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Кит Урбан поделился подробностями интимной жизни с Николь Кидман

Николь Кидман и Кит Урбан в браке уже больше десяти лет. Недавно супруг знаменитости сделал откровенное заявление об их сексуальной жизни.
Кит Урбан раскрыл подробности жизни с Николь Кидман
Кит Урбан раскрыл подробности жизни с Николь Кидман

На днях муж Николь Кидман Кит Урбан дал интервью австралийскому порталу News, в котором раскрыл интимные подробности их совместной жизни. Поводом для вопросов журналистов стали строчки из новой песни 51-летнего музыканта, которую он посвятил своей знаменитой супруге.

Так, в композиции Gemini («Близнецы») Кит называет Николь «маньяком в постели», после чего отмечает, что «на самом деле она умница».

Отвечая на вопросы представителей прессы о том, что вынудило его поделиться столь личным, Урбан признался, что лишь выполнил просьбу своих коллег. По словам певца, музыканты попросили его описать Кидман, и он добавил в текст песни то, что первым делом пришло ему на ум.

Напомним, Кит и Николь в браке с 2006 года. Знаменитости воспитывают двух дочерей — 10-летнюю Сандей Роуз и 8-летнюю Фейт Маргарет.

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10 марта 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • О, времена, о, нравы!

  • Абсолютно нормально. Я тоже в жизни с виду скромный, благородный, закрытый человек, но постель - самое интимное и близкое, где ты раскрываешься по-другому. Если это с одним, единственным, самым близким на свете мужчиной - то как может быть что-то "не то" фактически с частью тебя самой? Эта грань жизни, скрытая от всего мира и отрывающаяся только и только наедине с одним. Простите за пафос, но для меня так. Если по-другому - разврат и тошнотная пошлость.

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