«Кто я без тебя?»: Дмитрий Тарасов поздравил супругу с днем рождения

29 марта Анастасии Тарасовой исполнилось 25 лет. Первым ее поздравил любимый супруг, опубликовав в Инстаграме пост с нежными словами.



«Я люблю свою жизнь», — написала в Инстаграме Анастасия Тарасова через несколько минут после того, как наступило 29 марта. В этот день ей исполнилось 25 лет. Первым Анастасию поздравил ее супруг — футболист Дмитрий Тарасов опубликовал фото с женой, сопроводив его нежными словами.

«Нежная, милая, добрая, заботливая, теплая, улыбающаяся, скромная, дорогая, самая светлая и самая любимая моя вселенная! Кто я без тебя?» — начал свое поздравление спортсмен. Дмитрий сообщил, что с Настей обрел счастье и исполнил мечты.

1 2 3 4 5 6 29 марта Анастасия Тарасова отмечает день рождения

«С тобой я хочу засыпать и просыпаться каждый день, каждую неделю. Всю свою жизнь!» — написал Дмитрий и пообещал супруге сделать ее самой счастливой женщиной на планете.