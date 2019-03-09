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41-летняя Плетнева бросила вызов 36-летней Седоковой, снявшись обнаженной в постели

8 марта Анна Седокова поделилась в своем Инстаграме снимком, на котором полностью обнажена. На следующий день ее коллега по сцене Анна Плетнева решила сделать идентичное фото.
Анна Плетнева устроила баттл с Анной Седоковой
Анна Плетнева устроила баттл с Анной Седоковой

В Международный женский день многие представительницы отечественного шоу-бизнеса делились фотографиями с букетами и подарками, полученными от любимых. Свое 8 марта показала и Анна Седокова, опубликовав весьма откровенное фото в постели.

Недолго думая, показать прелести своего тела решилась и Анна Плетнева.

Певица поделилась с подписчиками голой фотографией в своей интерпретации: на кровати возле себя она разложила предметы для уборки.

  • Анна Седокова
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    Певица выложила схожее фото с тем, что 8 марта появилось в микроблоге Анны Седоковой
    Смотреть галерею

«С праздником, мои крошки! Ведра, швабры и щетки — вот лучшие друзья девушек! Они нас никогда не обманут, не бросят, не подведут! Да здравствует 8 марта и полезные подарки!» — написала Плетнева в подписи к снимку (орфография и пунктуация автора сохранены). А чье фото больше понравилось вам?

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09 марта 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Ни грамма стыда. "Отличный" пример для детей

  • Осталось Волочковой подтянуться,Серябкиной и остальным,а потом мы выберем лучшее фото!)

  • Ну, если больше нечем удивить, хотя что удивительного в голой заднице.12

  • По моему она простебала Седокову с ее букетами, конфетами и прочими атрибутами типа крутой тёлочки)))

  • Хочу в40 выглядеть так же как Плетнева!Аминь.

  • Гость

    Хочу в40 выглядеть так же как Плетнева!Аминь.

    с фотошопом все получится

  • Блин, как Плетнева шикарно выглядит! И тот редкий случай, когда выглядит реально моложе своих лет! Роскошная женщина!!!!!

  • С иронией))да и тело у нее лучше чем у Седоковой, хотя у той клубничка больше Хорошая всё-таки группа была

  • Плетнева лучше выглядит ) Вроди и фотка такая, а не вульгарно. А Седокова со своим курдюком

  • Плетнева секси красотка.

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