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«Там, за чертой, ничего нет»: Божена Рынска намекнула, что пережила клиническую смерть

25 февраля стало известно о самоубийстве политтехнолога Игоря Малашенко. Особенно непросто переживает данную трагедию его вдова Божена Рынска. Недавно появилась информация, что у писательницы резко ухудшилось состояние здоровья. 
Божена Рынска, Игорь Малашенко
Неделю назад ушел из жизни Игорь Малашенко

В начале прошлой недели российские СМИ сообщили о смерти 64-летнего Игоря Малашенко. Мужчина покончил с собой, находясь в одиночестве в своем доме в Испании. 

Практически сразу после случившегося 44-летняя Божена Рынска вышла на связь, начав публиковать на своей странице в Facebook посты, посвященные мужу. Однако 2 марта в микроблоге знаменитости появилась запись, сделанная ее родственницей Ниной Костиковой.

Женщина рассказала, что Божена совсем не встает с постели, а также попросила помощи в ее транспортировке из Испании в Россию.

3 марта сама Рынска вышла на связь с фолловерами, оставив на своей странице довольно таинственное послание.

«К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды там увидеться с любимыми всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела», — написала вдова Малашенко. Видимо, таким образом Божена намекнула, что пережила клиническую смерть. В комментариях к посту некоторые фолловеры подтвердили, что испытывали подобные ощущения, находясь на грани жизни и смерти.

На данный момент женщина по-прежнему соблюдает постельный режим и находится в испанском Сан-Роке. 

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04 марта 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru Persona Stars, Сергей Фадеичев/ТАСС

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Подруга сама не может вывезти ее из Испании? Зачем помощь, не понимаю. Есть платные скорые, к трапу приедут.

  • А зачем она нужна в России? Пусть остается в Испании!!! У нас такого "добра" и без неё хватает.

  • То есть 2 ей плохо, что аж требуется транспортировка на родину, а 3 пациент уже пишет фолловерам. Когда человеку реально плохо, ему не до соцсетей. А тут все на всеобщее обозрение и публику. Мда.

  • Это видимо у безбожников там ничего нет. Я тоже там побывала. И утверждаю, что есть.

  • Рея

    Это видимо у безбожников там ничего нет. Я тоже там побывала. И утверждаю, что есть.

    а можно поподробнее?

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