«Деньги есть, так что зачем мне работать не в удовольствие?» Павел Табаков о своей карьере

На зависть многим молодым актерам 23-летний Павел Табаков уже успел сняться во множестве фильмов и не раз выходил на сцену театра.
«Я первым на курсе выступил в профессиональном спектакле, и выступил неплохо. После этого разговоры о блате поутихли, потому что народ понял, что я что-то, да могу. И я уже не обращал внимания на какие-то сплетни. Ну, говорят и говорят. Конечно, сравнивать меня с отцом будут всегда, но меня это не очень волнует», — поведал актер в недавнем интервью газете «7 дней».
Сегодня Павел все чаще появляется на киноэкранах. В конце февраля в кинотеатрах проходил показ исторического фильма «Тобол», где молодой человек сыграл одну из главных ролей. А пару недель назад сервис ТНТ-Premier начал показ сериала «Мертвое озеро», где Табаков так же принимает участие.
«Если мне интересно читать сценарий — соглашаюсь. А если не интересно, то работать, скорее всего, тоже будет скучно. А зачем работать не в удовольствие? Деньги, слава богу, есть. В этом смысле мне проще: я благодарен родителям за то, что есть возможность отказываться от ненужной работы», — заявил Табаков-младший.
Марина Зудина принимает такое решение сына и старается не мешать развитию его карьеры. «Он дает мне читать сценарии, которые ему интересны, но выбор всегда за ним. Я доверяю Павлу, хотя он достаточно избирателен», — сказала корреспонденту вдова Олега Табакова.