Брэд Питт и Анджелина Джоли официально больше не муж и жена

На днях западные СМИ сообщили о том, что Анджелина Джоли специально затягивает развод с Брэдом Питтом, чтобы вернуть его в семью, а утром 14 апреля стало известно, что пару все же развели.

Чуть меньше двух лет длится развод Джолипиттов. За это время его участники в лучших традициях Голливуда стали героями многих скандальных публикаций — в прессе писали о пьянстве Брэда и о его плохих отношениях со старшими детьми, Анджелину уличили во лжи, когда она обвинила супруга в неуплате алиментов.

На днях появилась информация, что Джоли хочет возобновить отношения с Питтом. Анонимы уверяли, что якобы именно по этой причине актриса усложняет бракоразводный процесс. Несмотря на все усилия, официальные документы о расставании супругов были подписаны в пятницу 12 апреля. Впрочем, как сообщает издание People, это еще не конец истории.



1 2 3 4 5 6 Брэд Питт теперь официально считается холостым мужчиной

По данным портала The Blast, экс-супруги продолжат битву за опеку над шестью детьми. Ходили слухи, что родители 17-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 14-летней Захары, 12-летней Шайло и 10-летних Вивьен и Нокса урегулировали все споры, но, как выяснилось, в этом деле еще не поставлена точка.