«Там, за чертой, ничего нет»: Божена Рынска намекнула, что пережила клиническую смерть

В начале прошлой недели российские СМИ сообщили о смерти 64-летнего Игоря Малашенко. Мужчина покончил с собой, находясь в одиночестве в своем доме в Испании.
Практически сразу после случившегося 44-летняя Божена Рынска вышла на связь, начав публиковать на своей странице в Facebook посты, посвященные мужу. Однако 2 марта в микроблоге знаменитости появилась запись, сделанная ее родственницей Ниной Костиковой.
3 марта сама Рынска вышла на связь с фолловерами, оставив на своей странице довольно таинственное послание.
«К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды там увидеться с любимыми всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела», — написала вдова Малашенко. Видимо, таким образом Божена намекнула, что пережила клиническую смерть. В комментариях к посту некоторые фолловеры подтвердили, что испытывали подобные ощущения, находясь на грани жизни и смерти.
На данный момент женщина по-прежнему соблюдает постельный режим и находится в испанском Сан-Роке.