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Как бойфренд Амбросио с пятном на причинном месте подмочил репутацию и ей, и себе

На днях Алессандра Амбросио отправилась на музыкальный фестиваль Coachella. Компанию ей составил ее бойфренд Николо Одди. Впрочем, выход влюбленных обернулся провалом.

В США стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Coachella, который привлекает большое количество знаменитостей. Вот и модель Алессандра Амбросио не смогла пропустить это мероприятие. На фестиваль она отправилась вместе со своим возлюбленным Николо Одди.

Амбросио и Одди начали встречаться летом прошлого года, но папарацци продолжают преследовать пару. На днях фотографы запечатлели влюбленных после вечеринки Neon Carnival. Снимки, сделанные репортерами, мгновенно разлетелись по Сети.

Дело в том, что на кадрах отчетливо видно мокрое пятно на штанах Николо. Теперь интернет-пользователи гадают, что же случилось на самом деле — молодой человек просто пролил на джинсы воду или что-то похуже? Впрочем, сам Одди не подавал виду и как ни в чем не бывало смотрел в объективы фотоаппаратов. А вот идущая рядом Алессандра отчего-то закрывала лицо рукой.

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15 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Getty Images
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Алессандра Амбросио

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Гость 2019-04-12 16:09:00
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