в число самых красивых и стильных представительниц современных королевских семей

Супруга Мухаммеда VI также встречалась с королевой Ранией, Мишель Обамой, Брижит Макрон и королевой Летицией.

Принцесса принимала активное участие в общественной жизни страны (на фото: с королем Испании Филиппом VI, королем Марокко Мухаммедом VI и королевой Летицией)

С последней, уверены журналисты, у принцессы сложились довольно теплые отношения — вместе женщины посетили несколько общественных организаций в Марокко и остались довольны общением друг с другом. К слову, именно после того, как в начале 2019-го Лалла Сальма пропустила мероприятия, связанные с новым визитом короля Испании и его супруги в Рабат, многие СМИ забили и тревогу. На тот момент супругу Мухаммеда не видели уже почти два года.

Вопросы без ответов

Король Марокко хоть и вошел в историю как первый правитель, представивший общественности свою жену, свою личную жизнь оберегает как коршун. Для всех его брак казался идеальным: Лалла Сальма, неизменно безупречная и неотразимая, с ослепительной улыбкой выходила в свет рядом со своим дражайшим супругом. В СМИ ни разу не просачивалась информация о проблемах в королевском браке. Если бы не события последних пары лет, мир продолжал бы верить, что влюбленные живут душа в душу 16 лет подряд.



Сегодня вокруг исчезновения Лаллы Сальмы существует немало спекулятивных теорий, большая часть которых не выдерживает никакой критики: от неудачной пластической операции принцессы до нетрадиционной сексуальной ориентации ее супруга.

Ходят слухи, что король развелся с женой

Наиболее разумными кажутся предположения, выдвинутые испанским еженедельником Hola!, который первым заговорил о разводе в монаршей семье. Данной версии придерживаются и другие западные СМИ, однако пишут об этом, оставляя место для сомнений, ведь официальных подтверждений пока не поступало.

По некоторым данным, Лаллу Сальму видели с детьми в Италии. Другие источники предполагают, что принцесса сейчас находится в Греции или надежно скрыта где-то в Марокко.

Похоже, прогрессивные взгляды Мухаммеда VI все же имеют определенные границы. Ходят слухи, что статус не позволяет королю официально объявить о разводе, поэтому он нашел выход из тягостных, изживших себя отношений, предложив жене мирно разъехаться и оставив ей возможность видеться с детьми. Ряд ресурсов предполагает, король просто передумал оставаться верным единственной жене и по старинке обзавелся группой кротких фавориток. Однако доказательств этому нет.



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На фото: с королевой Летицией Лалла Сальма много времени уделяла благотворительным проектам и руководила собственным фондом по борьбе с онкологией

Вполне возможно, что король-реформатор, которому сначала так нравилась публичность Лаллы Сальмы, со временем изменил свои прогрессивные взгляды на традиционные и заточил супругу в золотой клетке, призвав сосредоточиться на своей главной обязанности — воспитании детей. Во всяком случае, одновременно со слухами о разводе в прессе появилась информация о том, что благотворительная деятельность принцессы временно приостановлена. По некоторым данным, она перестала курировать даже собственный фонд.



Остается надеяться, что в скором времени королевский дворец все же найдет нужные слова, чтобы хоть как-то прокомментировать ситуацию. Очевидно одно — стремление Мухаммеда VI изменить представление о королевских женах сыграло с ним злую шутку — теперь, когда принцессу Лаллу Сальму отлично знают не только в Марокко, но и на западе, очень сложно делать вид, что ничего не произошло.