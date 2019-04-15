СМИ сообщили новые подробности о родах Саши Савельевой

В марте этого года 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой. На днях выяснилось, в какую сумму певице обошлись услуги перинатального центра.

В конце марта Саша Савельева родила первенца

27 марта этого года 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями. Некоторое время певица скрывала рождение ребенка, однако позже подтвердила это, опубликовав фото с маленьким сыном.



На днях на сайте издания «СтарХит» появилась информация о том, как появился на свет малыш артистки. Сообщается, что с солисткой группы «Фабрика» работали сразу несколько врачей.

По слухам, роды у знаменитости были непростые, из-за чего ей пришлось еще некоторое время оставаться в больнице. Все это время Сашу поддерживали ее родные и близкие.



Кроме того, близкая подруга Савельевой Елена Кулецкая поведала корреспонденту журнала: «Мы с Сашей и общей приятельницей встречались несколько раз во время ее беременности и проводили настоящий инструктаж как уже опытные мамочки: какие вещи нужно покупать, какие не стоит. Советовали коляски, кроватки. Сказала, что обязательно необходим пеленальный столик, чтобы не горбиться над кроватью с малышом. Также обсуждали кремы и средства для кожи от растяжек».



1 2 3 4 5 6 По сообщениям СМИ, артистке тяжело дались роды

По информации «СтарХита», малыш появился на свет в столичном перинатальном центре «Мать и дитя», контракт с которым стоит около 1,5 миллиона рублей.