«Там, за чертой, ничего нет»: Божена Рынска намекнула, что пережила клиническую смерть

25 февраля стало известно о самоубийстве политтехнолога Игоря Малашенко. Особенно непросто переживает данную трагедию его вдова Божена Рынска. Недавно появилась информация, что у писательницы резко ухудшилось состояние здоровья.

Неделю назад ушел из жизни Игорь Малашенко

В начале прошлой недели российские СМИ сообщили о смерти 64-летнего Игоря Малашенко. Мужчина покончил с собой, находясь в одиночестве в своем доме в Испании.



Практически сразу после случившегося 44-летняя Божена Рынска вышла на связь, начав публиковать на своей странице в Facebook посты, посвященные мужу. Однако 2 марта в микроблоге знаменитости появилась запись, сделанная ее родственницей Ниной Костиковой.

Женщина рассказала, что Божена совсем не встает с постели, а также попросила помощи в ее транспортировке из Испании в Россию.

3 марта сама Рынска вышла на связь с фолловерами, оставив на своей странице довольно таинственное послание.



1 2 3 4 Божена Рынска тяжело переживает смерть Игоря Малашенко

«К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды там увидеться с любимыми всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела», — написала вдова Малашенко. Видимо, таким образом Божена намекнула, что пережила клиническую смерть. В комментариях к посту некоторые фолловеры подтвердили, что испытывали подобные ощущения, находясь на грани жизни и смерти.



На данный момент женщина по-прежнему соблюдает постельный режим и находится в испанском Сан-Роке.