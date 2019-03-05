Тихий омут: как жил, кого любил и почему не был успешен в кино Люк Перри

В предпоследний день зимы, 27 февраля 2019 года, Люк Перри почувствовал себя плохо и вызвал скорую в свой дом в Шерман Оукс, что в штате Калифорния. Когда прибыли медики, он мог еще разговаривать, однако, когда его доставили в госпиталь с подозрением на инсульт, состояние резко ухудшилось.
Спустя несколько дней актер был введен в искусственную кому и 4 марта умер, не приходя в сознание.
Рядом с Перри все это время были его самые близкие люди — экс-жена Минни Шарп, 21-летний сын Джек, 18-летняя дочь София, а также его нынешняя спутница Венди Мэдисон Бауэр, с которой актер был помолвлен.
Нахождение рядом обеих главных женщин говорит о Перри если не все, то многое. Он был человеком глубоко порядочным, старомодно романтичным, преданным своей семье и близким. Таких на современной «фабрике грез», кажется, уже не делают. Впрочем, и для своего времени Люк Перри был один на миллион.
Молодой и ранний
В 1991-м, всего через год после премьеры сериала «Беверли-Хиллз 90210», Люк Перри узнал вкус собственной славы — и мало ему не показалось. Прибыв на автограф-сессию в один из торговых центров Лос-Анджелеса, он очутился в центре стихийного бедствия. На встречу с «Диланом Маккеем» (а именно так звали его героя из молодежного сериала) прибыло более (!) десяти тысяч девушек. Помещение не было рассчитано на такое количество посетителей. К зданию одна за одной подтягивались скорые и полицейские машины…
Напомним, шел всего лишь второй сезон шоу «Беверли-Хиллз 90210». Впереди было еще восемь. И пусть в двух из них, с 1996 по 1997, Перри не снимался, внимания и любви ему более чем хватало. Причем на долгие, долгие годы.
Смертельно опасное головокружение от успехов могло начаться уже тогда, и наш герой, следуя избитому сценарию, должен был пройти через все круги актерского ада — сквозь огонь, воду, медные трубы прямиком к беспорядочным связям, запрещенным препаратам и неизбежным сеансам у психотерапевтов…
Однако ничего этого не было. Как ни искали журналисты компромат на Перри, он был со всех сторон чист. Многих это раздражало.
Одна она
В отличие от того самого Дилана Маккея, чей образ он так талантливо и достоверно воплощал много лет на экране, Люк Перри никогда не переходил черту и вообще был на редкость благопристойным молодым человеком — особенно по голливудским меркам. Не однолюб, конечно, однако, если проводить параллели с неотразимым «бродягой любви» Диланом, лучших подруг лбами не сталкивал, приключений не искал и не пытался видеть сложное в простом.
В 1993 году, когда слава была на пике, в торговые центры его от греха уже не звали, а по улицам он передвигался всегда в сопровождении охраны, Люк Перри взял и… женился.
Кстати, за несколько лет съемок в «Беверли-Хиллз 90201» в его жизни не случилось ни одного громкого романа. Молва связывала его с партнершей «Брэндой» в исполнении Шэннен Доэрти. Чуть позже — уже с Дженни Гарт, игравшей Келли, однако это были скорее мечты поклонниц, чем правда жизни. Думаете, ребята просто мастерски скрывались? Вряд ли. К тому моменту ни одного шага они не могли ступить без хвоста из папарацци и обезумевших от любви фанатов. Никакой романтики!
Многих может удивить тот факт, что серьезные романы у Люка Перри были еще до начала съемок в «Беверли-Хиллз 90210». Он встречался с Ясмин Блит, которая позже засветилась в «Спасателях Малибу», и с Келли Престон, пока та еще не стала женой Джона Траволты.
