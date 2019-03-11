В Сети разгорается конфликт между Ксенией Собчак и бывшей женой Константина Богомолова Дарьей Мороз

После заявления Максима Виторгана и Ксении Собчак о том, что они больше не живут вместе, в Инстаграме теледивы появился философский пост об умении прощать. Несмотря на то, что многие подписчики Ксении тут же расценили эту запись как обращение к бывшему мужу, сам Виторган никак не отреагировал на нее.
«Как же я не люблю многоумные философские посты в Инстаграме и ''моралите'' всякого рода многозначительные... На мой вкус — это глупо и пошло. Не та площадка, да и вообще...» — написала Дарья Мороз (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим. Умный человек даже за глупостью ищет мудрость, пытается извлечь смысл даже из бессмысленного, а с глупым и пошлым человеком ведь как? Куда бы ни пришел, в первую очередь ему в глаза бросается пошлость и глупость. Из миллиарда возможностей он всегда, так сказать, найдет свое, родное. Так что если человек полдня думает про чужую пошлость, не мешайте ему!» — поделилась Ксения.
Впрочем, актриса не стала развивать возникший в Сети спор, однако интернет-пользователи выразили мнение, что, возможно, на этом конфликт знаменитостей не закончится.