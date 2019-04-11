Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Андрей и Алексей Чадовы не общались два года из-за любви к одной и той же девушке

Со стороны кажется, что в отношениях братьев Чадовых не бывает проблем. Мужчины проводят много времени вместе и нередко даже снимаются в одних и тех же проектах. Впрочем, недавно стало известно о серьезном конфликте родственников. 
Андрей Чадов, Алексей Чадов
Андрей и Алексей Чадовы

38-летний Андрей и 37-летний Алексей Чадовы до сих пор хранят между собой близкие отношения. Братья-погодки часто встречаются друг с другом, вместе отмечают праздники, а также сотрудничают на киноплощадке. 

Впрочем, конфликты и разногласия не обходят отношения родственников стороной. 

Андрей Чадов
Андрей Чадов

Недавно Андрей Чадов стал героем программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. Актер откровенно поведал Борису Корчевникову не только о своей карьере и новой возлюбленной, но и о взаимоотношениях с младшим братом. 

Как оказалось, несколько лет назад братья поругались и не общались почти два года. 

Причиной конфликта Чадовых стал «любовный треугольник» — оба мужчины испытывали чувства к одной и той же девушке, имя которой Андрей отказался называть. 

По словам звезды, тогда первый шаг к примирению сделал Алексей, о чем Андрей сейчас очень сожалеет. «Тогда такой период был, когда жизнь даже старых друзей смела. И так получилось, что брата рядом не оказалось. Тогда я сделал огромную ошибку. Если бы была возможность все вернуть, я бы такого не делал по отношению к брату. Я очень сильно об этом жалею», — признался актер. 

Сейчас отношения родственников наладились. Вот уже некоторое время Андрей встречается с моделью Анастасией Виноградовой, а его брат Алексей — с журналисткой Лейсан Галимовой

Перейти к обсуждению 1


11 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @dashaeliseeva/Instagram, Legion-Media.ru, Starface, Instagram
Теги

Андрей Чадов, Алексей Чадов

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Лёшка красивее и более востребован.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-09 15:49:00
224
дай бог парню здоровья. и, конечно, здорово, что он в инвалидной коляске не заточен дома, а может передвигаться по улицам. положа руку на сердце, вряд ли это было бы у него в России, тут из пятиэтажки не спуститься и на пляж не отправиться
«Муж, отец, счастливый человек»: как живет Валерий Спиридонов, отказавшийся от операции по пересадке головы
61 Комментариев
Гость 2019-04-08 21:20:00
151
Был фильм такой, «Поймай меня, если сможешь», из этой же серии. С предприимчивой девицы ржу, она, конечно, не молодец, но масштаьы впечатляют)
Как дочь дальнобойщика Сорокина притворялась немецкой аристократкой и красиво жила за чужой счет
104 Комментариев
Гость 2019-04-08 17:29:00
130
Что-то не верится.Баба, которая постоянно об этом говорит, обычно не очень удовлетворена в сексуальном плане.Тем более, "знаменитость"Айза раньше писала, что она часто в Москве, а ейный мужик в других частях света.Как-то концы с концами не сходятся.Что-то на "счастливую"семейную жизнь подружки Дакоты смахивает,главное-себя убедить.
«У меня секс стабильно два раза в день»: Айза Анохина рассказала об интимной жизни с мужем
61 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.