Ангел и демон за плечом Лободы: что мы знаем о главной женщине в жизни певицы — Нателле Крапивиной

7 апреля свой день рождения отметила Нателла Крапивина — известному продюсеру исполнилось 37 лет. Широкой публике она известна благодаря двум своим самым громким проектам — шоу «Орел и решка» и певице Светлане Лободе. Последняя обязана Крапивиной тем, что стала суперзвездой.
История Нателлы Крапивиной удивительна. Взять хотя бы тот факт ее биографии, что она является дочерью самого настоящего олигарха и могла бы в этой жизни вообще ни дня не работать, а лишь путешествовать на яхтах, посещать Недели моды и планировать с подружками уикенды в разных странах мира. Но такая гламурная жизнь никогда не была приоритетом для нашей героини. С самого детства она хотела зарабатывать самостоятельно и делать что-то действительно стоящее. Эти мечты она реализовала в полной мере.
На сегодняшний день Нателла Крапивина представляет собой пример сильной, успешной и уверенной в себе женщины, для которой не существует слово «невозможно». Впрочем, есть один проект, который пока ей не поддался... Но обо всем по порядку.
Папа-олигарх
Нателла Алиева (девичья фамилия продюсера) родилась в Ашхабаде (столица Туркмении) и жила там до 11 лет. Потом ее семья переехала в Киев, где девушка поступила на факультет международного права Киевского института международных отношений.
Своим дочерям — Нателле и ее сестре Алине — мужчина мог дать все и даже больше, но обе девушки всего хотели добиться сами.
«Я всегда старалась быть независимой и не строить карьеру на авторитете отца и тем более на его возможностях. У меня просто всегда все получалось. Закончила институт — вышла на работу, мгновенно», — делилась Алиева в интервью журналу SNC.
Получив высшее образование, Нателла поняла, что выбранная специальность ей вообще не интересна — тянуло к творчеству. Тем не менее, первым местом работы будущего звездного продюсера стала компания, которая занималась продажей ювелирно-часовых изделий. Ее приобрел Вагиф Алиев и доверил своей старшей дочери.
Ювелирный бизнес
Начало нулевых было временем расцвета ювелирно-часовой индустрии как на Украине, так и в России, с которой компания Алиевой активно работала.
«Я впервые стала работать с большими деньгами, познакомилась с представителями элиты, поняла, какие люди вращаются в высших кругах», — вспоминала продюсер. Впрочем, успех компании, в том числе и финансовый, не приносил ей никакого удовлетворения: «Часы такие, часы сякие, все одни и те же лица. Не мое».
Единственный муж и единственная дочь
Муки выбора, чем же ей заниматься дальше, совпали с весьма романтичным периодом в жизни Нателлы. Она закрутила роман с однокурсником Дмитрием Крапивиным, за которого в скором времени вышла замуж. Молодой мужчина был активным и целеустремленным и, как говорится, далеко пошел — весьма быстро стал успешным бизнесменом.
Супруги жили душа в душу и в скором времени стали родителями: дочка София родилась в 2003 году. А потом Нателла влюбилась в другого мужчину. Да так сильно, что не могла молчать и честно обо всем рассказала супругу. История умалчивает, какой была его реакция, но предположить можно — мужчина подал на развод. Восточная семья Нателлы тогда не смогла ее понять, и какое-то время она не общалась со своими родственниками. Но позже все встало на свои места.
Супруги смогли сохранить достаточно ровные отношения: они общаются до сих пор, но лишь по вопросам, связанным с общей дочерью.
Несколько месяцев назад Крапивина, которая оставила себе фамилию экс-мужа, предалась ностальгии и опубликовала в своем Фейсбуке свадебные фотографии, сопроводив их следующим текстом: «Мы словно малые дети, что мы знали о жизни — ровным счетом НИЧЕГО… Мы были неукротимы и бесстрашны, горделивы и ранимы, мы создавали, но не знали, как сохранить. Но главное — то, что остается после… И красавица дочь — лучшее подтверждение этой аксиоме!».
Софье Крапивиной в этом году исполнится 16 лет. Два года назад она уехала учиться в небольшой городок в четырех часах езды от Лондона, а теперь готовится к поступлению в один из британских колледжей.
