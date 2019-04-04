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Волочкова в ярости, что Собчак тайно осмотрела ее спальню и нашла нечто, заставившее ее срочно вымыть руки

На днях на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Анастасией Волочковой. Заклятые подруги довольно мирно общались, но один из поступков Ксении, о котором Анастасия узнала, лишь посмотрев выпуск программы, вывел балерину из себя.
Анастасия Волочкова, Ксения Собчак
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак

3 апреля вышел новый выпуск программы «Осторожно, Собчак!». На этот раз Ксения отправилась в гости в загородный особняк к Анастасии Волочковой. 
Вот уже долгие годы женщины враждуют, но во время съемки звезды забыли о старых обидах. 

Однако Ксения пришла в гости к балерине не для мирного разговора, а, как сама она выразилась, «для хайпа». 

Именно поэтому, когда Волочкову отвлек стилист, подбирающий ей в рамках программы новый образ, Собчак вместе с операторами отправилась изучать личные вещи балерины.

Ксения Собчак
 

В спальне Анастасии телеведущая обнаружила нечто, напоминающее секс-игрушку. Ксения не стала показывать кадры с находкой зрителям, но по очертаниям тени от предмета и удивления женщины всем и так стало понятно, о чем идет речь.

Волочкова узнала, что Ксения лазила по вещам без ее ведома, лишь посмотрев выпуск программы. Знаменитость пришла в ярость от поступка журналистки. 

«Лезть в мои шкафы и даже не бояться в этом признаться на всю страну — это показатель беспринципности человека, отсутствие такта и уважения к тому, кто тебя вместе со съемочной группой пустил в дом», — сказала Анастасия корреспонденту «Комсомольской правды»

Волочкова призналась, что разочаровалась в своей оппонентке. «Я стала одной из немногих, кто решился ей дать интервью, потому что она умоляла побеседовать с ней. Мои дорогие, после этого будьте осторожны, не впускайте в дом, не открывайте двери. Собчак показала свое лицо. Она совесть свою продала и от этого ей не отмыться», — резюмировала балерина. 

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04 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Наивная Настя.. Нашла кого в дом пускать. У этой, никаких принципов нет, как и совести. Зачем вообще согласилась на интервью?

  • Ужас. Я всегда Настю жалела. Но тут был такооой треш. Она была бухая, тараторила, как сумашедшака. Все ей завидуют, она самая красивакя, самая лучшая. При этом выяснилось, что Каримов бросил ее и мстил, потому что Настенька ухитрилась переспать с его родным братом! Жаль ее доь. все это в инете видят

  • Да сговорились они с Собчак, подыгрывают друг другу. Уже много лет как))) а пипл хавает...

  • Посмотрела этот выпуск. Не увидела, что Настя пьяная. А Собчак вела себя, как всегда. Дом2.

  • Нет такого слова "лазила"!!

  • Что-то все подтерли

  • рыться в чужих вещах недопустимо. конечно.

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Гость 2019-03-31 02:05:00
351
Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
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743 Комментариев
Гость 2019-03-30 14:20:00
163
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
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