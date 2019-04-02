Их связал «Основной инстинкт»: кто такая Елена Зеленская и почему она не хотела, чтобы ее муж Владимир стал президентом Украины

Если о самом Владимире Зеленском известно уже многое, то его жена Елена все это время пряталась в тени знаменитого мужа. Теперь же все изменилось. Зеленский был чрезвычайно успешен в первом туре президентских выборов, и сейчас его супруга может потихоньку готовиться к роли первой леди. Впрочем, не исключено, что Елена Зеленская уже представляла себя женой президента, ведь, по данным некоторых СМИ, она участвовала в разработке сценария сериала «Слуга народа», где Владимир исполнил роль учителя, которому пришлось руководить целой страной.
В Сети можно найти немало фотографий, Зеленской, сопровождающей мужа на разнообразных мероприятиях. Изящная блондинка обычно отдает предпочтение стилю smart casual и темным цветам, оттеняющим ее яркую внешность. Владимир Зеленский отнюдь не высокий — его рост составляет 166 см, однако рядом с еще более миниатюрной женой он смотрится вполне гармонично.
И Владимир, и Елена — уроженцы города Кривой Рог. Будущие супруги даже учились в одной и той же школе — более того, на одной параллели! Елена и Владимир — абсолютные ровесники, сейчас им обоим по 41 году. Несмотря на то, что Зеленские, можно сказать, сидели за одной партой, Владимир уже как-то признавался, что абсолютно не запомнил Лену в школьные годы. Может быть, будущий актер тогда просто не обратил на нее внимания, ведь сам Владимир в последних классах был, что называется, нарасхват — первый парень средней школы.
Получив среднее образование, Елена поступила на строительный факультет Криворожского национального университета, который позже окончила с красным дипломом, освоив профессию архитектора. Встретиться снова будущим супругам помогла случайность: они столкнулись на улице, когда Елена несла домой кассету с эротическим триллером «Основной инстинкт». Владимир попросил девушку одолжить ему фильм на время, для чего пришлось взять у Елены и номер телефона.
Будучи подростком, Елена обожала петь и даже выступала на сцене, поэтому можно предположить, что учиться на архитектора она пошла по настоянию родителей. Подтверждением этому является тот факт, что сразу же после знакомства с Владимиром Елена начала писать сценарии для КВН, так что ни дня не работала по своей специальности. Вместо зданий она в конечном итоге «спроектировала» один из самых крепких в Украине звездных союзов.
О том, насколько талантливым сценаристом является Елена, можно судить и по результатам первого тура выборов президента Украины. Потому что, возможно, именно она создавала образ персонажа сериала «Слуга народа» Василия Голобородько, которого украинские зрители уже ассоциируют с исполнившим его роль Владимиром Зеленским.
И снова перенесемся на пару десятилетий назад. Несмотря на начало романтических отношений и совместную творческую работу, с женитьбой Зеленский, тем не менее, не спешил. Владимир и Елена прожили вместе полных 8 лет, прежде чем оформили официальный брак в 2003 году. Владимир как-то признался, что предложение руки и сердца Елене он сделал после памятного совместного просмотра некоего фильма про большую семью. Через 2 года после заключения брака, то есть в 2005 году, на свет появилась дочь пары Александра, а в январе 2013 года — сын Кирилл.
Благодаря декларации о доходах стало известно, что Елена Зеленская владеет квартирами в Ливадии (129,8 кв. м) и в Киеве (284 кв. м). В столице также расположено записанное на нее нежилое помещение (337,8 кв. м). Доходы Елены в 2017 году составили почти 200 тысяч гривен (что равняется приблизительно 400 тысячам рублей). Оба супруга являются конечными бенефициарами в нескольких фирмах: ООО «Студия квартал-95», Aldorante Limited (Кипр) и Film Heritage inc.
В плане политических взглядов Зеленская абсолютно солидарна со своим мужем. Взаимопонимание царит и в личной жизни пары. Владимир — главный в семье, а Елена старается поддерживать его во всем. Забирать инициативу у мужа, как она не раз заявляла в интервью, было бы совершенно несправедливо по отношению к нему. Елена была на первом съезде партии супруга «Слуга народа», на котором шоумена и выдвинули в президенты. Некоторые СМИ выдвигали предположения, что супруга Зеленского также состоит в этой политической организации. Однако она опровергла все подобные заявления, заявив, что присутствовала на съезде исключительно потому, что хотела поддержать мужа.
Елена Зеленская не раз отмечала, что не принимает активного участия в предвыборной работе супруга. Она даже заявляла, что противилась выдвижению мужа на выборы, объясняя, что это далеко не легкое мероприятие. Да и меры безопасности внесут свои, не всегда приятные коррективы в жизнь семьи. И все же сейчас Елена примирилась со сложившейся ситуацией — тем более, что пути назад уже нет.