На вопрос журналистов, хочет ли Нателла еще детей, она не раздумывая отвечает: «Очень!». Вот только не может себе позволить. Во-первых, сумасшедший рабочий график не оставляет свободного времени. Во-вторых, личная жизнь отсутствует от слова совсем. «Это и грустно, и смешно», — резюмирует продюсер. «И проблема даже не в том, что нет кандидатов. А в том, что мне постоянно скучно. Мне вообще в принципе скучно, поэтому я и заполняю свою жизнь работой — кино, музыкой, разными проектами», — откровенничала знаменитость в интервью украинской «Комсомольской правде» в июне 2018 года.
Журналисты не унимаются и нажимают на звезду: а как же искусственное оплодотворение? Ведь современным женщинам не обязательно нужен мужчина, чтобы стать матерью. Крапивина разделяет современные взгляды, но для себя четко решила — такой подход к вопросу материнства не для нее: «Я очень консервативный человек, поэтому говорить о каком-то донорстве для себя не готова. Но допускаю, что могу встретить человека, с которым, возможно, я не создам полноценную семью, но если, глядя на него, я буду понимать, что от такого мужчины можно родить ребенка (есть у меня такой критерий оценки мужчин), и почувствую, что он тоже этого хочет — то все будет! А замуж я не стремлюсь. Я там была и скажу честно: ничего особенного».
Подобное нежелание выходить замуж породило массу слухов относительно сексуальной ориентации Нателлы. В прессе регулярно появляется информация о якобы более близких, чем просто дружеские и рабочие, отношениях Крапивиной и Лободы. Слухи пока так и остаются слухами. Но мы забежали вперед. Как же встретились две звезды?
Светлана Лобода
Со Светланой Лободой Нателла Крапивина познакомилась в 2011 году. Бывшая солистка группы «ВИА-Гра», ушедшая тогда в сольное плавание, как раз выпустила свой первый хит — песню «Революция». Наша героиня к тому моменту уже давно закончила с миром роскоши и бриллиантов и наконец-то стала частью творческой среды. В 2010-м она вместе со своими партнерами основала компанию TEENSPIRIT STUDIO, самым крупным проектом которой стало шоу «Орел и решка». Первый сезон команда работала в минус, но даже это не переубедило Нателлу в том, что она приняла верное решение, уйдя в шоу-бизнес.
Вернемся к Светлане. С ней Нателла встретилась на дне рождения Ирины Бережной (украинской правозащитницы, которая трагически погибла в 2017 году). Лобода была на тот момент беременна дочкой Евой, но это не помешало ей дать небольшой концерт для гостей вечеринки. Певица в первые же минуты произвела неизгладимое впечатление на продюсера: «Это было абсолютное воплощение в едином целом энергетики, харизмы, сексуальности и мощной подачи совершенно непопсовой и нетрадиционной эстрады». Важно отметить, что Крапивина всю жизнь была фанаткой рока, а попсу презирала. Девушки разговорились, и так постепенно началась их дружба, а потом и работа.
Можно смело заявить, что для Светланы Лободы Нателла Крапивина стала самым главным человеком в жизни — той самой, что вывела ее на новый уровень и сделала суперзвездой в мире, где все люди как люди.
В своих интервью певица и продюсер не скупятся на комплименты, называя себя чуть ли не сестрами, но признаются, что, как и многие творческие личности, могут поссориться и не разговаривать неделями.
Но не потому, что Нателла менее значимая часть творческого дуэта. Наоборот, наша героиня — тот самый серый кардинал, про которого мало кто знает, но без которого ничего бы в принципе не было. Хотя, как продюсер скромно отмечает, грандиозному успеху Светлана Лобода обязана лишь себе самой. Дескать, сама Нателла только лишь направила ее на верный путь.
Проект под названием LOBODA является главным, но не единственным в портфолио Нателлы Крапивиной. С недавних пор она увлеклась миром кино. Если вы слышали про фильм «Кислота», режиссером которого выступил Александр Горчилин, талантливый ученик Кирилла Серебренникова, то знайте, что наша героиня является продюсером этой картины. А в скором времени публике будет представлен еще один проект, который уже стал самым обсуждаемым в модных кулуарах, — фильм по книге воспоминаний Карины Добротворской (президент CondeNast International) «Кто-нибудь видел мою девчонку». Говорят, что главную роль сыграет Юлия Снигирь.