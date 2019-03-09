Сергей Лазарев представил клип на песню, с которой выступит на «Евровидении-2019»

9 марта Сергей Лазарев поделился на своем канале в Youtube видеороликом к песне, с которой поедет на «Евровидение-2019» в Израиль. Певец выступит на конкурсе с лирической англоязычной композицией Scream («Крик»), написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.
«Когда я услышал ее в первый раз, почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл. А режиссер Константин Черепков снял уникальное и трогательное видео. Я счастлив вновь принять участие в этом конкурсе, на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны», — поделился впечатлениями с подписчиками Лазарев (орфография и пунктуация автора сохранены).
Напомним, певец уже принимал участие на 61-м конкурсе песни в 2016 году с композицией You Are the Only One. Тогда он занял третье место и получил приз зрительских симпатий.