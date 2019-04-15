СМИ сообщили новые подробности о родах Саши Савельевой

27 марта этого года 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями. Некоторое время певица скрывала рождение ребенка, однако позже подтвердила это, опубликовав фото с маленьким сыном.
На днях на сайте издания «СтарХит» появилась информация о том, как появился на свет малыш артистки. Сообщается, что с солисткой группы «Фабрика» работали сразу несколько врачей.
Кроме того, близкая подруга Савельевой Елена Кулецкая поведала корреспонденту журнала: «Мы с Сашей и общей приятельницей встречались несколько раз во время ее беременности и проводили настоящий инструктаж как уже опытные мамочки: какие вещи нужно покупать, какие не стоит. Советовали коляски, кроватки. Сказала, что обязательно необходим пеленальный столик, чтобы не горбиться над кроватью с малышом. Также обсуждали кремы и средства для кожи от растяжек».
По информации «СтарХита», малыш появился на свет в столичном перинатальном центре «Мать и дитя», контракт с которым стоит около 1,5 миллиона рублей.