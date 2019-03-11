В Сети разгорается конфликт между Ксенией Собчак и бывшей женой Константина Богомолова Дарьей Мороз

На днях Ксения Собчак поделилась на своей странице в Инстаграме публикацией, посвященной умению прощать. Прокомментировать размышления телеведущей решила экс-супруга Константина Богомолова Дарья Мороз.

Ксения Собчак ответила на критику Дарьи Мороз

После заявления Максима Виторгана и Ксении Собчак о том, что они больше не живут вместе, в Инстаграме теледивы появился философский пост об умении прощать. Несмотря на то, что многие подписчики Ксении тут же расценили эту запись как обращение к бывшему мужу, сам Виторган никак не отреагировал на нее.

Вместо этого публикацию прокомментировала экс-супруга театрального режиссера Константина Богомолова, которого вот уже долгое время подозревают в романе с телеведущей.

«Как же я не люблю многоумные философские посты в Инстаграме и ''моралите'' всякого рода многозначительные... На мой вкус — это глупо и пошло. Не та площадка, да и вообще...» — написала Дарья Мороз (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Недолго думая, Собчак решила дать ответный удар, опубликовав новый пост с размышлениями на тему человеческой глупости.

«У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим. Умный человек даже за глупостью ищет мудрость, пытается извлечь смысл даже из бессмысленного, а с глупым и пошлым человеком ведь как? Куда бы ни пришел, в первую очередь ему в глаза бросается пошлость и глупость. Из миллиарда возможностей он всегда, так сказать, найдет свое, родное. Так что если человек полдня думает про чужую пошлость, не мешайте ему!» — поделилась Ксения.

1 2 3 4 5 6 Экс-супруга Константина Богомолова посчитала пост телеведущей в Инстаграме о прощении «глупым и пошлым»

Впрочем, актриса не стала развивать возникший в Сети спор, однако интернет-пользователи выразили мнение, что, возможно, на этом конфликт знаменитостей не закончится.

