С трона в колонию: как дочь президента и самая богатая женщина Узбекистана Гульнара Каримова попала за решетку

12-летняя вражда с сестрой, развод с мужем, спровоцировавший международный скандал, отравление ядом и 47-й день рождения в колонии — это не краткий пересказ очередного детективного сериала, а всего лишь несколько фактов из яркой и насыщенной биографии Гульнары Каримовой. Вспоминаем историю скандальной первой дочери Узбекистана.



Гульнара Каримова

В начале марта в СМИ появилась новость о том, что Гульнара Каримова переведена в колонию общего режима. Признаемся, первой эмоцией было облегчение — жива!



О скандальной дочери президента Узбекистана Ислама Каримова ничего не было слышно последние пять лет. А ведь это серьезный срок! В 2014-м она неожиданно исчезла как будто навсегда. Тут хочешь не хочешь — поверишь в ходившие одно время слухи о ее смерти.



К столь печальному финалу женщину, некогда блиставшую в свете, привели разные события. Одни считают, что во всех своих бедах Каримова виновата сама, другие возлагают ответственность на ее отца, который якобы был недоволен поведением дочери и совсем не рад тому, что она метила на его место (хотя подтверждений президентских амбиций Гульнары нет). Нашлись и те, кто посчитал, что все дело в слишком разгульном образе жизни женщины.

«Молодая, сексуальная, жила открыто, порой даже слишком», — вспоминал как-то на страницах российского Tatler один из героев того безумного времени, когда Гульнара Каримова была персоной номер один.

Светская тусовка проявила себя ровно так, как от нее и ожидали: забыла о своей суперзвезде, как только ее сияние начало меркнуть. Одним из немногих, кто хоть как-то отреагировал на слухи и сплетни о Гульнаре Каримовой, был Максим Фадеев. О том, что связывало «узбекскую принцессу» и российского продюсера, а также о взлетах и стремительном падении этой восточной красавицы, читайте в нашем материале.

Узбекская принцесса

Гульнара Каримова родилась 8 июля 1972 года. Как правило, в биографии нашей героини акцент делают на ее знаменитом отце — первом президенте Узбекистана Исламе Каримове. Однако ее мать Татьяна достойна не меньшего внимания. По сообщениям некоторых СМИ, первую леди многие ошибочно считали молчаливой и покорной восточной домохозяйкой. На самом деле, Каримова была жесткой и властной женщиной. Именно она сделала мужа тем, кем он стал. Своим дочкам Татьяна Акбаровна передала напористый характер, неуемную энергию и женскую хитрость.

Татьяна и Ислам Каримовы прожили вместе 49 лет

Образование Гульнары было типичным для представительницы золотой молодежи. Престижная школа с математическим уклоном, затем отделение международной экономики философско-экономического факультета Ташкентского государственного университета. В 20 лет Каримова уехала учиться в Америку — в Институт модных технологий при Университете Нью-Йорка. Позже она закончила Гарвард, получив степень магистра искусств.



С таким внушительным бэкграундом умница и красавица Гульнара вернулась на родину, где Ислам Каримов, уже тогда ставший президентом, назначил ее сотрудницей МИДа. Взлет по карьерной лестнице был стремительным — в скором времени наша героиня будет назначена заместителем министра иностранных дел, представителем Узбекистана в ООН, послом страны в Испании.

Талантлива во всем

Одной лишь политической деятельности Гульнаре было недостаточно — ее энергичная натура требовала размаха. Да пошире! Всего, чем занималась Каримова, и не перечислишь. Она возглавляла десятки предприятий, контролировала четыре главных телеканала Узбекистана и три местные радиостанции, была организатором и попечителем нескольких благотворительных фондов и фестивалей. Поэтесса, дизайнер, парфюмер, певица, подруга всей светской Москвы и своя в западной тусовке…



В начале нулевых, когда и вечеринки были веселее, и шампанское — пузыристее, фотографии Гульнары Каримовой не сходили со страниц глянцевых журналов, а гостями ее мероприятий были буквально все. Даже Дмитрий Анатольевич Медведев заходил на огонек — дело было на вечере культуры Узбекистана в 2006-м. Гостям того гала-ужина преподнесли в подарок сборник стихов и диск с песнями артистки Googoosha — таким был сценический псевдоним нашей героини.





Гугуша выступала вместе с Монсеррат Кабалье и Хулио Иглесиасом, снималась с Жераром Депардье и Аленом Делоном. Вместе с Максом Фадеевым записала целый альбом. К слову, через несколько лет российский продюсер будет одним из немногих, кто прокомментирует слухи о смерти Гульнары, заявив, что «не верит в подобную чушь».



Каримова была желанной гостьей главных мировых вечеринок. В Британии ее встречал Элтон Джон, в Америке — сам Билл Клинтон, на Лазурном берегу свои широкие объятия раскрывал великосветский ювелир Фаваз Груози.

«Король бриллиантов» не сводил с Гульнары своего знаменитого взгляда, а его рука всегда была на ее талии



Снимки этой парочки возмущали многих жителей Узбекистана — еще бы, первая дочь страны, одетая в смелое платье, позирует в обнимку с каким-то неизвестным им мужчиной. Недовольство росло… И дело было не только в том, что «узбекская принцесса» не соблюдала традиции ислама. Многие верили, что Гульнара всерьез нацелена сменить своего отца на посту главы государства.

