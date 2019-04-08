В Сети уверены, что Серена Уильямс назвала пол ребенка Меган Маркл

37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри совсем скоро станут родителями. Общественности не терпится узнать, кто же станет первенцем герцога и герцогини Сассекских — мальчик или девочка. На днях близкая подруга Меган Серена Уильямс случайно рассекретила пол будущего ребенка супругов. Именно так считают западные СМИ и интернет-пользователи.
В интервью порталу E! News 37-летняя теннисистка рассказала об интересном положении некой приятельницы, отметив, что она будет отличной мамой.
Конечно, вполне возможно, что у Серены есть еще одна известная знакомая, которая сейчас ждет пополнения. Впрочем, поклонники Меган Маркл уверены, что спортсменка имела в виду именно ее. Так это или нет, узнаем совсем скоро.