Ольга Орлова рассказала, как Жанна Фриске сражалась с опухолью мозга и какими были ее последние минуты перед смертью

30 марта Ольга Орлова стала героиней программы «Секрет на миллион». Во время разговора с Лерой Кудрявцевой певица и телеведущая рассказала о своей карьере, личной жизни и лучшей подруге — покойной Жанне Фриске.

Ольга Орлова приняла участие в программе «Секрет на миллион»

Ольга Орлова нечасто дает интервью, еще реже она откровенничает на личные темы. Ради программы «Секрет на миллион» певица и телеведущая сделала исключение, пообщавшись с Лерой Кудрявцевой обо всем.



Конечно, одна из тем разговора коснулась Жанны Фриске. Певицы дружили со времен участия в группе «Блестящие». Девушки не только не соперничали внутри коллектива, но и стали друг другу чуть ли не сестрами.

Ольга Орлова и Жанна Фриске дружили много лет

Тем не менее, по признанию Ольги, о страшной болезни Жанны она узнала только в 2014-м — к тому моменту Фриске боролась с онкологией уже год.



В эфире программы показали интервью с мамой Жанны. Ольга Владимировна рассказала, что лечение дочери началось в Германии, куда ее отвез Дмитрий Шепелев. По словам родительницы, телеведущий уверял, что нашел лучший госпиталь, а на деле это оказался «хоспис, самый дешевый в Германии».

«Он ее унижал во всем, а она его любила», — резюмировала Ольга Владимировна.

Именно после Германии Жанна наконец решила рассказать обо всем Ольге. Фриске написала сообщение с просьбой приехать. «И я приехала. То, что я увидела, — это вообще расходилось с моим пониманием моей Жанны. Старалась не подать виду, что что-то не так. Тут же сказала, что очень хочу в туалет, выбежала из комнаты и пошла плакать. Слава богу, она этого не заметила. А потом я привыкла», — едва сдерживая слезы, рассказывала Орлова.

Ольга и Жанна вместе боролись с заболеванием

Ольга призналась, что впала в отчаяние, не понимая, как молодая, ведущая здоровый образ жизни девушка может столкнуться с такой страшной болезнью. Артистка рассказала, что опухоль Жанны была неоперабельной, поэтому вся надежда оставалась на облучение и химиотерапию.

Также Фриске было проведено экспериментальное лечение, которое продлило ей жизнь на полтора года. Именно в тот момент началась ремиссия, и вся страна решила, что певица идет на поправку.

«Она начала лучше себя чувствовать, похудела, мы даже стали снова ходить вместе в рестораны. У нас были наши места, куда мы могли выйти пообедать. Один раз Жанна даже решила прокатить меня за рулем. У меня, конечно, седых волос поприбавилось, потому что у Жанны было не очень хорошее зрение на момент болезни, но все обошлось», — с улыбкой вспоминала Ольга.



Увы, действие препарата кончалось, повторно лечиться этим методом не имело смысла, так как организм уже привык и адаптировался, а ничего лучше медицина на тот момент предложить не могла.

Жанна хотела жить, строила планы на будущее

Тем не менее, Жанна до последнего верила, что выкарабкается. Строила планы на будущее. «Я никогда не была в Майами, и у нас был план: как только Жанна поправится, она везет меня туда и все показывает. Мы думали: сегодня есть эта вакцина, завтра придумают что-то другое. И так можно будет дотянуть до момента, когда найдется вариант излечения», — рассказывала героиня программы. Ольга также поведала, что они с Жанной называли друг друга одинаковым прозвищем — Кабан.



Когда период ремиссии прошел, состояние Фриске начало резко ухудшаться. Сначала Жанна стала заговариваться, многое забывать, а потом и вовсе перестала узнавать родных и близких.

Врачи не давали никакой надежды, и семья певицы начала готовиться к худшему.

В день, когда Фриске не стало, Орлова была рядом с подругой. «Я приехала к ней, поднялась в ее комнату и увидела, что ее состояние ухудшилось: дыхание было учащенным и нестабильным. Мы стали мерить температуру, и она была очень высокая, мы даже принесли лед, потому что Жанна была прямо горячая. Я пыталась понять, реагирует ли она зрачками на меня: посветила телефоном и поняла, что не реагирует. Ну и в какой-то момент дыхание прекратилось», — с трудом вспоминала те минуты Ольга.

Орловой было тяжело вспоминать о покойной подруге

Артистка отметила, что очень переживала за отца и мать Фриске. «Я не представляю, когда родитель видит своего ребенка мертвым...» — сквозь слезы говорила Орлова.

Ольга призналась, что пережитое сказалось на ее здоровье: у нее начались жуткие аллергические реакции. Так, последние четыре года Орлова страдает от приступов отека Квинке.

Орлова далеко не сразу осознала, что ее лучшей подруги больше нет. Только через два года после смерти Фриске Орлова стала приходить в себя. Артистка отметила, что так и не стерла номер телефона Жанны из записной книжки.

День похорон Жанны Фриске

С родителями Фриске Орлова поддерживает отношения, часто навещает их. А вот Платона, крестной матерью которого она является, Ольга не видела уже два года. По признанию героини программы, отец мальчика Дмитрий Шепелев не дает ей общаться с ребенком. Бабушка, дедушка, а также родная тетя не видели Платона также очень давно — около полутора лет назад, хотя по решению суда они могут навещать мальчика раз в месяц.



Лера возмутилась таким отношением Дмитрия и призвала Ольгу обратиться к телеведущему с помощью их программы. Орлова так и сделала, призвав Шепелева к благоразумию.

1 2 3 4 5 6 Ольга Орлова рассказала, как проходила борьба Жанны Фриске за жизнь

В конце программы Кудрявцева предложила певице открыть свой секрет на миллион. Прочитав вопрос из конверта, Ольга изменилась в лице и поспешила сжечь бумагу, отметив, что время для этой тайны еще не пришло.