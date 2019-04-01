Мать Жанны Фриске высказалась о новых отношениях Дмитрия Шепелева

Почти два года назад стало известно, что Дмитрий Шепелев начал встречаться с бизнесвумен Екатериной Тулуповой. По словам инсайдеров, отношения пары развиваются стремительно — все свободное время они проводят вместе и уже даже познакомили своих детей.
30 марта мать Жанны Фриске Ольга Копылова пришла в студию программы «Секрет на миллион». Женщина откровенно рассказала, что думает о новой избраннице отца своего внука.
Ольга призналась, что одобряет кандидатуру Екатерины и не считает, что Шепелев поторопился с началом новых отношений. Однако Копылова призналась, что она не очень рада за Тулупову.
По словам мамы Жанны Фриске, Дмитрий Шепелев не был идеальным супругом для ее дочери. Если верить Ольге, телеведущий часто обижал Жанну и даже оскорблял ее.
Копылова считает, что и в новых отношениях Дмитрий ведет себя так же высокомерно, как когда-то с Фриске. Кроме того, женщина считает, что именно тяжелый характер ее бывшего зятя мешает ему построить нормальные отношения с ее семьей — родители и сестра Жанны Фриске не видели ее 5-летнего сына уже почти два года.