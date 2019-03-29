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«Кто я без тебя?»: Дмитрий Тарасов поздравил супругу с днем рождения

29 марта Анастасии Тарасовой исполнилось 25 лет. Первым ее поздравил любимый супруг, опубликовав в Инстаграме пост с нежными словами.

«Я люблю свою жизнь», — написала в Инстаграме Анастасия Тарасова через несколько минут после того, как наступило 29 марта. В этот день ей исполнилось 25 лет. Первым Анастасию поздравил ее супруг — футболист Дмитрий Тарасов опубликовал фото с женой, сопроводив его нежными словами.

«Нежная, милая, добрая, заботливая, теплая, улыбающаяся, скромная, дорогая, самая светлая и самая любимая моя вселенная! Кто я без тебя?» — начал свое поздравление спортсмен. Дмитрий сообщил, что с Настей обрел счастье и исполнил мечты. 

«С тобой я хочу засыпать и просыпаться каждый день, каждую неделю. Всю свою жизнь!» — написал Дмитрий и пообещал супруге сделать ее самой счастливой женщиной на планете. 

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29 марта 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Дмитрий Тарасов

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23 комментария Добавить комментарий
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  • Жалкие хрипы в потугах привлечь внимание и доказать всем, что Тарасову хорошо. Ну что, хорошо, так хорошо.

  • А мне казалось, что любящий муж поздравляет лично, тем более, если они спят в одной постели.

  • Так и бузовой он тоже самое говорил ! Помню интервью, где он честными глазами на всю страну "Ольга это НАВСЕГДА!!" . Ага...как же.....вот и здесь также ..еще пару лет посмотрим этот сериал,а там уж и другая на подходе будет

  • красивые, очень приятные слова. Настю с Днём Рождения! Процветания во всех смыслах, семейного здоровья, благополучия и счастья. Хорошего праздника!

  • Гость

    Так и бузовой он тоже самое говорил ! Помню интервью, где он честными глазами на всю страну "Ольга это НАВСЕГДА!!" . Ага...как же.....вот и здесь также ..еще пару лет посмотрим этот сериал,а там уж и другая на подходе будет

    Никогда он такого Бузовой не говорил. Да разве в словах дело? Бузовой он как-то матом написал восторг в сети, это я помню постили все журналы. Бузова от мата была счастлива, комплиманом одарили.

  • Кто ты без неё? То же, что и с ней. Никакой футболист, так себе мужик

  • слышали уже)) "Я в тебе нашел абсолютно всё" - через годик и в другой миске найдёт, эта-то потасканная и вон постарела

  • На последнем фото Тарасов держит дочку как игрушку подмышкой... Да уж...

  • Уже третья по счету,и все обещает что навсегда,как будто себя уговаривает🤣🤣🤣

  • Гость

    На последнем фото Тарасов держит дочку как игрушку подмышкой... Да уж...

    а что делать, если она в 9 месяцев даже сидеть не умеет) собака Тара лучше развивается

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