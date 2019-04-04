Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения

3 апреля дочери Андрея Аршавина и Юлии Барановской исполнилось 11 лет. В связи с этим событием футболист опубликовал в своем Инстаграме фото с девочкой и поздравил ее с праздником.

Андрей Аршавин поздравил дочь Яну с 11-летием

В последнее время Андрей Аршавин часто публикует в своем Инстаграме снимки со старшими детьми. Вот и на днях в его микроблоге появилось очередное фото с наследниками. Поводом для публикации стал день рождения дочки Яны — девочке исполнилось 11 лет.

«С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Скромный, но трогательный пост набрал большое количество лайков, а в комментариях к нему фанаты Аршавина отметили, как рады видеть его вместе с детьми.



1 2 3 4 Теплые слова в адрес девочки написала и ее мать Юлия Барановская

Более многословной в описании своих чувств оказалась мать девочки — Юлия Барановская. «С днем рождения, моя девочка. Это огромное счастье быть твоей мамой, каждый день я чему-то у тебя учусь и молюсь только об одном, чтобы ты всегда была здорова, моя любовь», — написала она. Телеведущая также выложила в Инстаграм множество фотографий и видео с именинницей, показав подписчикам, как прошло праздничное торжество.

