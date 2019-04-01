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Мать Жанны Фриске высказалась о новых отношениях Дмитрия Шепелева

Уже долгое время Дмитрий Шепелев встречается с Екатериной Тулуповой. На днях мать его бывшей возлюбленной Жанны Фриске рассказала, что думает о новой девушке Дмитрия и об их романе в целом.
Дмитрий Шепелев не афиширует свой роман с Екатериной Тулуповой
Дмитрий Шепелев не афиширует свой роман с Екатериной Тулуповой

Почти два года назад стало известно, что Дмитрий Шепелев начал встречаться с бизнесвумен Екатериной Тулуповой. По словам инсайдеров, отношения пары развиваются стремительно — все свободное время они проводят вместе и уже даже познакомили своих детей

30 марта мать Жанны Фриске Ольга Копылова пришла в студию программы «Секрет на миллион». Женщина откровенно рассказала, что думает о новой избраннице отца своего внука.

Жанна Фриске, Наталья Фриске
Ольга Копылова не держит зла на Дмитрия Шепелева за то, что после смерти Жанны Фриске он нашел новую любовь

Ольга призналась, что одобряет кандидатуру Екатерины и не считает, что Шепелев поторопился с началом новых отношений. Однако Копылова призналась, что она не очень рада за Тулупову.

«Зря она с ним связалась, мне ее жалко», — сказала женщина Лере Кудрявцевой. 

По словам мамы Жанны Фриске, Дмитрий Шепелев не был идеальным супругом для ее дочери. Если верить Ольге, телеведущий часто обижал Жанну и даже оскорблял ее. 

  • Дмитрий Шепелев, Все о конфликте Шепелева и семьи Фриске, Платон Шепелев-Фриске, Жанна Фриске, Наталья Фриске
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    Мать Жанны Фриске считает Дмитрия Шепелева не самой удачной кандидатурой для построения отношений
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Копылова считает, что и в новых отношениях Дмитрий ведет себя так же высокомерно, как когда-то с Фриске. Кроме того, женщина считает, что именно тяжелый характер ее бывшего зятя мешает ему построить нормальные отношения с ее семьей — родители и сестра Жанны Фриске не видели ее 5-летнего сына уже почти два года. 

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01 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Starface, Instagram
Теги

Все о конфликте Шепелева и семьи Фриске, Дмитрий Шепелев, Дмитрий Шепелев, Наталья Фриске

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Может хватит уже воевать! Столько времени прошло, будьте добры друг к другу! Жизнь не вечна!

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