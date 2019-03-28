«Секс в большом городе» все-таки вернется на ТВ

Автор книги «Секс в большом городе» Кэндес Бушнелл объявила о возвращении сериала на телевидение, но под другим названием.

Кэндес Бушнелл

Мы ждали этого 12 лет! Не секрет, что сериал «Секс в большом городе» смотрели миллионы женщин по всему миру — одни мечтали о любви, как у Кэрри и Мистера Бига, другие смеялись над шутками Саманты и узнавали себя в Миранде и Шарлотте. На днях автор книги «Секс в большом городе» Кэндес Бушнелл рассказала о продолжении всеми любимой истории.

Стало известно, что Paramount Television и Anonymous Content получили права на экранизацию книги «Есть ли еще секс в городе?». Она рассказывает про знакомства и дружбу после 50 лет в Нью-Йорке. Будущий сериал не обязательно будет прямым продолжением «Секса в большом городе», который выходил на канале HBO с 1998-го по 2006 год, а также породил два полнометражных фильма.

Оригинальный сценарий для пилотной серии напишет Кэндес Бушнелл совместно с Лиз Часин. В картине зрители узнают о любви и способах знакомства мужчин и женщин среднего возраста на Манхэттене.

«Раньше такого не было. Когда-то пятьдесят лет означали выход на пенсию, что предполагало меньше работы, больше времени на себя и друзей, которые, как и вы, скатывались в более неторопливый образ жизни», — заявила писательница.



Бушнелл разочарована, что современный распорядок дня тех, кому за 50, претерпел изменения. Люди пенсионного возраста, по ее мнению, сейчас не занимаются физическими упражнениями, не открывают новый бизнес, не занимаются случайным сексом с незнакомцами и не могут начать все заново. Писательница уверена, что своей работой сможет вдохновить их.

1 2 3 4 Сериал «Секс в большом городе» показывали по ТВ с 1998-го по 2004 год

Этот проект станет четвертой книгой Бушнелл, адаптированной для телевидения, после «Секса в большом городе», «Губной помады джунглей» и приквела «Дневники Кэрри».

