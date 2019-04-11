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«Деньги есть, так что зачем мне работать не в удовольствие?» Павел Табаков о своей карьере

За плечами сына Олега Табакова и Марины Зудиной Павла уже более десятка киноработ. Как оказалось, на самом деле актера приглашают в намного большее количество проектов — он очень избирательно относится к выбору ролей.
Павел Табаков
Павел Табаков

На зависть многим молодым актерам 23-летний Павел Табаков уже успел сняться во множестве фильмов и не раз выходил на сцену театра.

По признанию Павла, сначала одногруппники его постоянно травили, считая, что он получает роли только из-за того, что является сыном Олега Табакова.

«Я первым на курсе выступил в профессиональном спектакле, и выступил неплохо. После этого разговоры о блате поутихли, потому что народ понял, что я что-то, да могу. И я уже не обращал внимания на какие-то сплетни. Ну, говорят и говорят. Конечно, сравнивать меня с отцом будут всегда, но меня это не очень волнует», — поведал актер в недавнем интервью газете «7 дней»

Олег Табаков, Павел Табаков
Олег и Павел Табаковы

Сегодня Павел все чаще появляется на киноэкранах. В конце февраля в кинотеатрах проходил показ исторического фильма «Тобол», где молодой человек сыграл одну из главных ролей. А пару недель назад сервис ТНТ-Premier начал показ сериала «Мертвое озеро», где Табаков так же принимает участие. 

Павел признался, что мог бы появляться в намного большем количестве кинолент, но он не считает нужным хвататься за любую возможность сняться в кино. 

«Если мне интересно читать сценарий — соглашаюсь. А если не интересно, то работать, скорее всего, тоже будет скучно. А зачем работать не в удовольствие? Деньги, слава богу, есть. В этом смысле мне проще: я благодарен родителям за то, что есть возможность отказываться от ненужной работы», — заявил Табаков-младший.

Марина Зудина принимает такое решение сына и старается не мешать развитию его карьеры. «Он дает мне читать сценарии, которые ему интересны, но выбор всегда за ним. Я доверяю Павлу, хотя он достаточно избирателен», — сказала корреспонденту вдова Олега Табакова. 

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11 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото PhotoXPress.ru, Persona Stars, Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Павел Табаков, Марина Зудина, Олег Табаков

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3 комментария Добавить комментарий
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  • В Тобол он сыграл великолепно! Есть талант,бесспорно есть

  • Подход вполне понятный, аргументированный. Это да.Но дальновидней было бы работать максимально эффективно, чтобы делать какие-то свои накопления, а не радоваться тому, что деньги есть от родителей. Сейчас есть. Жизнь длинная.

  • неприятная наружность

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