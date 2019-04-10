51-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина собирается родить ребенка от молодого избранника

На днях 51-летняя финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина призналась, что планирует вскоре родить ребенка. Отцом будущего малыша станет ее молодой возлюбленный — спортсмен Владимир Кан.

51-летняя участница «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина и ее молодой избранник Владимир Кан сделали заявление

51-летняя участница 15-го сезона программы «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина и ее молодой возлюбленный, боксер Владимир Кан, вместе уже долгое время. Сейчас Ларина находится на съемках передачи «Последний герой», в ходе которой стало известно, что пара планирует общего ребенка.



Так, в одном из последних выпусков ведущая шоу Яна Троянова устроила участникам, находящимся на Филиппинских островах, сюрприз, дав посмотреть видеообращения от их родных и близких. Когда очередь дошла до Татьяны, она была сильно растрогана обращением своего бойфренда.

В разговоре Владимир упомянул об их планах вскоре родить малыша.

1 2 3 4 5 6 Ларина сейчас принимает участие в съемках нового сезона шоу «Последний герой»

«Танюш, привет! Как твои дела? Мне тебя очень не хватает. Не хватает твоего тепла. Придя домой с тренировок, мне не хватает твоей еды, твоих объятий. Белка, я помню все наши планы касательно бейбика. Надеюсь, что у нас все получится», — отметил Владимир. Ларина, в свою очередь, подтвердила, что они с Каном действительно хотят завести ребенка. По ее словам, она мечтает забеременеть от своего возлюбленного и считает, что это будет для него лучшим подарком.

