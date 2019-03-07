Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Наивно было думать, что можно расстаться по-хорошему»: Илона Столье впервые рассказала о разводе с мужем и о скандале в Сети

В 2017-м Илона Столье развелась с мужем, депутатом Виталием Южилиным. Их расставание было весьма тихим, что большая редкость в мире богатых и знаменитых. Гром грянул спустя два года. 

Последние несколько дней в Рунете активно обсуждают призыв Илоны Столье «ограничить вход в рестораны нищебродам, так как не хочется смотреть на быдло». Эти слова, вызвавшие огромный резонанс, якобы были опубликованы в Инстаграме экс-супруги депутата Виталия Южилина, а потом были оттуда удалены.

Слово «якобы» мы использовали не случайно — на самом деле на странице Илоны никогда не было подобного поста. Об этом она сообщила сразу же, как по Сети начали распространяться новости о «скандальном заявлении светской львицы». 

Сначала Илона Столье обратилась в журналистам, распространявшим фейковую информацию, в социальных сетях, попросив их «перестать публиковать заказные статьи», а на днях дала интервью российскому Tatler.

В беседе с журналистом светская дама поведала, как проходит ее развод с мужем («У нас одновременно идут три процесса»), рассказала, на какие деньги живет («У меня были некоторые сбережения») и что 10-летнюю дочь Мишель, из-за которой она и судится с бывшим мужем, содержит на свои средства. 

На вопрос «Приложил ли экс-супруг руку к лживым публикациям» Илона ответила: «Очень надеюсь, что нет». 

Перейти к обсуждению


07 марта 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 505

Новое за месяц

60 новых тем

Популярное за месяц

55 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.