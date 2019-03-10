Кит Урбан поделился подробностями интимной жизни с Николь Кидман

Николь Кидман и Кит Урбан в браке уже больше десяти лет. Недавно супруг знаменитости сделал откровенное заявление об их сексуальной жизни.

Кит Урбан раскрыл подробности жизни с Николь Кидман

На днях муж Николь Кидман Кит Урбан дал интервью австралийскому порталу News, в котором раскрыл интимные подробности их совместной жизни. Поводом для вопросов журналистов стали строчки из новой песни 51-летнего музыканта, которую он посвятил своей знаменитой супруге.

Так, в композиции Gemini («Близнецы») Кит называет Николь «маньяком в постели», после чего отмечает, что «на самом деле она умница».

Отвечая на вопросы представителей прессы о том, что вынудило его поделиться столь личным, Урбан признался, что лишь выполнил просьбу своих коллег. По словам певца, музыканты попросили его описать Кидман, и он добавил в текст песни то, что первым делом пришло ему на ум.



1 2 3 4 По словам певца, его жена ненасытна в постели

Напомним, Кит и Николь в браке с 2006 года. Знаменитости воспитывают двух дочерей — 10-летнюю Сандей Роуз и 8-летнюю Фейт Маргарет.