Тихий омут: как жил, кого любил и почему не был успешен в кино Люк Перри

Актер Люк Перри, прославившийся благодаря роли Дилана Маккея из сериала «Беверли-Хиллз 90210», умер 4 марта после обширного инсульта. Ему было всего 52 года, за которые он успел многое, но далеко не все, о чем мечтал.

В предпоследний день зимы, 27 февраля 2019 года, Люк Перри почувствовал себя плохо и вызвал скорую в свой дом в Шерман Оукс, что в штате Калифорния. Когда прибыли медики, он мог еще разговаривать, однако, когда его доставили в госпиталь с подозрением на инсульт, состояние резко ухудшилось.



Спустя несколько дней актер был введен в искусственную кому и 4 марта умер, не приходя в сознание.

Одно из последних фото Люка Перри

Рядом с Перри все это время были его самые близкие люди — экс-жена Минни Шарп, 21-летний сын Джек, 18-летняя дочь София, а также его нынешняя спутница Венди Мэдисон Бауэр, с которой актер был помолвлен.



Нахождение рядом обеих главных женщин говорит о Перри если не все, то многое. Он был человеком глубоко порядочным, старомодно романтичным, преданным своей семье и близким. Таких на современной «фабрике грез», кажется, уже не делают. Впрочем, и для своего времени Люк Перри был один на миллион.

Никому еще не известный актер, чье имя даже не указывали в титрах, до начала съемок в «Беверли-Хиллз 90210»

Молодой и ранний

В 1991-м, всего через год после премьеры сериала «Беверли-Хиллз 90210», Люк Перри узнал вкус собственной славы — и мало ему не показалось. Прибыв на автограф-сессию в один из торговых центров Лос-Анджелеса, он очутился в центре стихийного бедствия. На встречу с «Диланом Маккеем» (а именно так звали его героя из молодежного сериала) прибыло более (!) десяти тысяч девушек. Помещение не было рассчитано на такое количество посетителей. К зданию одна за одной подтягивались скорые и полицейские машины…

В сопровождении охраны Люк Перри пробирался к торговому центру, но попытка попасть туда с треском провалилась — полиция во избежание давки приказала ему покинуть здание, в котором актер не провел и полутора минут.

Перри в центре в окружении своих коллег по съемкам в сериале «Беверли-Хиллз 90210», побившем за десять лет своего существования все возможные рекорды

Напомним, шел всего лишь второй сезон шоу «Беверли-Хиллз 90210». Впереди было еще восемь. И пусть в двух из них, с 1996 по 1997, Перри не снимался, внимания и любви ему более чем хватало. Причем на долгие, долгие годы.



Смертельно опасное головокружение от успехов могло начаться уже тогда, и наш герой, следуя избитому сценарию, должен был пройти через все круги актерского ада — сквозь огонь, воду, медные трубы прямиком к беспорядочным связям, запрещенным препаратам и неизбежным сеансам у психотерапевтов…



Однако ничего этого не было. Как ни искали журналисты компромат на Перри, он был со всех сторон чист. Многих это раздражало.

Одна она

В отличие от того самого Дилана Маккея, чей образ он так талантливо и достоверно воплощал много лет на экране, Люк Перри никогда не переходил черту и вообще был на редкость благопристойным молодым человеком — особенно по голливудским меркам. Не однолюб, конечно, однако, если проводить параллели с неотразимым «бродягой любви» Диланом, лучших подруг лбами не сталкивал, приключений не искал и не пытался видеть сложное в простом.

Поклонники сериала мечтали, чтобы главные герои — Дилан и Бренда — были парой и в реальной жизни

В 1993 году, когда слава была на пике, в торговые центры его от греха уже не звали, а по улицам он передвигался всегда в сопровождении охраны, Люк Перри взял и… женился.

Очень странный шаг для молодого мужчины (на тот момент ему было 27 лет), о чьем внимании мечтали миллионы, а решительно добивались тысячи девушек всех возможных типажей, возрастов и родов деятельности.

Кстати, за несколько лет съемок в «Беверли-Хиллз 90201» в его жизни не случилось ни одного громкого романа. Молва связывала его с партнершей «Брэндой» в исполнении Шэннен Доэрти. Чуть позже — уже с Дженни Гарт, игравшей Келли, однако это были скорее мечты поклонниц, чем правда жизни. Думаете, ребята просто мастерски скрывались? Вряд ли. К тому моменту ни одного шага они не могли ступить без хвоста из папарацци и обезумевших от любви фанатов. Никакой романтики!

Еще холостой Люк Перри на одной из голливудских вечеринок в компании Арнольда Шварценеггера и Деми Мур

Многих может удивить тот факт, что серьезные романы у Люка Перри были еще до начала съемок в «Беверли-Хиллз 90210». Он встречался с Ясмин Блит, которая позже засветилась в «Спасателях Малибу», и с Келли Престон, пока та еще не стала женой Джона Траволты.

