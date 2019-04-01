Мать Жанны Фриске высказалась о новых отношениях Дмитрия Шепелева

Уже долгое время Дмитрий Шепелев встречается с Екатериной Тулуповой. На днях мать его бывшей возлюбленной Жанны Фриске рассказала, что думает о новой девушке Дмитрия и об их романе в целом.

Дмитрий Шепелев не афиширует свой роман с Екатериной Тулуповой

Почти два года назад стало известно, что Дмитрий Шепелев начал встречаться с бизнесвумен Екатериной Тулуповой. По словам инсайдеров, отношения пары развиваются стремительно — все свободное время они проводят вместе и уже даже познакомили своих детей.



30 марта мать Жанны Фриске Ольга Копылова пришла в студию программы «Секрет на миллион». Женщина откровенно рассказала, что думает о новой избраннице отца своего внука.

Ольга Копылова не держит зла на Дмитрия Шепелева за то, что после смерти Жанны Фриске он нашел новую любовь

Ольга призналась, что одобряет кандидатуру Екатерины и не считает, что Шепелев поторопился с началом новых отношений. Однако Копылова призналась, что она не очень рада за Тулупову.

«Зря она с ним связалась, мне ее жалко», — сказала женщина Лере Кудрявцевой.

По словам мамы Жанны Фриске, Дмитрий Шепелев не был идеальным супругом для ее дочери. Если верить Ольге, телеведущий часто обижал Жанну и даже оскорблял ее.

1 2 3 4 Мать Жанны Фриске считает Дмитрия Шепелева не самой удачной кандидатурой для построения отношений

Копылова считает, что и в новых отношениях Дмитрий ведет себя так же высокомерно, как когда-то с Фриске. Кроме того, женщина считает, что именно тяжелый характер ее бывшего зятя мешает ему построить нормальные отношения с ее семьей — родители и сестра Жанны Фриске не видели ее 5-летнего сына уже почти два года.