«У нас все нормально»: Виктория Лопырева опубликовала фото с Игорем Булатовым

Недавно в прессе возникли слухи о расставании 35-летней Виктории Лопыревой и 29-летнего Игоря Булатова. Интернет-пользователи пришли к такому выводу, проанализировав последние публикации телеведущей в Инстаграме: судя по ним, знаменитость сейчас находится со своим сыном и мамой в Майами, в то время как отец ребенка пребывает в Москве. Кроме того, журналисты заметили, что Лопырева практически не публикует фото возлюбленного и не упоминает о нем в своих постах.
Знаменитость выложила в своем микроблоге несколько кадров, на которых присутствует Игорь. «В общем, у нас все нормально, не парьтесь. Как говорит Игорь Булатов: ''Прижал, обнялся''», — написала она на одном из снимков (орфография и пунктуация автора сохранены).
После этих постов у подписчиков Лопыревой не осталось сомнений в том, что в отношениях влюбленных царит идиллия. Многие из них порадовались за молодых родителей и пожелали им растить общего сына в любви и понимании.