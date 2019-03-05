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Тихий омут: как жил, кого любил и почему не был успешен в кино Люк Перри

Актер Люк Перри, прославившийся благодаря роли Дилана Маккея из сериала «Беверли-Хиллз 90210», умер 4 марта после обширного инсульта. Ему было всего 52 года, за которые он успел многое, но далеко не все, о чем мечтал.

В предпоследний день зимы, 27 февраля 2019 года, Люк Перри почувствовал себя плохо и вызвал скорую в свой дом в Шерман Оукс, что в штате Калифорния. Когда прибыли медики, он мог еще разговаривать, однако, когда его доставили в госпиталь с подозрением на инсульт, состояние резко ухудшилось.

Спустя несколько дней актер был введен в искусственную кому и 4 марта умер, не приходя в сознание.

Одно из последних фото Люка Перри
Одно из последних фото Люка Перри

Рядом с Перри все это время были его самые близкие люди — экс-жена Минни Шарп, 21-летний сын Джек, 18-летняя дочь София, а также его нынешняя спутница Венди Мэдисон Бауэр, с которой актер был помолвлен.

Нахождение рядом обеих главных женщин говорит о Перри если не все, то многое. Он был человеком глубоко порядочным, старомодно романтичным, преданным своей семье и близким. Таких на современной «фабрике грез», кажется, уже не делают. Впрочем, и для своего времени Люк Перри был один на миллион.

Никому еще не известный актер, чье имя даже не указывали в титрах, до начала съемок в «Беверли-Хиллз 90210»
Никому еще не известный актер, чье имя даже не указывали в титрах, до начала съемок в «Беверли-Хиллз 90210»

Молодой и ранний

В 1991-м, всего через год после премьеры сериала «Беверли-Хиллз 90210», Люк Перри узнал вкус собственной славы — и мало ему не показалось. Прибыв на автограф-сессию в один из торговых центров Лос-Анджелеса, он очутился в центре стихийного бедствия. На встречу с «Диланом Маккеем» (а именно так звали его героя из молодежного сериала) прибыло более (!) десяти тысяч девушек. Помещение не было рассчитано на такое количество посетителей. К зданию одна за одной подтягивались скорые и полицейские машины…

В сопровождении охраны Люк Перри пробирался к торговому центру, но попытка попасть туда с треском провалилась — полиция во избежание давки приказала ему покинуть здание, в котором актер не провел и полутора минут.
Перри в центре в окружении своих коллег по съемкам в сериале «Беверли-Хиллз 90210», побившем за десять лет своего существования все возможные рекорды
Перри в центре в окружении своих коллег по съемкам в сериале «Беверли-Хиллз 90210», побившем за десять лет своего существования все возможные рекорды

Напомним, шел всего лишь второй сезон шоу «Беверли-Хиллз 90210». Впереди было еще восемь. И пусть в двух из них, с 1996 по 1997, Перри не снимался, внимания и любви ему более чем хватало. Причем на долгие, долгие годы.

Смертельно опасное головокружение от успехов могло начаться уже тогда, и наш герой, следуя избитому сценарию, должен был пройти через все круги актерского ада — сквозь огонь, воду, медные трубы прямиком к беспорядочным связям, запрещенным препаратам и неизбежным сеансам у психотерапевтов…

Однако ничего этого не было. Как ни искали журналисты компромат на Перри, он был со всех сторон чист. Многих это раздражало.

Одна она

В отличие от того самого Дилана Маккея, чей образ он так талантливо и достоверно воплощал много лет на экране, Люк Перри никогда не переходил черту и вообще был на редкость благопристойным молодым человеком — особенно по голливудским меркам. Не однолюб, конечно, однако, если проводить параллели с неотразимым «бродягой любви» Диланом, лучших подруг лбами не сталкивал, приключений не искал и не пытался видеть сложное в простом.

Поклонники сериала мечтали, чтобы главные герои — Дилан и Бренда — были парой и в реальной жизни
Поклонники сериала мечтали, чтобы главные герои — Дилан и Бренда — были парой и в реальной жизни

В 1993 году, когда слава была на пике, в торговые центры его от греха уже не звали, а по улицам он передвигался всегда в сопровождении охраны, Люк Перри взял и… женился.

Очень странный шаг для молодого мужчины (на тот момент ему было 27 лет), о чьем внимании мечтали миллионы, а решительно добивались тысячи девушек всех возможных типажей, возрастов и родов деятельности.

Кстати, за несколько лет съемок в «Беверли-Хиллз 90201» в его жизни не случилось ни одного громкого романа. Молва связывала его с партнершей «Брэндой» в исполнении Шэннен Доэрти. Чуть позже — уже с Дженни Гарт, игравшей Келли, однако это были скорее мечты поклонниц, чем правда жизни. Думаете, ребята просто мастерски скрывались? Вряд ли. К тому моменту ни одного шага они не могли ступить без хвоста из папарацци и обезумевших от любви фанатов. Никакой романтики!

Еще холостой Люк Перри на одной из голливудских вечеринок в компании Арнольда Шварценеггера и Деми Мур
Еще холостой Люк Перри на одной из голливудских вечеринок в компании Арнольда Шварценеггера и Деми Мур

Многих может удивить тот факт, что серьезные романы у Люка Перри были еще до начала съемок в «Беверли-Хиллз 90210». Он встречался с Ясмин Блит, которая позже засветилась в «Спасателях Малибу», и с Келли Престон, пока та еще не стала женой Джона Траволты.