Личная жизнь

Гульнару Каримову нельзя было назвать примерной дочерью. Как и подобает бунтарке, она не стала дожидаться, когда родители подберут ей выгодную партию, и, никому ничего не сказав, выскочила замуж в 19 лет.



Избранником молодой девушки стал узбекский бизнесмен Мансур Максуди. Жених был старше невесты на 6 лет и после свадьбы получил от своих новых родственников должность директора представительства компании Coca-Cola в Ташкенте.



В браке родилось двое детей — в 1992-м сын Ислам Каримов-младший, в 1999-м дочь Имана

Спустя три года после появления на свет наследницы Гульнара и Мансур подали на развод. И если до этого об их личной жизни в прессе не было ни слова (поэтому и причины расставания до сих пор неизвестны), то теперь первые полосы мировых СМИ пестрели заголовками о разногласиях в семье старшей дочери президента Узбекистана — судебный процесс, длившийся два года, обернулся международным скандалом.

«Она красивая, но смертоносная злодейка из фильмов о Джеймсе Бонде», — именно так Гульнару описал бывший посол Великобритании в Узбекистане Крэйг Мюррей.

Американский суд предоставил опеку над детьми Мансуру, в ответ власти Узбекистана обвинили его в мошенничестве, получении взяток в особо крупных размерах, отмывании денег и других грехах. Мужчину объявили в розыск, а его родных изгнали из страны.



Долгое время Мансур Максуди не напоминал о себе. И лишь в январе 2019 года его имя вновь зазвучало со страниц западной прессы. Бывший муж Гульнары Каримовой заявил, что претендует на часть средств президентской дочери, замороженных на банковских счетах в Швейцарии.

Как сообщала газета Der Bund, мужчина хочет получить сто из восьмиста миллионов франков.

Отвечая на вопрос журналистов, почему Максуди предъявляет свои требования лишь спустя несколько лет, он заявил: «Моих детей в Узбекистане держат в качестве заложников. Я могу действовать, только когда они будут в безопасности». Известно, что сын Ислам последние несколько лет живет в Лондоне, а вот дочь Имана официально до сих пор находится в Узбекистане…

Проблемы в семье

Во время бракоразводного процесса Гульнаре, как и любой женщине, требовалась поддержка родных людей. В особенности — матери и сестры. Но их помощи она не дождалась — отношения родственниц были больше чем просто плохие.



«Мы абсолютно разные люди, были таковыми, насколько я помню, с детства, и эти различия, как вы понимаете, с годами только усугубляются», — говорила Лола в интервью 2013 года. К тому моменту с Гульнарой она не общалась уже 12 лет.

Лола Каримова

Каримова-старшая редко говорила о родственницах, а если и вспоминала про них, то била на поражение. Так, однажды она опубликовала в Твиттере пост, в котором обличала свою мать в дружбе с колдунами. Что касается сестры, то ее Гульнара назвала «прожигательницей жизни», также непрозрачно намекнув, что та не знает меры в употреблении запрещенных препаратов.

Пропала без вести

Как это часто бывает, за одними проблемами последовали другие, и нарастали они, как снежный ком. Ислам Каримов, ранее закрывавший глаза на выходки своей старшей дочери, уже был на пределе. Последней каплей его отцовского терпения стали обвинения Гульнары в вымогательстве и хищении, подделке документов и отмывании денег.



Жадные до сенсаций журналисты тут же начали рыть землю и лишь успевали выдавать материалы с громкими заголовками: о связах Гульнары с мафией, о баснословных суммах на ее счетах в 12 банках по всему миру, о квартирах в Москве и Париже, виллах в Швейцарии и Сен-Тропе, пентхаусах в Дубае и Гонконге и особняке в Лондоне.



В 2013 году Каримову посадили под домашний арест. Со своими детьми она виделась последний раз в январе 2014-го и с тех пор пропала со всех радаров.

Последняя фотография Гульнары Каримовой сделана в 2014 году

Тогда-то журналисты и заговорили о возможной смерти женщины. Теории выдвигались разные. Самая невероятная гласила, что из Японии спецрейсом доставили ядовитую рыбу фугу, которой была отравлена Гульнара. Говорили, что ее тайно похоронили в Ташкенте, а могилу сравняли с землей. Журналисты были уверены, что именно по этой причине Гульнара не присутствовала на похоронах собственного отца — Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года.



Долгих пять лет о Гульнаре Каримовой ничего не было слышно. И лишь 6 марта 2019 года ряд отечественных СМИ сообщил о том, что скандально известная дочь президента Узбекистана была переведена в колонию общего режима.

В этот же день Лола Каримова в Инстаграме разыгрывала парфюм собственного бренда The Harmonist, созданный известным «носом» Гийомом Флавиньи, который уже успел посотрудничать с Giorgio Armani и Tom Ford. За неделю до она была замечена на вечеринке Элтона Джона после премии «Оскар». Получается, что Лола стала своего рода продолжательницей дела Гульнары — помимо парфюмерного бизнеса, она продвигает несколько благотворительных фондов, продюсирует фильмы и молодежные фестивали и, конечно же, блистает в свете. Уже не в тени старшей сестры.