Андрей и Алексей Чадовы не общались два года из-за любви к одной и той же девушке

Со стороны кажется, что в отношениях братьев Чадовых не бывает проблем. Мужчины проводят много времени вместе и нередко даже снимаются в одних и тех же проектах. Впрочем, недавно стало известно о серьезном конфликте родственников.

Андрей и Алексей Чадовы

38-летний Андрей и 37-летний Алексей Чадовы до сих пор хранят между собой близкие отношения. Братья-погодки часто встречаются друг с другом, вместе отмечают праздники, а также сотрудничают на киноплощадке.



Впрочем, конфликты и разногласия не обходят отношения родственников стороной.

Андрей Чадов

Недавно Андрей Чадов стал героем программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. Актер откровенно поведал Борису Корчевникову не только о своей карьере и новой возлюбленной, но и о взаимоотношениях с младшим братом.

Как оказалось, несколько лет назад братья поругались и не общались почти два года.

Причиной конфликта Чадовых стал «любовный треугольник» — оба мужчины испытывали чувства к одной и той же девушке, имя которой Андрей отказался называть.

1 2 3 4 5 6 Андрей Чадов поведал о конфликте с младшим братом

По словам звезды, тогда первый шаг к примирению сделал Алексей, о чем Андрей сейчас очень сожалеет. «Тогда такой период был, когда жизнь даже старых друзей смела. И так получилось, что брата рядом не оказалось. Тогда я сделал огромную ошибку. Если бы была возможность все вернуть, я бы такого не делал по отношению к брату. Я очень сильно об этом жалею», — признался актер.



Сейчас отношения родственников наладились. Вот уже некоторое время Андрей встречается с моделью Анастасией Виноградовой, а его брат Алексей — с журналисткой Лейсан Галимовой.