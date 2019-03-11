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В Сети разгорается конфликт между Ксенией Собчак и бывшей женой Константина Богомолова Дарьей Мороз

На днях Ксения Собчак поделилась на своей странице в Инстаграме публикацией, посвященной умению прощать. Прокомментировать размышления телеведущей решила экс-супруга Константина Богомолова Дарья Мороз.
Ксения Собчак ответила на критику Дарьи Мороз
Ксения Собчак ответила на критику Дарьи Мороз

После заявления Максима Виторгана и Ксении Собчак о том, что они больше не живут вместе, в Инстаграме теледивы появился философский пост об умении прощать. Несмотря на то, что многие подписчики Ксении тут же расценили эту запись как обращение к бывшему мужу, сам Виторган никак не отреагировал на нее.

Вместо этого публикацию прокомментировала экс-супруга театрального режиссера Константина Богомолова, которого вот уже долгое время подозревают в романе с телеведущей.

«Как же я не люблю многоумные философские посты в Инстаграме и ''моралите'' всякого рода многозначительные... На мой вкус — это глупо и пошло. Не та площадка, да и вообще...» — написала Дарья Мороз (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Недолго думая, Собчак решила дать ответный удар, опубликовав новый пост с размышлениями на тему человеческой глупости.

«У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим. Умный человек даже за глупостью ищет мудрость, пытается извлечь смысл даже из бессмысленного, а с глупым и пошлым человеком ведь как? Куда бы ни пришел, в первую очередь ему в глаза бросается пошлость и глупость. Из миллиарда возможностей он всегда, так сказать, найдет свое, родное. Так что если человек полдня думает про чужую пошлость, не мешайте ему!» — поделилась Ксения.

  • Дарья Мороз
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    Экс-супруга Константина Богомолова посчитала пост телеведущей в Инстаграме о прощении «глупым и пошлым»
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Впрочем, актриса не стала развивать возникший в Сети спор, однако интернет-пользователи выразили мнение, что, возможно, на этом конфликт знаменитостей не закончится. 

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11 марта 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, @sofi_naboka, @polinaboka/Instagram

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • «У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим. Умный человек даже за глупостью ищет мудрость, пытается извлечь смысл даже из бессмысленного, а с глупым и пошлым человеком ведь как? Куда бы ни пришел, в первую очередь ему в глаза бросается пошлость и глупость. Из миллиарда возможностей он всегда, так сказать, найдет свое, родное. Так что если человек полдня думает про чужую пошлость, не мешайте ему!» — поделилась Ксения.Источник: http://www.woman.ru/stars/medley1/article/227889/© Woman.ru ага, без обид вообще и восе со стороны, ноя тоже считаю, что инста- не трибуна для морали. ну считает человек высказывание мелким и пошлым, да и фиг бы с ним. Имеет право на мнение. вы же свое высказываете. Только в генерализации впадать не надо словами " всё, везде, из миллиарда возможностей". В предыдущем высказывании Собчак есть недовольство, что то ли прощения не получила, то ли не поблагодарили её за то, что извинилась. И бац, сразу надо навесить вину на несогласного) Карликовый ум не таскается за эмоциями в первую очередь и не приписывает то, о чём не может знать. А то ведь можно ответить, что медленно думаешь и пол дня над пошлым ответом трудилась.

  • Гость

    «У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим. Умный человек даже за глупостью ищет мудрость, пытается извлечь смысл даже из бессмысленного, а с глупым и пошлым человеком ведь как? Куда бы ни пришел, в первую очередь ему в глаза бросается пошлость и глупость. Из миллиарда возможностей он всегда, так сказать, найдет свое, родное. Так что если человек полдня думает про чужую пошлость, не мешайте ему!» — поделилась Ксения.Источник: http://www.woman.ru/stars/medley1/article/227889/© Woman.ru ага, без обид вообще и восе со стороны, ноя тоже считаю, что инста- не трибуна для морали. ну считает человек высказывание мелким и пошлым, да и фиг бы с ним. Имеет право на мнение. вы же свое высказываете. Только в генерализации впадать не надо словами " всё, везде, из миллиарда возможностей". В предыдущем высказывании Собчак есть недовольство, что то ли прощения не получила, то ли не поблагодарили её за то, что извинилась. И бац, сразу надо навесить вину на несогласного) Карликовый ум не таскается за эмоциями в первую очередь и не приписывает то, о чём не может знать. А то ведь можно ответить, что медленно думаешь и пол дня над пошлым ответом трудилась.

    Да там все куда банальнее - богомола поделить не могут, вот и упражняются в красноречии. Чем же такой ценный кадр?

  • Собчак как всегда, тяв-тяв, очень уж старается. Ну пошла налево, ну развалила семью, ну обманула, так и помалкивай, чего из себя благородного философа строить? Все всё понимают.

  • Было б за кого драться. По колено у него там что ли?

  • Как же пиарят эту собчак каждый ее пук выкладывают словно предсмеретные ее судорги! И собчак кончика ногтя Мороз не стоит!

  • Дарья мудрая, она не будет впрягаться в этот диалог. Она ведь сказала все, что хотела сказать. А Ксения ей, конечно, проигрывает. И да, даже в этом - в краткости.

  • Такие страсти вокруг Богомолова... Так, наверное, даже Брэда Питта не делили.

  • Гость

    Дарья мудрая, она не будет впрягаться в этот диалог. Она ведь сказала все, что хотела сказать. А Ксения ей, конечно, проигрывает. И да, даже в этом - в краткости.

    Мороз красотка как точно сказала о Собчак кто она и что она из себя представляет!

  • Мороз не клоунесса шоубизнесса не светская лядь что бы отвечать этой ляди клоунессе а серьезный человек и актриса большая!

  • Гость

    Да там все куда банальнее - богомола поделить не могут, вот и упражняются в красноречии. Чем же такой ценный кадр?

    чем ценный Богомолов не знаю, но с Виторганом Ксения как- то была мягче и добродушнее, казалось, что у неё поменялось мироощущение, стало более светлым и позитивным. Так нет же, всё на круги своя. Сама же опять первая въедается. Понятное дело, что в уме не откажешь, но редко умные люди бывают столь разрушительны. Что то вспомнился эпизод с Решетовой. На ровном месте взяла и как минимум испортила настроение девушке. И прощения не попоосила))

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