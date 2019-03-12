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«У нас все нормально»: Виктория Лопырева опубликовала фото с Игорем Булатовым

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Виктория Лопырева рассталась с отцом своего ребенка Игорем Булатовым. Первое время телеведущая никак не комментировала эти слухи, однако на днях решила все же ответить тем, кого волнует ее личная жизнь. 
Виктория Лопырева опубликовала в своем Инстаграме новый снимок с Игорем Булатовым
Виктория Лопырева опубликовала в своем Инстаграме новый снимок с Игорем Булатовым

Недавно в прессе возникли слухи о расставании 35-летней Виктории Лопыревой и 29-летнего Игоря Булатова. Интернет-пользователи пришли к такому выводу, проанализировав последние публикации телеведущей в Инстаграме: судя по ним, знаменитость сейчас находится со своим сыном и мамой в Майами, в то время как отец ребенка пребывает в Москве. Кроме того, журналисты заметили, что Лопырева практически не публикует фото возлюбленного и не упоминает о нем в своих постах.

На днях Виктория решила прояснить ситуацию.

Знаменитость выложила в своем микроблоге несколько кадров, на которых присутствует Игорь. «В общем, у нас все нормально, не парьтесь. Как говорит Игорь Булатов: ''Прижал, обнялся''», — написала она на одном из снимков (орфография и пунктуация автора сохранены).

После этих постов у подписчиков Лопыревой не осталось сомнений в том, что в отношениях влюбленных царит идиллия. Многие из них порадовались за молодых родителей и пожелали им растить общего сына в любви и понимании.

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12 марта 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Legion-Media.ru

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Т.е. подписчики на основании кого-то непонятного, спрятанного за голубым дырявым сердечком, убедились, что у Лопыревой с Булатовым идиллия в отношениях? Мда уж. Какой кумир, такие и подписчики.🤦‍♀️

  • Что собственно происходит?

  • Полгода Лопырева проводит на различных курортах, зима ей наша видите ли не нравится, она постоянно хочет быть на солнце. Ну, и пускай там и остаётся, ксати фотостарение от постоянного круглогодичного солнца ещё никто не отменял. Булатов сразу видно мужик не серьёзный, одну бросил с двумя детьми, Лопырёву нашёл на 7 л старше, сейчас безработный живёт на отжатые деньги от работы у бывшего тестя. Пускай живут вместе, может у него кошелёк бездонный и такие как Лопырёва ему по карману.Булатов даже если плеваться будет от Лопырёвой всё равно пока не уйдёт от неё, чтоб не доставить радости БЖ и её семье, Лопырёва его на это поймала ти удерживает около себя, сейчас он с ней повязан крепко + в интиме она судя по прошлому ушлая тётя.

  • Гость

    Что собственно происходит?

    Да все то же самое: Викуся в очередной раз пытается всех убедить, что у нее все хорошо и что она нужна и любима. И в очередной раз не очень удачно))))))

  • Окрас у Ихаря светловат... Лопырь его перекрасила, как цыгане лошадей краденых?

  • Боже, если это действительно он, это полный трэш))) Викашке понятно, помочь уже нечем, но мужик, что у него в голове! Хотя, какой он теперь мужик, шут гороховый, на потеху всей стране. Давайте, веселите нас дальше!

  • нет этого фото у неё в инсте

  • Вообще эта часть головы смахивает на Ф.Смолова! И сначала я об этом подумала, а потом вспомнила, что это ее бывший. оО.

  • Информация к размышлению ……………)))А что если Лопырева и Булатов тайно были в Майами в июле - августе 2018 ???? Брали в аренду этот Роллс Ройс и делали фотки ????))))))А сейчас Лопырева фотошопит отчаянно , волосы перекрашивает )))Булатов сидит в Москве , разбирается с деньгами , акциями , фирмами … отчитывается , все отдаёт , недвижимость продаёт ………к лету отпустят )))

  • Опять мамаша Лопырева занимается чем угодно, только не ребенком(( зачем рожала спрашивается? Чтоб всем доказывать, что на фото ухо любимого ИгАря?? Если все отлично, то почему нет нормальных «целых» фотографий, а только какие-то отдельные части тела? Пальцы, уши... отчёт патологоанатома какой-то, а не фото счастливой семьи. Она хоть понимает, как смешно выглядит, и что с каждой фоткой падает все ниже и ниже

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