Полная чаша

Та, на чьем месте мечтали оказаться все девушки мира, не была актрисой. «Такая жена — то что нужно для него», — мудро отмечал Аарон Спеллинг, создатель сериала-легенды. Рэйчел Минни Шарп, счастливая избранница Перри, действительно не грезила большим экраном — при том, что имела не только внешность, но и связи. Ее отец написал несколько сценариев для популярных в 80-е экшн-фильмов. Съемки при этом в ее жизни были — модельные.

Актер с супругой-моделью Минни Шарп
Актер с супругой-моделью Минни Шарп

Стройная, статная, с копной вьющихся волос Минни представляла собой супервостребованный в девяностые типаж — пышущая здоровьем и позитивом красотка. Уверенная в себе и в чувствах избранника, она не боялась ни многочисленных соперниц, ни истерии вокруг.

Молодожены поселились в маленьком домике в калифорнийской долине Сан-Фернандо. Он, она и три вьетнамские вислобрюхие свиньи. Такая вот идиллия.

Вскоре у пары родились дети — сначала сын Джек, которому сейчас двадцать один, через три года дочь София, ей восемнадцать. Минни Шарп сразу после свадьбы завершила свою модельную карьеру и всю себя посвятила семье. Ей нужно было не только заниматься хозяйством, но и поддерживать мужа, который пытался пробиться в большое кино.

Люк Перри с женой и первенцем — сыном Джеком
Люк Перри с женой и первенцем — сыном Джеком

Поразительно, но успехов в серьезных кино-проектах ни добился никто из звезд сериала «Беверли-Хиллз 90210». Поверить в это сложно, учитывая, что тот же «Клуб Микки Мауса» выбился в топ чуть ли не в полном составе — во всяком случае, и Бритни Спирс, и Кристине Агилере, и Джастину Тимберлейку с Райаном Гослингом на судьбу обижаться нет смысла. А тут небожители, у ног которых был весь мир, и полное фиаско на большом экране. Максимум — светить лицом и телом в «Танцах со звездами», как это делали Дженни Гарт и Йеном Зиренгом. Или украшать развороты таблоидов, демонстрируя миру свою борьбу сначала с демонами, а потом с тяжелым недугом, как Шэннен Доэрти.

Люк Перри такой участи не хотел, да и не заслуживал.

Не судьба

Актерское дарование, которое дружно отмечали все критики во времена «Беверли-Хиллз 90210», должно было самым естественным образом привести его с телеэкранов на экраны большие, масштабные, фестивальные. Однако этого почему-то не происходило.

Перри снимался у европейских режиссеров, одним из которых был Люк Бессон с его «Пятым элементом». Перри снимался у маститых американских режиссеров — и все без особого выхлопа. Перри снимался у молодых режиссеров в независимых проектах, и эти работы сразу выпускались на видео и DVD, минуя прокат в кинотеатрах. Одна из таких картин — «Нормальная жизнь», где его партнершей была Эшли Джадд, считается самым недооцененным фильмом девяностых.

Кадр из фильма «Нормальная жизнь» с Эшли Джадд и Люком Перри в главных ролях
Кадр из фильма «Нормальная жизнь» с Эшли Джадд и Люком Перри в главных ролях
Критики сходятся во мнении, что, если бы «Нормальную жизнь» увидел массовый зритель, Люк Перри был бы звездой уровня Брэда Питта. 

Большую часть жизни Перри снимался в телепроектах. Многие находили символичным тот факт, что, прославившись благодаря роли подростка, отчаянно добивавшегося любви и внимании своего отца, Люк сам в итоге сыграл отца подростка в хитовом сериале «Ривердейл». В настоящее время съемки популярного молодежного проекта временно приостановлены: сценарий придется корректировать.

Перри со своим экранным сыном Арчи Эндрюсом на съемках молодежного сериала «Ривердейл»
Перри со своим экранным сыном Арчи Эндрюсом на съемках молодежного сериала «Ривердейл»

Что же до личного сценария самого Перри, спустя десять лет после свадьбы он развелся с Минни — нетипично для звезды тихо и мирно. Никаких измен и предательств. При этом даже после расставания бывшая пара продолжала вместе воспитывать детей. Люк, по свидетельствам очевидцев, не пропустил ни одного школьного праздника или важного события в жизни Джека и Софии.

Детей он обожал, искренне гордясь успехами своих кудрявых красавцев.

Любопытно, что Джек актером быть не собирался и не стал, предпочтя гораздо более экзотичную стезю профессионального рестлера. Он выступает под именем «Мальчик из джунглей», и правда напоминая современного Тарзана. Дочь София, которой недавно исполнилось 18 лет, отправилась с гуманитарной миссией в Африку — в Малави, откуда спешно прилетела в больницу к отцу.

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    Люк Перри со своей дочерью Софией, поразительно похожей на свою мать Минни Шарп
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После развода Люка пару раз видели на свиданиях — причем однажды, еще 12 лет назад, с Рене Зеллвегер, что, впрочем, ни к чему серьезному, как мы уже знаем, не привело. Последний год актер встречался с Венди Мэдисон Бауэр, 44-летним семейным психологом. Они были помолвлены и собирались пожениться этим летом.

Этому плану не суждено воплотиться в жизнь — как и многим другим. В отличие от Дилана Маккея, осторожный Люк Перри не играл с огнем и не испытывал судьбу. Однако ушел непростительно рано, и это очень грустно. 

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05 марта 2019
Текст Woman.ru

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  • Чертовски красивый был мужчина.RIP

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