Татьяна Навка отметила день рождения в кругу звездных друзей

13 апреля Татьяне Навке исполнилось 44 года. В этот день Инстаграм пестрел поздравлениями в адрес знаменитой фигуристки. Практически все представители российского шоу-бизнеса опубликовали на своих страницах фото с Татьяной, адресовав ей теплые пожелания.
Прежде чем начать отмечать свой день рождения, Навка заскочила на концерт певицы Жасмин. И не просто как зритель, а как участница шоу! В этот вечер Татьяна дебютировала на сцене «Крокус Сити Холла» как певца.
Сразу после шоу именинница отправилась в ресторан Rose Bar, где ее уже ждали многочисленные друзья.
Лично поздравить Татьяну пришли Анна Семенович, Алика Смехова, Екатерина Варнава и Елена Север. Среди приглашенных был замечен и Николай Басков.
Woman.ru присоединяется и поздравляет Татьяну Навку с днем рождения.