Как сложилась судьба актеров культового сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

4 марта стало известно, что 52-летний Люк Перри скончался после инсульта. Одной из его самых известных ролей был очаровательный негодяй Дилан Маккей в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Первая серия культового ситкома вышла еще в октябре 1990 года. Woman.ru выяснил, что стало с главными героями телепроекта. Увы, не у всех из них сложилась жизнь прославленных звезд, которую им прочили и критики, и фанаты…

Возможно, новому поколению тинейджеров «Беверли-Хиллз, 90210» покажется несколько наивным и простоватым, но у тех, кто вырос на этом сериале, его герои навсегда в сердце. Вместе с ними мы влюблялись, познавали неизвестное, очаровывались, разочаровывались, находили, теряли и взрослели.



Этот сериал заложил основы для всех будущих молодежных ТВ-проектов. В «Беверли-Хиллз, 90210» поднимались такие острые темы, как ранняя беременность, аборты, алкогольная зависимость, насилие и однополые отношения. Именно поэтому почти все актеры были чуть старше своих персонажей.



Сериал закончился в 2000 году, однако по требованию фанатов было запущено продолжение — сначала в виде шоу «Мелроуз-Плейс» и «Агентство моделей», а в 2008 году был запущен спин-офф «90210: новое поколение», где снялись многие ключевые персонажи сериала.



В этой подборке мы вспомнили самых ярких и основных персонажей «Беверли-Хиллз, 90210» и рассказали, что с ними стало.

Джейсон Пристли, 49 лет

То, что Джейсон Пристли станет актером, решила его мама, когда мальчику было всего 4 года. К 20 годам парень мог похвастаться неплохими киноработами, но прославился он благодаря роли Брендона Уолша в культовом сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Джейсону достался самый положительный персонаж сериала, вкупе с ангельской внешностью это обеспечило ему любовь миллионов телезрительниц. Пристли покинул сериал в 1998 году, но вплоть до закрытия оставался в нем как исполнительный продюсер. К всеобщему удивлению, о сериале, давшем ему популярность, актер говорил так: «Когда я ушел, то чувствовал себя разочарованным. Я закончил сниматься в 4-м эпизоде 9-го сезона, собрал вещи, сел в машину и уехал. Не было ни прощальной вечеринки, ничего. Я почувствовал, что потратил впустую 9 лет своей жизни».

За роль Брендона Уолша Пристли был отмечен престижными кинонаградами. Но повторить былой успех он не смог — столь же известных ролей за ним не замечено, кроме того, с годами Джейсон стал исключительно сериальным актером. Пристли известен своей страстью к автомобильным гонкам, которые несколько раз заканчивались для него плачевно. В 2002 году актер едва не погиб — на скорости 290 км/ч он врезался в столб, сломав позвоночник, всевозможные кости и получив сотрясение мозга. С годами Джейсон остепенился — в 2005 году он женился на визажистке Наоми Лоуд. Супруги и сегодня счастливы вместе и воспитывают двоих детей.

Шэннен Доэрти, 47 лет

Ее называли Enfant Terrible этого проекта. Если вы думаете, что Шэннен Доэрти показала характер только на съемках «Зачарованных», то глубоко заблуждаетесь. Актриса по полной наслаждалась обрушившейся на нее славой — здесь и вождение в нетрезвом состоянии, и драки, и бесконечные скандалы. Довольно быстро Доэрти поняла, что к чему, и начала требовать повышения зарплаты. Так, Шэннен зарабатывала больше других героев — ее доход составлял 17 тысяч долларов за эпизод. Долго так продолжаться не могло (последней каплей стала съемка Шэннен в Playboy) и в четвертом сезоне сценаристы сериала отправили Бренду Уолш учиться в Англию, а Доэрти — восвояси.

