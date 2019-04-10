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51-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина собирается родить ребенка от молодого избранника

На днях 51-летняя финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина призналась, что планирует вскоре родить ребенка. Отцом будущего малыша станет ее молодой возлюбленный — спортсмен Владимир Кан.
51-летняя участница «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина и ее молодой избранник Владимир Кан сделали заявление
51-летняя участница «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина и ее молодой избранник Владимир Кан сделали заявление

51-летняя участница 15-го сезона программы «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина и ее молодой возлюбленный, боксер Владимир Кан, вместе уже долгое время. Сейчас Ларина находится на съемках передачи «Последний герой», в ходе которой стало известно, что пара планирует общего ребенка.

Так, в одном из последних выпусков ведущая шоу Яна Троянова устроила участникам, находящимся на Филиппинских островах, сюрприз, дав посмотреть видеообращения от их родных и близких. Когда очередь дошла до Татьяны, она была сильно растрогана обращением своего бойфренда.

В разговоре Владимир упомянул об их планах вскоре родить малыша.
  • Татьяна Ларина
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    Ларина сейчас принимает участие в съемках нового сезона шоу «Последний герой»
    Смотреть галерею

«Танюш, привет! Как твои дела? Мне тебя очень не хватает. Не хватает твоего тепла. Придя домой с тренировок, мне не хватает твоей еды, твоих объятий. Белка, я помню все наши планы касательно бейбика. Надеюсь, что у нас все получится», — отметил Владимир. Ларина, в свою очередь, подтвердила, что они с Каном действительно хотят завести ребенка. По ее словам, она мечтает забеременеть от своего возлюбленного и считает, что это будет для него лучшим подарком.

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10 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Татьяна Ларина

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ей не 51 год.Откуда такая информация

  • Ей 41.Информацию проверяйте!!

  • Гость

    Ей 41.Информацию проверяйте!!

    Проверила. Вроде правда 41.. Но от этого она еще страшнее стала - в 41 выглядеть на 51 - это ужасно, как же ее, бедную, жизнь потрепала.

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