«Наивно было думать, что можно расстаться по-хорошему»: Илона Столье впервые рассказала о разводе с мужем и о скандале в Сети

В 2017-м Илона Столье развелась с мужем, депутатом Виталием Южилиным. Их расставание было весьма тихим, что большая редкость в мире богатых и знаменитых. Гром грянул спустя два года.



Последние несколько дней в Рунете активно обсуждают призыв Илоны Столье «ограничить вход в рестораны нищебродам, так как не хочется смотреть на быдло». Эти слова, вызвавшие огромный резонанс, якобы были опубликованы в Инстаграме экс-супруги депутата Виталия Южилина, а потом были оттуда удалены.



Слово «якобы» мы использовали не случайно — на самом деле на странице Илоны никогда не было подобного поста. Об этом она сообщила сразу же, как по Сети начали распространяться новости о «скандальном заявлении светской львицы».



1 2 3 4 Илона Столье переживает сейчас не самый лучший период

Сначала Илона Столье обратилась в журналистам, распространявшим фейковую информацию, в социальных сетях, попросив их «перестать публиковать заказные статьи», а на днях дала интервью российскому Tatler.



В беседе с журналистом светская дама поведала, как проходит ее развод с мужем («У нас одновременно идут три процесса»), рассказала, на какие деньги живет («У меня были некоторые сбережения») и что 10-летнюю дочь Мишель, из-за которой она и судится с бывшим мужем, содержит на свои средства.



На вопрос «Приложил ли экс-супруг руку к лживым публикациям» Илона ответила: «Очень надеюсь, что нет».