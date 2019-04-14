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Татьяна Навка отметила день рождения в кругу звездных друзей

День рождения только раз в году, поэтому отмечать его следует с размахом. Именинница Татьяна Навка не только устроила для друзей вечеринку в одном из столичных ресторанов, но и приняла участие в концерте Жасмин, дебютировав на сцене в качестве певицы.

13 апреля Татьяне Навке исполнилось 44 года. В этот день Инстаграм пестрел поздравлениями в адрес знаменитой фигуристки. Практически все представители российского шоу-бизнеса опубликовали на своих страницах фото с Татьяной, адресовав ей теплые пожелания. 

Прежде чем начать отмечать свой день рождения, Навка заскочила на концерт певицы Жасмин. И не просто как зритель, а как участница шоу! В этот вечер Татьяна дебютировала на сцене «Крокус Сити Холла» как певца.

Сразу после шоу именинница отправилась в ресторан Rose Bar, где ее уже ждали многочисленные друзья.

Лично поздравить Татьяну пришли Анна Семенович, Алика Смехова, Екатерина Варнава и Елена Север. Среди приглашенных был замечен и Николай Басков.

Woman.ru присоединяется и поздравляет Татьяну Навку с днем рождения.

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14 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Илья Авербух, Татьяна Навка, Анна Семенович, Алика Смехова, Филипп Киркоров, Яна Рудковская

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Интересно, сколько еще она будет носить перепаленые пергидрольные патлы ? Неужели нет денег на хороший уход для волос и на хорошего колориста?

  • Комментариев под этой статьёй не будет по-ходу 😄😄😄

  • та ещё.....! то романы направо налево крутила, потом подсуетилась и от женатика Пескова залетела!

  • Навка может и была выдающейся спортсменкой, но человек она, судя по всему, не очень. Выйти замуж за пескова-брехуна может только ну очень беспринципная и наглая дама...

  • Если бы Навка не вышла за Пескова, не было бы ни статей, ни тысячи поздравлений. А сейчас каждый надеется на протекцию за подлиз

  • Таня

    Навка может и была выдающейся спортсменкой, но человек она, судя по всему, не очень. Выйти замуж за пескова-брехуна может только ну очень беспринципная и наглая дама...

    можно подумать она нужна кому -то кроме этого старого пердуна!ни кожи ни рожи !навка такое же г как её муж -вор

  • посмотрите кто припёрся!жасмин -*** хачевская,содержанка Михайлова,Семенович -*** старая !крутая компания

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