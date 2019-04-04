Волочкова в ярости, что Собчак тайно осмотрела ее спальню и нашла нечто, заставившее ее срочно вымыть руки

На днях на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Анастасией Волочковой. Заклятые подруги довольно мирно общались, но один из поступков Ксении, о котором Анастасия узнала, лишь посмотрев выпуск программы, вывел балерину из себя.

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак

3 апреля вышел новый выпуск программы «Осторожно, Собчак!». На этот раз Ксения отправилась в гости в загородный особняк к Анастасии Волочковой.

Вот уже долгие годы женщины враждуют, но во время съемки звезды забыли о старых обидах.

Однако Ксения пришла в гости к балерине не для мирного разговора, а, как сама она выразилась, «для хайпа».

Именно поэтому, когда Волочкову отвлек стилист, подбирающий ей в рамках программы новый образ, Собчак вместе с операторами отправилась изучать личные вещи балерины.

В спальне Анастасии телеведущая обнаружила нечто, напоминающее секс-игрушку. Ксения не стала показывать кадры с находкой зрителям, но по очертаниям тени от предмета и удивления женщины всем и так стало понятно, о чем идет речь.

Волочкова узнала, что Ксения лазила по вещам без ее ведома, лишь посмотрев выпуск программы. Знаменитость пришла в ярость от поступка журналистки.

«Лезть в мои шкафы и даже не бояться в этом признаться на всю страну — это показатель беспринципности человека, отсутствие такта и уважения к тому, кто тебя вместе со съемочной группой пустил в дом», — сказала Анастасия корреспонденту «Комсомольской правды».

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Волочкова призналась, что разочаровалась в своей оппонентке. «Я стала одной из немногих, кто решился ей дать интервью, потому что она умоляла побеседовать с ней. Мои дорогие, после этого будьте осторожны, не впускайте в дом, не открывайте двери. Собчак показала свое лицо. Она совесть свою продала и от этого ей не отмыться», — резюмировала балерина.