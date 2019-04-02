Их связал «Основной инстинкт»: кто такая Елена Зеленская и почему она не хотела, чтобы ее муж Владимир стал президентом Украины

Последние несколько дней в Сети активно обсуждают выборы на Украине, где победу в первом туре одержал шоумен Владимир Зеленский. Как стало известно журналистам, супруга Владимира Елена была против того, чтобы он выдвигал свою кандидатуру. Мы решили побольше узнать о той, кто, возможно, в скором времени станет первой леди Украины.

Если о самом Владимире Зеленском известно уже многое, то его жена Елена все это время пряталась в тени знаменитого мужа. Теперь же все изменилось. Зеленский был чрезвычайно успешен в первом туре президентских выборов, и сейчас его супруга может потихоньку готовиться к роли первой леди. Впрочем, не исключено, что Елена Зеленская уже представляла себя женой президента, ведь, по данным некоторых СМИ, она участвовала в разработке сценария сериала «Слуга народа», где Владимир исполнил роль учителя, которому пришлось руководить целой страной.

В Сети можно найти немало фотографий, Зеленской, сопровождающей мужа на разнообразных мероприятиях. Изящная блондинка обычно отдает предпочтение стилю smart casual и темным цветам, оттеняющим ее яркую внешность. Владимир Зеленский отнюдь не высокий — его рост составляет 166 см, однако рядом с еще более миниатюрной женой он смотрится вполне гармонично.

И Владимир, и Елена — уроженцы города Кривой Рог. Будущие супруги даже учились в одной и той же школе — более того, на одной параллели! Елена и Владимир — абсолютные ровесники, сейчас им обоим по 41 году. Несмотря на то, что Зеленские, можно сказать, сидели за одной партой, Владимир уже как-то признавался, что абсолютно не запомнил Лену в школьные годы. Может быть, будущий актер тогда просто не обратил на нее внимания, ведь сам Владимир в последних классах был, что называется, нарасхват — первый парень средней школы.

Получив среднее образование, Елена поступила на строительный факультет Криворожского национального университета, который позже окончила с красным дипломом, освоив профессию архитектора. Встретиться снова будущим супругам помогла случайность: они столкнулись на улице, когда Елена несла домой кассету с эротическим триллером «Основной инстинкт». Владимир попросил девушку одолжить ему фильм на время, для чего пришлось взять у Елены и номер телефона.

Будучи подростком, Елена обожала петь и даже выступала на сцене, поэтому можно предположить, что учиться на архитектора она пошла по настоянию родителей. Подтверждением этому является тот факт, что сразу же после знакомства с Владимиром Елена начала писать сценарии для КВН, так что ни дня не работала по своей специальности. Вместо зданий она в конечном итоге «спроектировала» один из самых крепких в Украине звездных союзов.

О том, насколько талантливым сценаристом является Елена, можно судить и по результатам первого тура выборов президента Украины. Потому что, возможно, именно она создавала образ персонажа сериала «Слуга народа» Василия Голобородько, которого украинские зрители уже ассоциируют с исполнившим его роль Владимиром Зеленским.

И снова перенесемся на пару десятилетий назад. Несмотря на начало романтических отношений и совместную творческую работу, с женитьбой Зеленский, тем не менее, не спешил. Владимир и Елена прожили вместе полных 8 лет, прежде чем оформили официальный брак в 2003 году. Владимир как-то признался, что предложение руки и сердца Елене он сделал после памятного совместного просмотра некоего фильма про большую семью. Через 2 года после заключения брака, то есть в 2005 году, на свет появилась дочь пары Александра, а в январе 2013 года — сын Кирилл.

Благодаря декларации о доходах стало известно, что Елена Зеленская владеет квартирами в Ливадии (129,8 кв. м) и в Киеве (284 кв. м). В столице также расположено записанное на нее нежилое помещение (337,8 кв. м). Доходы Елены в 2017 году составили почти 200 тысяч гривен (что равняется приблизительно 400 тысячам рублей). Оба супруга являются конечными бенефициарами в нескольких фирмах: ООО «Студия квартал-95», Aldorante Limited (Кипр) и Film Heritage inc.

В плане политических взглядов Зеленская абсолютно солидарна со своим мужем. Взаимопонимание царит и в личной жизни пары. Владимир — главный в семье, а Елена старается поддерживать его во всем. Забирать инициативу у мужа, как она не раз заявляла в интервью, было бы совершенно несправедливо по отношению к нему. Елена была на первом съезде партии супруга «Слуга народа», на котором шоумена и выдвинули в президенты. Некоторые СМИ выдвигали предположения, что супруга Зеленского также состоит в этой политической организации. Однако она опровергла все подобные заявления, заявив, что присутствовала на съезде исключительно потому, что хотела поддержать мужа.

1 2 3 Несмотря на то, что поначалу Елена была против выдвижения кандидатуры Владимира на выборы, впоследствии она изменила свое мнение по этому поводу

Елена Зеленская не раз отмечала, что не принимает активного участия в предвыборной работе супруга. Она даже заявляла, что противилась выдвижению мужа на выборы, объясняя, что это далеко не легкое мероприятие. Да и меры безопасности внесут свои, не всегда приятные коррективы в жизнь семьи. И все же сейчас Елена примирилась со сложившейся ситуацией — тем более, что пути назад уже нет.