«Мария, Мирабела»: как сложилась судьба экранных сестер

Фильм «Мария, Мирабела», вышедший в 1981 году, был любим множеством советских школьников. Сказка о приключениях двух сестер стала в СССР по-настоящему культовой, а актрисы, исполнившие главные роли, — знаменитыми. Однако в дальнейшем судьбы исполнительниц ролей Марии и Мирабелы сложились совершенно по-разному.

Кадр из фильма «Мария, Мирабела»

Детский фильм «Мария, Мирабела», соединяющий в себе игру актеров и анимацию, был результатом совместного производства киностудий Румынии и СССР. По сюжету сестры Мария и Мирабела проходят через череду невероятных приключений и испытаний, которые, как выясняется в конце фильма, оказываются лишь сном. По мнению румынских критиков, в сюжете фильма явно задействованы старинные сказочные мотивы. Помимо революционного по тем временам метода объединения съемок с анимацией, фильм запомнился зрителям музыкой, созданной при участии советского композитора Евгения Доги.

Кадр из фильма «Мария, Мирабела»

На момент съемок маленьким актрисам Медее Маринеску и Гильде Манолеску было всего по шесть лет, поэтому съемочная группа столкнулась с некоторыми сложностями. Девочки еще не умели читать, из-за чего большая часть их экранных реплик в фильме является импровизацией. Впрочем, вряд ли это принесло вред фильму, скорее наоборот — сделало его более ярким и живым.

Кроме того, в сценах, где Мария и Мирабела взаимодействуют с анимационными персонажами, использовались фигурки из пластилина, чтобы девочки знали, в какую сторону им смотреть и говорить.

Интересные факты о «Марии, Мирабеле»

В создании фильма приняли участие советские киностудии «Молдова-фильм», «Союзмультфильм» и «Совинфильм» и румынская киностудия «Casa de Filme 5».



После выхода кинокартины фирма «Мелодия» выпустила пластинку с аудиосказкой по его мотивам, в которой дикторский текст был записан на русском языке, а все песни — на румынском.



Фильм «Мария, Мирабела» получил две награды: на Международном конкурсе фильмов в Джиффоне (Италия) и на XV Всесоюзном кинофестивале в Таллине.



В озвучивании фильма принимали участие такие знаменитые советские актеры, как Георгий Вицин, Клара Румянцева и Александр Воеводин.

Медея Маринеску в роли Мирабелы

После окончания съемок «Марии, Мирабелы» две юные актрисы пошли совершенно разными дорогами. Темноглазая Медея Маринеску, сыгравшая озорную непоседу Мирабелу, похожую на мальчишку, с годами превратилась в статную красавицу-актрису. На долю ее экранной сестры — светловолосой и голубоглазой Гильды Манолеску, напротив, выпало немало жутких испытаний, которые в итоге сломали молодую, красивую женщину...

Гильда Манолеску в роли Марии

Мирабела — Медея Маринеску

Еще до «Марии, Мирабелы» Медея Маринеску приняла участие в съемках румынского фильма «Зимние почки». Тогда девочке было всего лишь три года. Неудивительно, что в шесть лет Медея получила судьбоносную роль в фильме Иона Попеску-Гопо «Мария, Мирабела». Она сыграла девочку-сорванца Мирабелу — одну из главных героинь кинокартины.

Медея Маринеску

Медея решила не бросать актерскую карьеру и в 1996 году поступила в Академию театра и кино. После выпуска из академии девушка попала в труппу Национального театра «Ион Лука Караджале» в Бухаресте. Также Медея снималась в кино и на телевидении. Среди ее актерских работ можно выделить французские фильмы «Вы так прекрасны» и «Услуга за услугу». В 2004 году президент Румынии Ион Илиеску вручил актрисе орден «За заслуги в области культуры». На данный момент в фильмографии Медеи Маринеску уже 22 теле- и кинофильма.

Медея Маринеску в фильме «Вы так прекрасны»

В личной жизни Медеи все также сложилось удачно: ей 44 года, она замужем, и у нее есть двое сыновей, младшему из которых всего два года. Маринеску на данный момент живет и работает в Бухаресте. Актриса уже признавалась в интервью, что предпринимала попытки найти свою экранную сестру после падения железного занавеса — однако та не захотела с ней общаться. Возможно, причина такого поведения была в том, что жизнь Гильды Манолеску, сыгравшей Марию, сложилась отнюдь не лучшим образом.

Медея Маринеску в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ

Мария — Гильда Манолеску

Судьба Гильды Манолеску, которая сыграла роль Марии, обернулась чередой трагедий. После завершения работы над фильмом «Мария, Мирабела» мать увезла Гильду в Германию. Она решила не возвращаться к актерской карьере, отдав предпочтение балету. Гильда упорно занималась в балетной школе, пока по вине своего молодого человека не попала в страшную аварию.



Многочисленные переломы не позволили девушке продолжать занятия. Мать Гильды Дана Манолеску признавалась, что ей никогда не нравился парень дочери. Она знала, что юноша имел проблемы с запрещенными веществами и в аварию попал из-за того, что находился в состоянии наркотического опьянения.

Гильда Манолеску

После происшествия у Гильды начались сильные боли. Девушка впала в тяжелую депрессию. Через некоторое время Гильда решила начать новую жизнь — она поселилась в Берлине и устроилась на работу флористом. Но и тут с девушкой произошло несчастье: однажды, когда она возвращалась домой после работы, ее похитил бывший заключенный. Этот мужчина насиловал Гильду на протяжении трех дней. После этого здоровье девушки было окончательно подорвано. Гильда Манолеску умерла от почечной недостаточности в 2009 году. Ей было всего 35 лет.

Гильда Манолеску с матерью

Впервые обо всех подробностях трагической судьбы своей экранной сестры Медея Маринеску узнала в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Актриса не могла сдержать слез от осознания того, насколько по-разному сложились их с Гильдой судьбы. «Давайте запомним Гильду такой, какой она была в фильме ''Мария, Мирабела''», — обратилась Медея Маринеску ко всем зрителям телепередачи.