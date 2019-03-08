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«Подумала, какой суровый мужчина, через полгода расписались»: Дарья Мельникова рассказала о знакомстве с мужем

Дарья Мельникова обычно не делится подробностями о своем браке с Артуром Смольяниновым. Впрочем, на днях актриса решила рассказать, как познакомилась с будущим мужем.
Мельникова рассказала, как познакомилась с будущим мужем
Мельникова рассказала, как познакомилась с будущим мужем

После рождения второго ребенка Дарья Мельникова стала более открыто рассказывать о своей лично жизни. Недавно журнал Hello! пригласил актрису в качестве звездного редактора. По этому случаю Дарья решила назвать 10 фактов о себе, которыми еще никогда не делилась с общественностью.

Так, Мельникова, например, вспомнила, как познакомилась со Смольяниновым, который впоследствии стал ее супругом. «Когда впервые увидела своего будущего мужа, подумала, какой суровый мужчина. Через полгода мы расписались», — призналась актриса.

Также Дарья заявила, что 23 лет была помешана на похудении, однако потом стала адептом интуитивного питания — с тех пор она не сидит на диетах и не беспокоится по поводу фигуры. Также Мельникова никогда в обычной жизни не пользуется косметикой и перед чисткой зубов полощет рот кокосовым маслом.

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08 марта 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото @mishur0v / Instagram

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  • «заявила, что 23 лет была помешана на похудении» - это как читать вообще?

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