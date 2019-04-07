Ангел и демон за плечом Лободы: что мы знаем о главной женщине в жизни певицы — Нателле Крапивиной

То, что продюсер — это мужская профессия, является не официальным, но фактом. Не каждой женщине под силу выжить в жестоком мире шоу-бизнеса и выковывать из своих подопечных суперзвезд. Не каждой, но не Нателле Крапивиной. Одним из ее самых главных проектов является Светлана Лобода. На этом можно было бы и остановиться, но мы все же поведаем историю самой Нателлы. Она достойна отдельного рассказа.



7 апреля свой день рождения отметила Нателла Крапивина — известному продюсеру исполнилось 37 лет. Широкой публике она известна благодаря двум своим самым громким проектам — шоу «Орел и решка» и певице Светлане Лободе. Последняя обязана Крапивиной тем, что стала суперзвездой.

История Нателлы Крапивиной удивительна. Взять хотя бы тот факт ее биографии, что она является дочерью самого настоящего олигарха и могла бы в этой жизни вообще ни дня не работать, а лишь путешествовать на яхтах, посещать Недели моды и планировать с подружками уикенды в разных странах мира. Но такая гламурная жизнь никогда не была приоритетом для нашей героини. С самого детства она хотела зарабатывать самостоятельно и делать что-то действительно стоящее. Эти мечты она реализовала в полной мере.

На сегодняшний день Нателла Крапивина представляет собой пример сильной, успешной и уверенной в себе женщины, для которой не существует слово «невозможно». Впрочем, есть один проект, который пока ей не поддался... Но обо всем по порядку.

Папа-олигарх

Нателла Алиева (девичья фамилия продюсера) родилась в Ашхабаде (столица Туркмении) и жила там до 11 лет. Потом ее семья переехала в Киев, где девушка поступила на факультет международного права Киевского института международных отношений.



Отцом Нателлы является Вагиф Алиев — крупный бизнесмен и один из самых богатых людей Украины, сколотивший свое состояние на продаже недвижимости.

Своим дочерям — Нателле и ее сестре Алине — мужчина мог дать все и даже больше, но обе девушки всего хотели добиться сами.

«Я всегда старалась быть независимой и не строить карьеру на авторитете отца и тем более на его возможностях. У меня просто всегда все получалось. Закончила институт — вышла на работу, мгновенно», — делилась Алиева в интервью журналу SNC.

Получив высшее образование, Нателла поняла, что выбранная специальность ей вообще не интересна — тянуло к творчеству. Тем не менее, первым местом работы будущего звездного продюсера стала компания, которая занималась продажей ювелирно-часовых изделий. Ее приобрел Вагиф Алиев и доверил своей старшей дочери.

Ювелирный бизнес

Начало нулевых было временем расцвета ювелирно-часовой индустрии как на Украине, так и в России, с которой компания Алиевой активно работала.

По воспоминаниям Нателлы, олигархи обеих стран регулярно покупали часы, пополняя банковский счет фирмы Крапивиной несколькими миллионами долларов ежемесячно.

«Я впервые стала работать с большими деньгами, познакомилась с представителями элиты, поняла, какие люди вращаются в высших кругах», — вспоминала продюсер. Впрочем, успех компании, в том числе и финансовый, не приносил ей никакого удовлетворения: «Часы такие, часы сякие, все одни и те же лица. Не мое».

Единственный муж и единственная дочь

Муки выбора, чем же ей заниматься дальше, совпали с весьма романтичным периодом в жизни Нателлы. Она закрутила роман с однокурсником Дмитрием Крапивиным, за которого в скором времени вышла замуж. Молодой мужчина был активным и целеустремленным и, как говорится, далеко пошел — весьма быстро стал успешным бизнесменом.







Супруги жили душа в душу и в скором времени стали родителями: дочка София родилась в 2003 году. А потом Нателла влюбилась в другого мужчину. Да так сильно, что не могла молчать и честно обо всем рассказала супругу. История умалчивает, какой была его реакция, но предположить можно — мужчина подал на развод. Восточная семья Нателлы тогда не смогла ее понять, и какое-то время она не общалась со своими родственниками. Но позже все встало на свои места.

Супруги смогли сохранить достаточно ровные отношения: они общаются до сих пор, но лишь по вопросам, связанным с общей дочерью.

Несколько месяцев назад Крапивина, которая оставила себе фамилию экс-мужа, предалась ностальгии и опубликовала в своем Фейсбуке свадебные фотографии, сопроводив их следующим текстом: «Мы словно малые дети, что мы знали о жизни — ровным счетом НИЧЕГО… Мы были неукротимы и бесстрашны, горделивы и ранимы, мы создавали, но не знали, как сохранить. Но главное — то, что остается после… И красавица дочь — лучшее подтверждение этой аксиоме!».



