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Родившая в 19 лет Вера Брежнева готова к тому, чтобы стать бабушкой

Чужие дети быстро растут, вот и дочка Веры Брежневой уже стала совсем взрослой. Звездная мама рассказала журналистам, что не лезет в личную жизнь наследницы с советами.

В начале апреля старшей дочери Веры Брежневой Соне Киперман исполнилось 18 лет. Совершеннолетняя по российским законам девушка живет и учится в Америке, куда ее звездная мама прилетает не так часто, как хотела бы. 

Каждый раз при встрече со звездой любопытные журналисты не упускают возможности поинтересоваться, не переживает ли она за дочь? Мол, молодая и красивая девушка одна вдали от дома...

«Она может рассчитывать на мою помощь, но я стараюсь не лезть в ее личные дела. Я сама родила в 19, было бы странно, если бы я говорила дочери потерпеть с внуками, но думаю, она сама пока не собирается», — поделилась 37-летняя певица с корреспондентом программы «Ты не поверишь!».

Звездной маме можно не переживать — Соня полностью сосредоточена на учебе и утверждает, что в данный момент отношения с противоположным полом ее не волнуют. 

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15 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Вера Брежнева

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