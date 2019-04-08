В Сети уверены, что Серена Уильямс назвала пол ребенка Меган Маркл

Первенец принца Гарри и Меган Маркл должен родиться со дня на день. Недавно случайно стало известно, кто появится у герцога и герцогини Сассекских — девочка или мальчик.

Похоже, пол ребенка Меган Маркл — больше не тайна

37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри совсем скоро станут родителями. Общественности не терпится узнать, кто же станет первенцем герцога и герцогини Сассекских — мальчик или девочка. На днях близкая подруга Меган Серена Уильямс случайно рассекретила пол будущего ребенка супругов. Именно так считают западные СМИ и интернет-пользователи.



В интервью порталу E! News 37-летняя теннисистка рассказала об интересном положении некой приятельницы, отметив, что она будет отличной мамой.

«Моя беременная подруга постоянно твердит: ''Мой ребенок точно будет делать это'', а я отрицаю — ''Нет, она этого делать не станет''», — произнесла Уильямс, употребив местоимение, которое свидетельствует о том, что речь идет о девочке.

1 2 3 4 5 6 Большую тайну случайно раскрыла близкая подруга герцогини Серена Уильямс

Конечно, вполне возможно, что у Серены есть еще одна известная знакомая, которая сейчас ждет пополнения. Впрочем, поклонники Меган Маркл уверены, что спортсменка имела в виду именно ее. Так это или нет, узнаем совсем скоро.