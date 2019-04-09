Королевский эксперт убежден, что Меган Маркл не даст своему отцу увидеть ее ребенка

Кажется, что рождение малыша должно сблизить Меган Маркл и принца Гарри с родственниками герцогини. Впрочем, скорее всего Маркл еще долгие годы не простит им причиненные обиды.

Меган Маркл

Вот уже долгое время 37-летняя Меган Маркл не общается с некоторыми членами своей семьи. Ее отец Томас Маркл и сестра Саманта дали немало компроментирующих королевскую особу интервью, после которых не только не попали в число гостей на свадьбе девушки и принца, но и прекратили коммуникацию с Меган вообще.

Томас Маркл уже успел раскаяться в том, что пытался испортить репутацию дочери. Мужчина боится, что из-за этого Меган лишит его возможности видеться с внуками.

Действительно, Меган Маркл избегает не только встреч, но и телефонных разговоров с некоторыми родственниками и обходит стороной вопросы журналистов на этот счет. Она не посетила семью даже когда приезжала в Америку, чтобы устроить вечеринку, посвященную скорому рождению ее малыша.

Меган Маркл с отцом

«Я даже не могу допустить мысли, что Томас когда-нибудь сможет увидеть своих внуков», — заявил королевский эксперт Дункан Ларкомб в новом документальном фильме, посвященном рождению первенца Гарри и Меган.

1 2 3 4 Вероятно, отец Меган Маркл никогда не увидит своих внуков

По словам специалиста по монаршей семье, мужчина потерял свой лимит доверия. Нет никакой гарантии, что Томас вновь не начнет делать скандальные высказывания, а в скором времени раскаиваться и просить прощение у герцогини. То же самое и со старшей сестрой Меган. К слову, ранее сообщалось, что за Самантой даже следят правоохранительные органы, чтобы предотвратить ее вторжение в личную жизнь герцогов Сассекских.