Софье Крапивиной в этом году исполнится 16 лет. Два года назад она уехала учиться в небольшой городок в четырех часах езды от Лондона, а теперь готовится к поступлению в один из британских колледжей.

На вопрос журналистов, хочет ли Нателла еще детей, она не раздумывая отвечает: «Очень!». Вот только не может себе позволить. Во-первых, сумасшедший рабочий график не оставляет свободного времени. Во-вторых, личная жизнь отсутствует от слова совсем. «Это и грустно, и смешно», — резюмирует продюсер. «И проблема даже не в том, что нет кандидатов. А в том, что мне постоянно скучно. Мне вообще в принципе скучно, поэтому я и заполняю свою жизнь работой — кино, музыкой, разными проектами», — откровенничала знаменитость в интервью украинской «Комсомольской правде» в июне 2018 года.



Журналисты не унимаются и нажимают на звезду: а как же искусственное оплодотворение? Ведь современным женщинам не обязательно нужен мужчина, чтобы стать матерью. Крапивина разделяет современные взгляды, но для себя четко решила — такой подход к вопросу материнства не для нее: «Я очень консервативный человек, поэтому говорить о каком-то донорстве для себя не готова. Но допускаю, что могу встретить человека, с которым, возможно, я не создам полноценную семью, но если, глядя на него, я буду понимать, что от такого мужчины можно родить ребенка (есть у меня такой критерий оценки мужчин), и почувствую, что он тоже этого хочет — то все будет! А замуж я не стремлюсь. Я там была и скажу честно: ничего особенного».



Подобное нежелание выходить замуж породило массу слухов относительно сексуальной ориентации Нателлы. В прессе регулярно появляется информация о якобы более близких, чем просто дружеские и рабочие, отношениях Крапивиной и Лободы. Слухи пока так и остаются слухами. Но мы забежали вперед. Как же встретились две звезды?

Светлана Лобода

Со Светланой Лободой Нателла Крапивина познакомилась в 2011 году. Бывшая солистка группы «ВИА-Гра», ушедшая тогда в сольное плавание, как раз выпустила свой первый хит — песню «Революция». Наша героиня к тому моменту уже давно закончила с миром роскоши и бриллиантов и наконец-то стала частью творческой среды. В 2010-м она вместе со своими партнерами основала компанию TEENSPIRIT STUDIO, самым крупным проектом которой стало шоу «Орел и решка». Первый сезон команда работала в минус, но даже это не переубедило Нателлу в том, что она приняла верное решение, уйдя в шоу-бизнес.



Вернемся к Светлане. С ней Нателла встретилась на дне рождения Ирины Бережной (украинской правозащитницы, которая трагически погибла в 2017 году). Лобода была на тот момент беременна дочкой Евой, но это не помешало ей дать небольшой концерт для гостей вечеринки. Певица в первые же минуты произвела неизгладимое впечатление на продюсера: «Это было абсолютное воплощение в едином целом энергетики, харизмы, сексуальности и мощной подачи совершенно непопсовой и нетрадиционной эстрады». Важно отметить, что Крапивина всю жизнь была фанаткой рока, а попсу презирала. Девушки разговорились, и так постепенно началась их дружба, а потом и работа.



Можно смело заявить, что для Светланы Лободы Нателла Крапивина стала самым главным человеком в жизни — той самой, что вывела ее на новый уровень и сделала суперзвездой в мире, где все люди как люди.

В своих интервью певица и продюсер не скупятся на комплименты, называя себя чуть ли не сестрами, но признаются, что, как и многие творческие личности, могут поссориться и не разговаривать неделями.

«В команде должна быть одна королева», — заявляет Крапивина, и в их тандеме это Лобода.

Но не потому, что Нателла менее значимая часть творческого дуэта. Наоборот, наша героиня — тот самый серый кардинал, про которого мало кто знает, но без которого ничего бы в принципе не было. Хотя, как продюсер скромно отмечает, грандиозному успеху Светлана Лобода обязана лишь себе самой. Дескать, сама Нателла только лишь направила ее на верный путь.





1 2 3 4 5 Светлана Лобода и Нателла Крапивина

Проект под названием LOBODA является главным, но не единственным в портфолио Нателлы Крапивиной. С недавних пор она увлеклась миром кино. Если вы слышали про фильм «Кислота», режиссером которого выступил Александр Горчилин, талантливый ученик Кирилла Серебренникова, то знайте, что наша героиня является продюсером этой картины. А в скором времени публике будет представлен еще один проект, который уже стал самым обсуждаемым в модных кулуарах, — фильм по книге воспоминаний Карины Добротворской (президент CondeNast International) «Кто-нибудь видел мою девчонку». Говорят, что главную роль сыграет Юлия Снигирь.