Полная чаша
Та, на чьем месте мечтали оказаться все девушки мира, не была актрисой. «Такая жена — то что нужно для него», — мудро отмечал Аарон Спеллинг, создатель сериала-легенды. Рэйчел Минни Шарп, счастливая избранница Перри, действительно не грезила большим экраном — при том, что имела не только внешность, но и связи. Ее отец написал несколько сценариев для популярных в 80-е экшн-фильмов. Съемки при этом в ее жизни были — модельные.
Стройная, статная, с копной вьющихся волос Минни представляла собой супервостребованный в девяностые типаж — пышущая здоровьем и позитивом красотка. Уверенная в себе и в чувствах избранника, она не боялась ни многочисленных соперниц, ни истерии вокруг.
Вскоре у пары родились дети — сначала сын Джек, которому сейчас двадцать один, через три года дочь София, ей восемнадцать. Минни Шарп сразу после свадьбы завершила свою модельную карьеру и всю себя посвятила семье. Ей нужно было не только заниматься хозяйством, но и поддерживать мужа, который пытался пробиться в большое кино.
Поразительно, но успехов в серьезных кино-проектах ни добился никто из звезд сериала «Беверли-Хиллз 90210». Поверить в это сложно, учитывая, что тот же «Клуб Микки Мауса» выбился в топ чуть ли не в полном составе — во всяком случае, и Бритни Спирс, и Кристине Агилере, и Джастину Тимберлейку с Райаном Гослингом на судьбу обижаться нет смысла. А тут небожители, у ног которых был весь мир, и полное фиаско на большом экране. Максимум — светить лицом и телом в «Танцах со звездами», как это делали Дженни Гарт и Йеном Зиренгом. Или украшать развороты таблоидов, демонстрируя миру свою борьбу сначала с демонами, а потом с тяжелым недугом, как Шэннен Доэрти.
Не судьба
Актерское дарование, которое дружно отмечали все критики во времена «Беверли-Хиллз 90210», должно было самым естественным образом привести его с телеэкранов на экраны большие, масштабные, фестивальные. Однако этого почему-то не происходило.
Перри снимался у европейских режиссеров, одним из которых был Люк Бессон с его «Пятым элементом». Перри снимался у маститых американских режиссеров — и все без особого выхлопа. Перри снимался у молодых режиссеров в независимых проектах, и эти работы сразу выпускались на видео и DVD, минуя прокат в кинотеатрах. Одна из таких картин — «Нормальная жизнь», где его партнершей была Эшли Джадд, считается самым недооцененным фильмом девяностых.
Большую часть жизни Перри снимался в телепроектах. Многие находили символичным тот факт, что, прославившись благодаря роли подростка, отчаянно добивавшегося любви и внимании своего отца, Люк сам в итоге сыграл отца подростка в хитовом сериале «Ривердейл». В настоящее время съемки популярного молодежного проекта временно приостановлены: сценарий придется корректировать.
Что же до личного сценария самого Перри, спустя десять лет после свадьбы он развелся с Минни — нетипично для звезды тихо и мирно. Никаких измен и предательств. При этом даже после расставания бывшая пара продолжала вместе воспитывать детей. Люк, по свидетельствам очевидцев, не пропустил ни одного школьного праздника или важного события в жизни Джека и Софии.
Любопытно, что Джек актером быть не собирался и не стал, предпочтя гораздо более экзотичную стезю профессионального рестлера. Он выступает под именем «Мальчик из джунглей», и правда напоминая современного Тарзана. Дочь София, которой недавно исполнилось 18 лет, отправилась с гуманитарной миссией в Африку — в Малави, откуда спешно прилетела в больницу к отцу.
После развода Люка пару раз видели на свиданиях — причем однажды, еще 12 лет назад, с Рене Зеллвегер, что, впрочем, ни к чему серьезному, как мы уже знаем, не привело. Последний год актер встречался с Венди Мэдисон Бауэр, 44-летним семейным психологом. Они были помолвлены и собирались пожениться этим летом.
Этому плану не суждено воплотиться в жизнь — как и многим другим. В отличие от Дилана Маккея, осторожный Люк Перри не играл с огнем и не испытывал судьбу. Однако ушел непростительно рано, и это очень грустно.