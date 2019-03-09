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Сергей Лазарев представил клип на песню, с которой выступит на «Евровидении-2019»

В ночь с 7 на 8 февраля СМИ сообщили о том, что Сергей Лазарев представит Россию на международном конкурсе «Евровидение» в этом году. Сегодня на официальном Youtube-канале певца появился клип на композицию, которую артист исполнит в Тель-Авиве.

9 марта Сергей Лазарев поделился на своем канале в Youtube видеороликом к песне, с которой поедет на «Евровидение-2019» в Израиль. Певец выступит на конкурсе с лирической англоязычной композицией Scream («Крик»), написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

«Когда я услышал ее в первый раз, почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл. А режиссер Константин Черепков снял уникальное и трогательное видео. Я счастлив вновь принять участие в этом конкурсе, на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны», — поделился впечатлениями с подписчиками Лазарев (орфография и пунктуация автора сохранены).

  • Сергей Лазарев
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    Сергей Лазарев презентовал видеоклип на композицию, с которой поедет на «Евровидение-2019»
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Напомним, певец уже принимал участие на 61-м конкурсе песни в 2016 году с композицией You Are the Only One. Тогда он занял третье место и получил приз зрительских симпатий.

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09 марта 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото @dvelichko/Instagram

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