Виктория Толстоганова против того, чтобы ее муж был актером

Обычно супруги радуются за успех своих вторых половинок, но в случае Виктории Толстогановой все ровно наоборот. 46-летняя актриса совсем не рада тому, что ее супругу, 48-летнему Алексею Аграновичу, прочат блестящее актерское будущее.

Виктория Толстоганова и Алексей Агранович

В этом году одной из нашумевших российских кинопремьер стала картина «Юморист», главную роль в которой исполнил Алексей Агранович. Для 48-летнего супруга Виктории Толстогановой эта работа стала дебютной на большом экране — мужчина в первую очередь известен как режиссер и продюсер. Теперь коллеги прочат Алексею блестящее актерское будущее. Единственная, кто выступает против такого развития событий, — это знаменитая жена Аграновича.

1 2 3 4 5 6 Виктория Толстоганова против того, чтобы ее муж стал известным актером

Агранович стал героем программы «Осторожно, Собчак», где в беседе с ведущей рассказала, что Толстоганова не хочет видеть в нем коллегу.



Алексей процитировал слова Виктории, сказавшей, что «жить с мужем-актером ужас, кошмар». Возможно, доля правды в этом есть — как известно, многие актерские пары расстаются из-за ревности к успеху одного или другого. А наши герои вместе уже больше восьми лет.