Как мы уже упомянули ранее, на своих ошибках Доэрти не научилась и повторила «сценарий» «Беверли-Хиллз, 90210» на съемках «Зачарованных». Создатели сериала не стали терпеть несносный характер актрисы и убрали ее из проекта. Больше столь же звездных ролей в копилке Шэннен не появилось. Актриса трижды была замужем — первые два брака длились по полгода, а вот союз с третьим супругом — фотографом Куртом Исваренко — продолжается уже шесть лет. Два года из этого срока Шэннен боролась с раком молочной железы. Муж актрисы все время был рядом, не давая опустить руки, и в апреле 2017-го года счастливые супруги сообщили о ремисии Шэннен.



Люк Перри, 52 года



Очаровательный подонок Дилан Маккей в исполнении Люка Перри в 1990-е сводил с ума все женское население Америки. Изначально актер пробовался на роль Стива, но судьба распорядилась иначе, и для Люка — в лучшую сторону. Популярность актера зашкаливала, и амбиции предсказуемо взяли верх. По окончании шестого сезона Перри покинул сериал. Однако за пределами съемочной площадки «Беверли-Хиллз, 90210» все было не так радужно — безуспешно поскитавшись по разным кастингам, Люк вернулся в родной сериал к девятому сезону и снимался до самого его закрытия.

Несмотря на огромное желание и страсть к кинематографу, Люк так и не нашел своего места под голливудским солнцем. Став заложником одной роли, Перри сильно переживал, но, в отличие от большинства коллег, наотрез отказался сниматься в продолжении «Беверли-Хиллз, 90210». Объяснение было оригинальным: актер якобы не мог находиться на съемочной площадке без «отца» сериала Аарона Спеллинга, которого не стало в 2006 году. За эти годы актер снялся во многих известных проектах — «Пятый элемент», «Мыслить как преступник», «Баффи — истребительница вампиров», но его роли были столь незначительны, что остались незамеченными. Люку приписывали романы с Мадонной, Рене Зеллвегер, Дженни Гарт, но самой большой любовью актера стала модель Минни Шарп, брак с которой длился 10 лет и подарил двоих детей. Несколько дней назад иностранные СМИ сообщили, что Перри был экстренно госпитализирован. У актера случился инсульт, который он не смог перенести — 4 марта 52-летний Люк Перри скончался в окружении своей семьи.



Брайан Остин Грин, 45 лет

Первый старожил в нашей подборке — Брайан Остин Грин, сыгравший в сериале безобидного разгильдяя Дэвида Сильвера. Актер продержался в сериале все 10 сезонов. Брайан попал в сериал случайно, но полностью оправдал надежды режиссера — парень отлично передал характер своего героя и даже сделал его интереснее. Например, увлечение Дэвида диджеингом и хип-хопом — это фишка, привнесенная Грином.



После «Беверли-Хиллз, 90210» за Брайаном не было замечено столь же крутых ролей, тем не менее он остается одним и самых популярных героев сериала. Подозреваем, вы понимаете почему — причина тому его роман с Меган Фокс, начавшийся в 2004 году. До нее Грин был известен своими служебными романами на съемочной площадке сериала. Актер встречался с Тори Спеллинг, Тиффани Амбер Тиссен и Ванессой Марсил (она играла в 10-м сезоне). Последняя, кстати, родила актеру ребенка, но это не спасло их союз. Грин не раз признавался, что после романа с Марсил он не хотел новых отношений, но не смог устоять перед «королевой трансформеров». Сегодня Меган и Брайан счастливы вместе (несостоявшийся развод — не в счет) и воспитывают троих сыновей — Ноа, Бодхи и Джорни.



Тори Спеллинг, 45 лет

Поначалу многие недоумевали, как 17-летняя непрофессиональная актриса с далекой от идеала внешностью попала в такой сериал. Однако когда выяснилось, что Тори — дочь известного продюсера и по совместительству создателя сериала Аарона Спеллинга, все вопросы отпали. Изначально актриса хотела получить роль стервозной Келли Тейлор, но ей досталась роль ее подружки Донны Мартин. Критики не жаловали Тори, но это не помешало ей продержаться в сериале все 10 сезонов и заполучить (по очереди, конечно) двух главных красавцев сериала — Брайана Остина Грина и Винсента Янга. Романы были скоротечными, но ведь были!

