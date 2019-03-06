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Конор Макгрегор устроил для мамы шикарную вечеринку в стиле Versace в честь ее 60-летнего юбилея

Конор Макгрегор привык жить на широкую ногу. Впрочем, экс-чемпион UFC не жалеет ничего и для своих родных. Недавно он устроил для мамы шикарный праздник в честь ее дня рождения.
Конор Макгрегор устроил шикарную вечеринку в особняке Versace для мамы
Конор Макгрегор устроил шикарную вечеринку в особняке Versace для мамы

Западные СМИ сейчас тиражируют фотографии с торжества, которое Конор Макгрегор устроил для своей мамы. Дело в том, что недавно Маргарет Макгрегор исполнилось 60 лет, поэтому боец сделал все, чтобы сделать праздник незабываемым.

Конор арендовал особняк Versace и купил для всех членов семьи по наряду от итальянского Дома моды. «Моя мама давно является фанаткой этого итальянского шелка. Мы все к нему неравнодушны. Спасибо, мама, что подарила мне эту жизнь. Люблю тебя всей душой», — написал в Инстаграме спортсмен.

В микроблоге Макгрегора уже опубликован довольно подробный репортаж с мероприятия. На снимках счастливая именинница позирует в пестром платье Versace с акцентом на талии. Другие члены семьи Конора оделись не менее ярко — на празднике, конечно, присутствовали и его дети, и возлюбленная Ди Девлин. Предлагаем оценить все образы в фотогалерее.

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06 марта 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Хоть и хорошо к конору отношусь, но они мне напоминают новых русских, которые дорвались до больших денег, вообще такое ощущение что его кроме денег ничего не интересует, печально

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