Татьяна Навка отметила день рождения в кругу звездных друзей

День рождения только раз в году, поэтому отмечать его следует с размахом. Именинница Татьяна Навка не только устроила для друзей вечеринку в одном из столичных ресторанов, но и приняла участие в концерте Жасмин, дебютировав на сцене в качестве певицы.



13 апреля Татьяне Навке исполнилось 44 года. В этот день Инстаграм пестрел поздравлениями в адрес знаменитой фигуристки. Практически все представители российского шоу-бизнеса опубликовали на своих страницах фото с Татьяной, адресовав ей теплые пожелания.

Прежде чем начать отмечать свой день рождения, Навка заскочила на концерт певицы Жасмин. И не просто как зритель, а как участница шоу! В этот вечер Татьяна дебютировала на сцене «Крокус Сити Холла» как певца.

Сразу после шоу именинница отправилась в ресторан Rose Bar, где ее уже ждали многочисленные друзья.

Лично поздравить Татьяну пришли Анна Семенович, Алика Смехова, Екатерина Варнава и Елена Север. Среди приглашенных был замечен и Николай Басков.

1 2 3 4 5 6 Татьяна Навка с друзьями на вечеринке по случаю своего 44-летия

Woman.ru присоединяется и поздравляет Татьяну Навку с днем рождения.