По окончании сериала Тори жила не тужила: посещала светские вечеринки, кинопремьеры и модные показы. Про кино также не забывала — Спеллинг снялась в незначительных ролях в таких картинах, как «Крик 2», «Клава, давай», «Американский папаша» и «Тайны Смолвиля». В середине нулевых умер отец Тори, оставив ей «жалкие» 800 тысяч долларов, которые, конечно, довольно быстро закончились. В поисках легких денег Спеллинг запустила реалити-шоу о себе, выпустила две автобиографические книги, но это не принесло ожидаемого дохода. Сегодня Тори нигде не снимается — вместе со своим мужем Дином Макдермоттом она воспитывает пятерых детей.



Габриэль Картерис, 58 лет

Габриэль Картерис была одной из самых взрослых актрис сериала. Ее героиня — скромница-заучка Андреа Цукерман — была 16-летней школьницей, в то время как самой Картерис к тому моменту исполнилось 29 лет (а так и не скажешь, правда?). Через два года после начала съемок Габриэль вышла замуж за брокера и вскоре забеременела. Сценаристам пришлось переписать сюжет — так героиня Картерис тоже оказалась в положении. После родов Габриэль покинула сериал, но через два года вернулась.

Габриэль очень похожа на свою героиню Андреа — они обе тихие, скромные и с удовольствием живут своей спокойной жизнью. Картерис — одна из немногих актеров сериала, кто ни во время него, ни после не был замечен в скандалах и сомнительных ситуациях. К слову, вот уже 25 лет актриса живет со своим первым и единственным мужем, супруги вырастили двух красавиц-дочерей. Последние восемь лет Габриэль нигде не снимается — она посвятила себя благотворительности. Актриса активно занимается спортом. Скорее всего, именно он и невероятная гармония с собой обеспечили Картерис такой прекрасный внешний вид в 58 лет.



Йен Зиеринг, 54 года

Йен Зиеринг был одним из самых опытных молодых актеров на съемочной площадке — парень с 12 лет снимался в кино и на телевидении. Безусловно, роль Стива Сандерса из «Беверли-Хиллз, 90210» сделала его мегапопулярным актером. Зиеринг снялся во всех 10 сезонах сериала.



Как и многие актеры культовых сериалов, Йен стал заложником одной роли. Несмотря на то, что он пробовал себя в самых разных жанрах — от комедии до независимого кино — и с годами только приобрел мужественности и шарма, сегодня в его фильмографии вы не встретите по-настоящему достойных работ. В 2010 году Зиринг женился во второй раз (первый брак был с моделью Никки Шиллер) — его избранницей стала медсестра Эрин Кристи Людвиг. Супруги воспитывают двух дочерей — Мию и Пенну, которые родились в один день с разницей в два года.

Дженни Гарт, 46 лет

Изначально героиня Дженни Гарт — Келли Тейлор — являлась второстепенным персонажем сериала. Однако очень быстро благодаря индивидуальности и непосредственности актрисы ее роль стала одной из главных. Несмотря на то, что Дженни играла типичную стервозную красавицу-блондинку, ей удалось добавить своей героине харизмы — да так, что Келли в одночасье стала любимицей Америки.

Сегодня в послужном списке Дженни Гарт довольно много разноплановых ролей, но, как и многим героям этой подборки, ей не удалось переплюнуть успех «Беверли-Хиллз, 90210». Кроме того, актриса все больше сосредоточена на семье: троих детях от брака с Питером Фачинелли (вы ведь помните бессмертного отца-врача Роберта Паттинсона в «Сумерках»?) и на нынешнем — уже третьем — супруге Дэйве Абрамсе, хотя в Сети ходят слухи о проблемах в их браке.



Джо И. Тата, 82 года



Сериал «Беверли-Хиллз, 90210» невозможно себе представить без владельца кафе «Персиковая косточка» Нэта Буссиччио в исполнении Джо И. Таты. Актер начал свою карьеру еще в далеких 60-х годах, когда жанр сериала только-только зарождался, поэтому без труда справился с ролью и плюс ко всему внес в телепроект несколько своих поправок. К середине сериала его герой из второстепенного стал одним из главных.

