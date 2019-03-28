Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Секс в большом городе» все-таки вернется на ТВ

Автор книги «Секс в большом городе» Кэндес Бушнелл объявила о возвращении сериала на телевидение, но под другим названием.
Кэндес Бушнелл
Кэндес Бушнелл 

Мы ждали этого 12 лет! Не секрет, что сериал «Секс в большом городе» смотрели миллионы женщин по всему миру — одни мечтали о любви, как у Кэрри и Мистера Бига, другие смеялись над шутками Саманты и узнавали себя в Миранде и Шарлотте. На днях автор книги «Секс в большом городе» Кэндес Бушнелл рассказала о продолжении всеми любимой истории.

Стало известно, что Paramount Television и Anonymous Content получили права на экранизацию книги «Есть ли еще секс в городе?». Она рассказывает про знакомства и дружбу после 50 лет в Нью-Йорке. Будущий сериал не обязательно будет прямым продолжением «Секса в большом городе», который выходил на канале HBO с 1998-го по 2006 год, а также породил два полнометражных фильма. 

Секс в большом городе

Оригинальный сценарий для пилотной серии напишет Кэндес Бушнелл совместно с Лиз Часин. В картине зрители узнают о любви и способах знакомства мужчин и женщин среднего возраста на Манхэттене.

«Раньше такого не было. Когда-то пятьдесят лет означали выход на пенсию, что предполагало меньше работы, больше времени на себя и друзей, которые, как и вы, скатывались в более неторопливый образ жизни», — заявила писательница.  

Бушнелл разочарована, что современный распорядок дня тех, кому за 50, претерпел изменения. Люди пенсионного возраста, по ее мнению, сейчас не занимаются физическими упражнениями, не открывают новый бизнес, не занимаются случайным сексом с незнакомцами и не могут начать все заново. Писательница уверена, что своей работой сможет вдохновить их.

Этот проект станет четвертой книгой Бушнелл, адаптированной для телевидения, после «Секса в большом городе», «Губной помады джунглей» и приквела «Дневники Кэрри».  

Перейти к обсуждению 3


28 марта 2019
Текст Анастасия Простакова
Фото Getty Images, Instagram

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Вот очень часто все эти сиквелы и приквелы все портят, но сценаристам не терпится нарубить денег. Непонятно зачем? А потом снимут продолжение как бабки-пенсионерки знакомятся в доме престарелых?

  • Какие же красотки Саманта и Шарлотт

  • Если так же интересно как СВБГ я бы посмотрела.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-03-27 15:37:00
118
[quote="Гостья" message_id="4654406"]Скоро значит развод будет, когда пары так долго вместе без детей, их рождение потом ещё больший кризис,чем для тех,кто был в отношениях дуэтом не так длительно.[/quote] А мои наблюдения показывают, что как раз наоборот. Пары, которые продолжительное время после брака жили без детей, дружно живут до сих пор, а те, которые были знакомы пару месяцев и женились по залету, уже почти все распались...
СМИ: Саша Савельева родила сына
58 Комментариев
Гость 2019-03-26 08:39:23.829
114
[quote="Гость" message_id="4652970"]хоть плачь...[/quote] Они это специально сделали? Внешность, макияж, одежда- глухая провинция из 90-х. Это выглядит как издевательство.
Русская красота в Америке: как выглядят победительница и участницы конкурса Miss Russian LA
57 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.