«Солнышки в руках»: все, что мы знаем о предыдущих отношениях Саши Зверевой

Недавно 38-летняя певица Саша Зверева объявила подписчикам, что получила предложение руки и сердца от американского бойфренда. Мы решили вспомнить предыдущих избранников Александры, которые так или иначе привели экс-певицу к главной, заокеанской любви ее жизни.

На днях новый возлюбленный Саши Зверевой предложил певице руку и сердце

Летом 2018 года бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева представила фолловерам своего нового бойфренда — американца Дэна, с которым познакомилась в Лос-Анджелесе, куда несколько лет назад перебралась на постоянное место жительства. Недавно возлюбленный певицы сделал ей предложение. Для Саши это замужество станет уже третьим. В ожидании свадьбы мы решили вспомнить, с кем еще Звереву связывали романтические отношения



Илья Гусев — предприниматель

Певица состояла в гражданском браке с Ильей Гусевым и родила ему двоих детей

Первым серьезным бойфрендом Саши Зверевой стал банкир Илья Гусев. Они были вместе в начале 2000-х. Пара долгое время жила в гражданском браке, что не помешало им стать родителями дочери Василисы, появившейся на свет в 2003 году, и сына Макара, рожденного в 2008-м. Однако даже двое детей не смогли связать пару надолго.



В 2012 году Саша покинула популярную в нулевых группу «Демо» и активно занялась сольным творчеством. Карьера Ильи не складывалась, большую часть времени он проводил дома с детьми. Гусев завидовал успеху супруги и заглушал проблемы алкоголем. В какой-то момент пристрастие возлюбленного перешло разумные границы — Зверева не вытерпела и ушла.



Дмитрий Алмазов — диджей

Первым официальным мужем Зверевой стал диджей Дмитрий Алмазов

Через некоторое время после расставания с гражданским мужем у Саши появился новый избранник — российский диджей Дмитрий Алмазов. В августе 2011-го пара устроила незабываемую свадьбу: церемония прошла на крыше 5-этажной башни во время фестиваля электронной музыки «Казантип». Официально брак был зарегистрирован лишь через несколько месяцев — в апреле 2012-го.



Семейная жизнь пары была непростой, однако окончательный разлад произошел в 2015 году. Певица мечтала переехать в США, но Дмитрий не поддержал решение супруги. Категоричное мнение мужа не нарушило планы Зверевой — она отправилась жить в Лос-Анджелес.



В 2015 году Саша родила ему сына, которого назвали Львом

После переезда в новую страну Александра родила мальчика, которому дала звучное имя Лев. Поклонники певицы долго гадали, кто же стал отцом ее третьего ребенка, пока Зверева не опубликовала новое фото с детьми и Алмазовым, который прилетел в Америку к жене и новорожденному сыну. Все же появление малыша не смогло исправить ситуацию — диджей по-прежнему хотел жить в России.

Американец Дэн

Сейчас певица счастлива в новых отношениях с американцем по имени Дэн

После расставания с Дмитрием Алмазовым в 2015 году Саша долгое время оставалась одна. Главным приоритетом для Зверевой стали ее дети — девушка активно освещает тему материнства в Инстаграме, открыто делится своим опытом с подписчиками и дает советы не только молодым мамам, но и всем женщинам, ищущим гармонии в своей жизни.



Как не раз отмечала Зверева, она не торопилась вступать в новые романтические отношения. Прежде всего ей хотелось разобраться в себе, проанализировать все свои ошибки в общении с мужчинами, понять, чего она хочет от жизни. Не секрет, что Саша увлеченно занимается саморазвитием, медитирует, работает с собой. Она уверена, что лишь внутренняя гармония может привести к стабильности и позитивным переменам в окружающем пространстве. Этому она и посветила несколько последних лет.





Летом прошлого года многодетная мать сообщила фолловерам, что наконец-то встретила нового мужчину: третьим возлюбленным 38-летней девушки стал американец по имени Дэн, который младше нее. На этот раз расстояние вряд ли помешает роману Зверевой: мужчина, как и она, живет в любимом городе певицы — Лос-Анджелесе.



На днях бойфренд из Лос-Анджелеса сделал Саше Зверевой предложение

Сейчас Саша Зверева выглядит абсолютно счастливой. Девушка (а женщиной называть Сашу у нас язык не поворачивается) не перестает восхищаться новым избранником, которого ласково называет Whale — то есть «Кит». Зверева с удовольствием нахваливает своего избранника в Инстаграме, отмечая как богатый внутренний мир Дэна, так и его эффектную внешность. Вместе хрупкая Зверева и ее внушительных параметров «американ бой» смотрятся очень трогательно и мило. Со свойственной ей откровенностью наша героиня описывает и свою феерическую сексуальную жизнь, заигравшую с появлением в ее жизни Дэна неведомыми доселе красками.



Нам остается только порадоваться за нашу бывшую соотечественницу и пожелать, чтобы ее третий брак стал финальным, а главное — благополучным и длиною в долгую, счастливую жизнь.