Полная чаша

Та, на чьем месте мечтали оказаться все девушки мира, не была актрисой. «Такая жена — то что нужно для него», — мудро отмечал Аарон Спеллинг, создатель сериала-легенды. Рэйчел Минни Шарп, счастливая избранница Перри, действительно не грезила большим экраном — при том, что имела не только внешность, но и связи. Ее отец написал несколько сценариев для популярных в 80-е экшн-фильмов. Съемки при этом в ее жизни были — модельные.

Актер с супругой-моделью Минни Шарп

Стройная, статная, с копной вьющихся волос Минни представляла собой супервостребованный в девяностые типаж — пышущая здоровьем и позитивом красотка. Уверенная в себе и в чувствах избранника, она не боялась ни многочисленных соперниц, ни истерии вокруг.

Молодожены поселились в маленьком домике в калифорнийской долине Сан-Фернандо. Он, она и три вьетнамские вислобрюхие свиньи. Такая вот идиллия.

Вскоре у пары родились дети — сначала сын Джек, которому сейчас двадцать один, через три года дочь София, ей восемнадцать. Минни Шарп сразу после свадьбы завершила свою модельную карьеру и всю себя посвятила семье. Ей нужно было не только заниматься хозяйством, но и поддерживать мужа, который пытался пробиться в большое кино.

Люк Перри с женой и первенцем — сыном Джеком

Поразительно, но успехов в серьезных кино-проектах ни добился никто из звезд сериала «Беверли-Хиллз 90210». Поверить в это сложно, учитывая, что тот же «Клуб Микки Мауса» выбился в топ чуть ли не в полном составе — во всяком случае, и Бритни Спирс, и Кристине Агилере, и Джастину Тимберлейку с Райаном Гослингом на судьбу обижаться нет смысла. А тут небожители, у ног которых был весь мир, и полное фиаско на большом экране. Максимум — светить лицом и телом в «Танцах со звездами», как это делали Дженни Гарт и Йеном Зиренгом. Или украшать развороты таблоидов, демонстрируя миру свою борьбу сначала с демонами, а потом с тяжелым недугом, как Шэннен Доэрти.

Люк Перри такой участи не хотел, да и не заслуживал.

Не судьба

Актерское дарование, которое дружно отмечали все критики во времена «Беверли-Хиллз 90210», должно было самым естественным образом привести его с телеэкранов на экраны большие, масштабные, фестивальные. Однако этого почему-то не происходило.



Перри снимался у европейских режиссеров, одним из которых был Люк Бессон с его «Пятым элементом». Перри снимался у маститых американских режиссеров — и все без особого выхлопа. Перри снимался у молодых режиссеров в независимых проектах, и эти работы сразу выпускались на видео и DVD, минуя прокат в кинотеатрах. Одна из таких картин — «Нормальная жизнь», где его партнершей была Эшли Джадд, считается самым недооцененным фильмом девяностых.

Кадр из фильма «Нормальная жизнь» с Эшли Джадд и Люком Перри в главных ролях

Критики сходятся во мнении, что, если бы «Нормальную жизнь» увидел массовый зритель, Люк Перри был бы звездой уровня Брэда Питта.

Большую часть жизни Перри снимался в телепроектах. Многие находили символичным тот факт, что, прославившись благодаря роли подростка, отчаянно добивавшегося любви и внимании своего отца, Люк сам в итоге сыграл отца подростка в хитовом сериале «Ривердейл». В настоящее время съемки популярного молодежного проекта временно приостановлены: сценарий придется корректировать.

Перри со своим экранным сыном Арчи Эндрюсом на съемках молодежного сериала «Ривердейл»

Что же до личного сценария самого Перри, спустя десять лет после свадьбы он развелся с Минни — нетипично для звезды тихо и мирно. Никаких измен и предательств. При этом даже после расставания бывшая пара продолжала вместе воспитывать детей. Люк, по свидетельствам очевидцев, не пропустил ни одного школьного праздника или важного события в жизни Джека и Софии.





Детей он обожал, искренне гордясь успехами своих кудрявых красавцев.

Любопытно, что Джек актером быть не собирался и не стал, предпочтя гораздо более экзотичную стезю профессионального рестлера. Он выступает под именем «Мальчик из джунглей», и правда напоминая современного Тарзана. Дочь София, которой недавно исполнилось 18 лет, отправилась с гуманитарной миссией в Африку — в Малави, откуда спешно прилетела в больницу к отцу.

1 2 3 ... 21 Люк Перри со своей дочерью Софией, поразительно похожей на свою мать Минни Шарп

После развода Люка пару раз видели на свиданиях — причем однажды, еще 12 лет назад, с Рене Зеллвегер, что, впрочем, ни к чему серьезному, как мы уже знаем, не привело. Последний год актер встречался с Венди Мэдисон Бауэр, 44-летним семейным психологом. Они были помолвлены и собирались пожениться этим летом.



Этому плану не суждено воплотиться в жизнь — как и многим другим. В отличие от Дилана Маккея, осторожный Люк Перри не играл с огнем и не испытывал судьбу. Однако ушел непростительно рано, и это очень грустно.