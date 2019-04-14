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Брэд Питт и Анджелина Джоли официально больше не муж и жена

На днях западные СМИ сообщили о том, что Анджелина Джоли специально затягивает развод с Брэдом Питтом, чтобы вернуть его в семью, а утром 14 апреля стало известно, что пару все же развели. 

Чуть меньше двух лет длится развод Джолипиттов. За это время его участники в лучших традициях Голливуда стали героями многих скандальных публикаций — в прессе писали о пьянстве Брэда и о его плохих отношениях со старшими детьми, Анджелину уличили во лжи, когда она обвинила супруга в неуплате алиментов.

На днях появилась информация, что Джоли хочет возобновить отношения с Питтом. Анонимы уверяли, что якобы именно по этой причине актриса усложняет бракоразводный процесс. Несмотря на все усилия, официальные документы о расставании супругов были подписаны в пятницу 12 апреля. Впрочем, как сообщает издание People, это еще не конец истории.

По данным портала The Blast, экс-супруги продолжат битву за опеку над шестью детьми. Ходили слухи, что родители 17-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 14-летней Захары, 12-летней Шайло и 10-летних Вивьен и Нокса урегулировали все споры, но, как выяснилось, в этом деле еще не поставлена точка. 

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14 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images
Теги

Брэд Питт, Анджелина Джоли

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Анжелина при совместном с Бредом проживании выпила из него все соки, вышвырнула и пошла дальше. Бред сейчас стал выглядеть гораздо свежее, не как раньше, конечно, но всё же. А потрепать нервы бывшему... классика.

  • Ура! Мои поздравления Бреду! Выпью за него шампанского)) Представляю, как он рад, что наконец-то его с этой мегерой больше ничего не связывает)

  • Вот правда, она ведь красивая , но энергетика у нее жуткая какая-то.. И от этого она страшная.. Никогда не нравилась, даже когда была в самом соку. Потому что энергетика эта всегда чувствовалась, тем кто умеет почувствовать, конечно.. Большинство ее боготворили . А сейчас рна совсем странная и дети странные у нее.. Но, дети у многих американских звезд странные, мягко говоря..

  • Хозяин дал Добби носки. Добби теперь свободен...

  • Наконец-то!

  • Странно, еще вчера читала, что они не могут развестись, а сегодня - уже разврлись. Если это так, то тогда поздравляю их обоих. Интересно, сколько Энджи отжала у Питта при разводе? Кто возьмет опеку над детьми?

  • Боже , как же нам это пережить то народу из Раши! У нас ведь других проблем и переживаний в жизни нет только пит и джоли!!!!!

  • Обе мои мои незамужние тётушки уже отправились в бутики обновлять гардероб, а потом к стилистам и косметологам для создания образа невест за 50 ... А дальше интенсивный курс American English и voila - можно записываться в очередь на руку и сердце стареющего красавчика!!!! )))

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