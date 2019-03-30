Ольга Орлова рассказала, как Жанна Фриске сражалась с опухолью мозга и какими были ее последние минуты перед смертью

Ольга Орлова нечасто дает интервью, еще реже она откровенничает на личные темы. Ради программы «Секрет на миллион» певица и телеведущая сделала исключение, пообщавшись с Лерой Кудрявцевой обо всем.
Конечно, одна из тем разговора коснулась Жанны Фриске. Певицы дружили со времен участия в группе «Блестящие». Девушки не только не соперничали внутри коллектива, но и стали друг другу чуть ли не сестрами.
Тем не менее, по признанию Ольги, о страшной болезни Жанны она узнала только в 2014-м — к тому моменту Фриске боролась с онкологией уже год.
В эфире программы показали интервью с мамой Жанны. Ольга Владимировна рассказала, что лечение дочери началось в Германии, куда ее отвез Дмитрий Шепелев. По словам родительницы, телеведущий уверял, что нашел лучший госпиталь, а на деле это оказался «хоспис, самый дешевый в Германии».
Именно после Германии Жанна наконец решила рассказать обо всем Ольге. Фриске написала сообщение с просьбой приехать. «И я приехала. То, что я увидела, — это вообще расходилось с моим пониманием моей Жанны. Старалась не подать виду, что что-то не так. Тут же сказала, что очень хочу в туалет, выбежала из комнаты и пошла плакать. Слава богу, она этого не заметила. А потом я привыкла», — едва сдерживая слезы, рассказывала Орлова.
Ольга призналась, что впала в отчаяние, не понимая, как молодая, ведущая здоровый образ жизни девушка может столкнуться с такой страшной болезнью. Артистка рассказала, что опухоль Жанны была неоперабельной, поэтому вся надежда оставалась на облучение и химиотерапию.
«Она начала лучше себя чувствовать, похудела, мы даже стали снова ходить вместе в рестораны. У нас были наши места, куда мы могли выйти пообедать. Один раз Жанна даже решила прокатить меня за рулем. У меня, конечно, седых волос поприбавилось, потому что у Жанны было не очень хорошее зрение на момент болезни, но все обошлось», — с улыбкой вспоминала Ольга.
Увы, действие препарата кончалось, повторно лечиться этим методом не имело смысла, так как организм уже привык и адаптировался, а ничего лучше медицина на тот момент предложить не могла.
Тем не менее, Жанна до последнего верила, что выкарабкается. Строила планы на будущее. «Я никогда не была в Майами, и у нас был план: как только Жанна поправится, она везет меня туда и все показывает. Мы думали: сегодня есть эта вакцина, завтра придумают что-то другое. И так можно будет дотянуть до момента, когда найдется вариант излечения», — рассказывала героиня программы. Ольга также поведала, что они с Жанной называли друг друга одинаковым прозвищем — Кабан.
Когда период ремиссии прошел, состояние Фриске начало резко ухудшаться. Сначала Жанна стала заговариваться, многое забывать, а потом и вовсе перестала узнавать родных и близких.
В день, когда Фриске не стало, Орлова была рядом с подругой. «Я приехала к ней, поднялась в ее комнату и увидела, что ее состояние ухудшилось: дыхание было учащенным и нестабильным. Мы стали мерить температуру, и она была очень высокая, мы даже принесли лед, потому что Жанна была прямо горячая. Я пыталась понять, реагирует ли она зрачками на меня: посветила телефоном и поняла, что не реагирует. Ну и в какой-то момент дыхание прекратилось», — с трудом вспоминала те минуты Ольга.
Артистка отметила, что очень переживала за отца и мать Фриске. «Я не представляю, когда родитель видит своего ребенка мертвым...» — сквозь слезы говорила Орлова.
Орлова далеко не сразу осознала, что ее лучшей подруги больше нет. Только через два года после смерти Фриске Орлова стала приходить в себя. Артистка отметила, что так и не стерла номер телефона Жанны из записной книжки.
С родителями Фриске Орлова поддерживает отношения, часто навещает их. А вот Платона, крестной матерью которого она является, Ольга не видела уже два года. По признанию героини программы, отец мальчика Дмитрий Шепелев не дает ей общаться с ребенком. Бабушка, дедушка, а также родная тетя не видели Платона также очень давно — около полутора лет назад, хотя по решению суда они могут навещать мальчика раз в месяц.
Лера возмутилась таким отношением Дмитрия и призвала Ольгу обратиться к телеведущему с помощью их программы. Орлова так и сделала, призвав Шепелева к благоразумию.
В конце программы Кудрявцева предложила певице открыть свой секрет на миллион. Прочитав вопрос из конверта, Ольга изменилась в лице и поспешила сжечь бумагу, отметив, что время для этой тайны еще не пришло.