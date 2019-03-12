«У нас все нормально»: Виктория Лопырева опубликовала фото с Игорем Булатовым

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Виктория Лопырева рассталась с отцом своего ребенка Игорем Булатовым. Первое время телеведущая никак не комментировала эти слухи, однако на днях решила все же ответить тем, кого волнует ее личная жизнь.

Виктория Лопырева опубликовала в своем Инстаграме новый снимок с Игорем Булатовым

Недавно в прессе возникли слухи о расставании 35-летней Виктории Лопыревой и 29-летнего Игоря Булатова. Интернет-пользователи пришли к такому выводу, проанализировав последние публикации телеведущей в Инстаграме: судя по ним, знаменитость сейчас находится со своим сыном и мамой в Майами, в то время как отец ребенка пребывает в Москве. Кроме того, журналисты заметили, что Лопырева практически не публикует фото возлюбленного и не упоминает о нем в своих постах.

На днях Виктория решила прояснить ситуацию.

Знаменитость выложила в своем микроблоге несколько кадров, на которых присутствует Игорь. «В общем, у нас все нормально, не парьтесь. Как говорит Игорь Булатов: ''Прижал, обнялся''», — написала она на одном из снимков (орфография и пунктуация автора сохранены).



1 2 3 4 5 Виктория решила показать, что в ее отношениях с Игорем все в порядке

После этих постов у подписчиков Лопыревой не осталось сомнений в том, что в отношениях влюбленных царит идиллия. Многие из них порадовались за молодых родителей и пожелали им растить общего сына в любви и понимании.