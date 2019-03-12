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Виктория Толстоганова против того, чтобы ее муж был актером

Обычно супруги радуются за успех своих вторых половинок, но в случае Виктории Толстогановой все ровно наоборот. 46-летняя актриса совсем не рада тому, что ее супругу, 48-летнему Алексею Аграновичу, прочат блестящее актерское будущее. 
Виктория Толстоганова и Алексей Агранович
Виктория Толстоганова и Алексей Агранович

В этом году одной из нашумевших российских кинопремьер стала картина «Юморист», главную роль в которой исполнил Алексей Агранович. Для 48-летнего супруга Виктории Толстогановой эта работа стала дебютной на большом экране — мужчина в первую очередь известен как режиссер и продюсер. Теперь коллеги прочат Алексею блестящее актерское будущее. Единственная, кто выступает против такого развития событий, — это знаменитая жена Аграновича. 

Агранович стал героем программы «Осторожно, Собчак», где в беседе с ведущей рассказала, что Толстоганова не хочет видеть в нем коллегу.

Алексей процитировал слова Виктории, сказавшей, что «жить с мужем-актером ужас, кошмар». Возможно, доля правды в этом есть — как известно, многие актерские пары расстаются из-за ревности к успеху одного или другого. А наши герои вместе уже больше восьми лет.

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12 марта 2019
Текст Алена Петровская
Фото Legion-Media.ru, Instagram
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Виктория Толстоганова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • У неё лицо такое специфическое. Но красивое. Толи глаза оч суровые, холодные что-ли. Не знаю как выразить. в кино играет норм, мне кажется её амплуа как у Мордюковой: сильной советской рабочей крестьянки.

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