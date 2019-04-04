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Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения

3 апреля дочери Андрея Аршавина и Юлии Барановской исполнилось 11 лет. В связи с этим событием футболист опубликовал в своем Инстаграме фото с девочкой и поздравил ее с праздником.
Андрей Аршавин поздравил дочь Яну с 11-летием
Андрей Аршавин поздравил дочь Яну с 11-летием

В последнее время Андрей Аршавин часто публикует в своем Инстаграме снимки со старшими детьми. Вот и на днях в его микроблоге появилось очередное фото с наследниками. Поводом для публикации стал день рождения дочки Яны — девочке исполнилось 11 лет.

«С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Скромный, но трогательный пост набрал большое количество лайков, а в комментариях к нему фанаты Аршавина отметили, как рады видеть его вместе с детьми.

Более многословной в описании своих чувств оказалась мать девочки — Юлия Барановская. «С днем рождения, моя девочка. Это огромное счастье быть твоей мамой, каждый день я чему-то у тебя учусь и молюсь только об одном, чтобы ты всегда была здорова, моя любовь», — написала она. Телеведущая также выложила в Инстаграм множество фотографий и видео с именинницей, показав подписчикам, как прошло праздничное торжество.

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04 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram

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Гость 2019-03-31 02:05:00
351
Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла к Александру Фролову, а затем переписала на него полквартиры, купленной для дочери
743 Комментариев
Гость 2019-03-30 14:20:00
163
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
64-летняя Лайма Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве
47 Комментариев
Гость 2019-04-01 16:32:00
120
Че к чему, причём здесь твои трое детей, которых ты «сама рожала»? Зачем вообще комментировать жизнь Савельевой в прессе? Эта Кожевникова какая-то не умная😐
Мария Кожевникова прокомментировала новости о том, что Саша Савельева родила сына
17 Комментариев





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