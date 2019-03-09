41-летняя Плетнева бросила вызов 36-летней Седоковой, снявшись обнаженной в постели

8 марта Анна Седокова поделилась в своем Инстаграме снимком, на котором полностью обнажена. На следующий день ее коллега по сцене Анна Плетнева решила сделать идентичное фото.

Анна Плетнева устроила баттл с Анной Седоковой

В Международный женский день многие представительницы отечественного шоу-бизнеса делились фотографиями с букетами и подарками, полученными от любимых. Свое 8 марта показала и Анна Седокова, опубликовав весьма откровенное фото в постели.

Недолго думая, показать прелести своего тела решилась и Анна Плетнева.

Певица поделилась с подписчиками голой фотографией в своей интерпретации: на кровати возле себя она разложила предметы для уборки.

1 2 3 4 Певица выложила схожее фото с тем, что 8 марта появилось в микроблоге Анны Седоковой

«С праздником, мои крошки! Ведра, швабры и щетки — вот лучшие друзья девушек! Они нас никогда не обманут, не бросят, не подведут! Да здравствует 8 марта и полезные подарки!» — написала Плетнева в подписи к снимку (орфография и пунктуация автора сохранены). А чье фото больше понравилось вам?