Тата с удовольствием согласился на съемки в продолжении сериала, который завершился в 2013 году, после чего ушел на заслуженный отдых. Джо был женат на Сьюзан Леви, от этого брака у него есть дочь. О жизни актера сегодня, увы, ничего неизвестно. Надеемся, у него все хорошо.



Тиффани-Амбер Тиссен, 45 лет



Темноволосая красавица с кукольной внешностью Тиффани Амбер-Тиссен стала известной, будучи еще очень юной. Девочки со всей Америки утопали в зависти, наблюдая, как маленькая Тиффани блистает в рекламе куклы «Барби». Позднее Тиссен закрепила успех, завоевав титул «Юной мисс Америка». Но настоящая слава пришла к девушке в 16 лет — во время съемок в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Актрисе досталась роль антигероини — коварной Вэлери Мэлоун. Тиффани пригласили в сериал на замену ушедшей Шеннен Доэрти и ее героине Бренде, не делая никаких ставок, но Тиссен довольно быстро завоевала сердца телезрителей и стала одним из самых ярких персонажей проекта.

Начало съемок в сериале совпало с началом романа Тиффани с Брайаном Остином Грином — молодые люди были знакомы еще до участия в «Беверли-Хиллз, 90210», однако именно совместная работа над сериалом очень скоро поставила крест на этих отношениях. После этого проекта у Тиссен не было столь же заметных ролей за исключением сериала «Белые воротнички». Последние три года актриса нигде не снимается — все ее внимание сегодня сосредоточено на семье. Вот уже 12 лет Тиффани замужем за актером Брэйди Смитом, с которым растит дочь и сына.



Джеймс Экхаус, 64 года



Наверное, каждый второй человек узнает в этом добродушном лице Джима Уолша — отца Брендона и Бренды. Несмотря на довольно богатую фильмографию за плечами, именно «Беверли-Хиллз, 90210» прославил Джеймса Экхауса на всю Америку. Образ забавного, слегка наивного и доброго папы покорил сердца телезрителей, и несмотря на то, что Джим Уолш фигурировал только в первых пяти сезонах сериала, он по-прежнему считается одним из ключевых персонажей.

описание

Джеймс Экхаус в некотором смысле повторил судьбу своего персонажа. Актер женился один раз и, по всей видимости, на всю жизнь — в этом году Джеймс и его супруга Шейла отметили 35-летие супружеской жизни. По иронии судьбы девичья фамилия жены актера — Уолш, как и у его героя в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Супруги вырастили двоих сыновей. Фильмография Экхауса поражает разнообразием и величиной: за плечами актера более 40 работ в кино и более 45 — в сериалах. Многие проекты являются довольно известными, однако роли Джеймса в них незначительны. С годами Экхаус, конечно, изменился: вместо густой шевелюры на его голове образовалась лысина, прибавилось несколько морщин, но всеми любимый добрый прищур с едва заметной улыбкой никуда не делся.



Кэрол Поттер, 70 лет

Как и ко всем героям этой подборки, слава к Кэрол Поттер пришла именно после съемок в этом сериале. Сегодня актрису знают исключительно как Синди Уолш из «Беверли-Хиллз, 90210». Кэрол прекрасно вжилась в роль доброй и заботливой мамы, ведь на тот момент она сама только-только родила первенца. Правда, счастливое событие омрачилось страшным горем: через три месяца после появления малыша на свет от рака умер супруг актрисы — сценарист Спенсер Истман.



«Беверли-Хиллз, 90210» стал для Поттер не только проектом, который ее прославил, но и неким рубежом, после которого началась новая жизнь. Именно в этот период Кэрол повстречала своего второго супруга — актера Джеффри Джозефсона. Муж принял ее сына и вырастил как родного, а вот общих детей у пары так и не появилось. По окончании съемок в «Беверли-Хиллз, 90210» Кэрол не стремилась к славе и новым проектам, а практически полностью посвятила себя семье. С 1990 года с участием Поттер вышло не больше 20 картин, а с 2009 года она и вовсе перестала сниматься.

