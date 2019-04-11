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В Сети появилось видео, как Брэдли Купер и Ирина Шейк с дочкой случайно сорвали съемки реалити-шоу

Признаемся, фотографии Ирины Шейк и Брэдли Купера, сделанные папарацци, — наши любимые. А если же с ними в кадре еще и малышка Лея, то бывает сложно оторваться от экрана. На днях в Сеть попали не фото, а видеокадры, на которых звездное семейство запечатлено во время прогулки по пляжу.

На днях в интернете было опубликовано видео с участием Брэдли Купера, Ирины Шейк и малышки Леи. Кадры были сделаны на пляже в Санта-Монике, где у звездной пары есть дом. Впрочем, в кадр голливудский актер, российская топ-модель и их дочка попали совершенно случайно...

Дело в том, что в это время на пляже проходили съемки очередного эпизода реалити-шоу MTV Ex On The Beach («Экс на пляже»). В какой-то момент в кадр сначала «влез» Брэдли с двумя собаками, а потом и Ирина с дочкой. 

Оператор попытался показать актеру, чтобы тот вышел из кадра, но Брэдли, видимо, не совсем понимая, что происходит, продолжал неспешно идти, а потом и вовсе остановился, дожидаясь своих девочек. Особенно милой здесь выглядит 2-летняя Леа, закутанная в пальто. 

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11 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Брэдли Купер, Ирина Шейк

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ну вот кааак так может быть, что дочка настолько похожа на блондина отца при такой знойной, экзотичной внешности матери?? Просто чудо природы! От матери нет во внешности ничего!!

  • А видео здесь при чем? На нем нет ни Бредли, ни Шейк.

  • Актёр не заметил, что в кадр влез? Да ещё и оператора не понял?

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