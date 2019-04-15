Круговая подтяжка? Мадонна внезапно показала четкий, как 10 лет назад, овал лица

Внешность Мадонны продолжает вызывать пересуды и... меняться. На днях певица была замечена в Лондоне, она снова выглядит не так, как несколько месяцев назад. И нам это определенно нравится!

Прошлый год в жизни Мадонны прошел под знаком уединения и покоя. Отметившая в 2018-м свой 60-летний юбилей певица считаные разы появлялась на официальных мероприятиях, все остальное время посвящая семье и младшим детям, с которыми перебралась из Америки в столицу Португалии — Лиссабон.



Весь прошлый год певица вела уединенный образ жизни, предпочитая скрываться от посторонних глаз

Говорят, переезд в Европу был нужен по нескольким причинам. Во-первых, Мадонна с 2015 года не выпускала альбомов и хотела сосредоточиться на музыке вдали от фанатов и папарацци. Во-вторых, по слухам, у певицы возникли проблемы со здоровьем, которые она предпочла решать тихо и опять же не на виду у целого мира. В-третьих, внешность великой артистки за последние пару лет претерпела серьезные изменения. И не в лучшую сторону. Было необходимо взять паузу и обдумать, что со всем этим делать.

Как истинный перфекционист Мадонна просто обязана была что-то предпринять.

Похоже, она готова выстрелить сразу из нескольких орудий. Для начала было объявлено, что Мадонна готовит новый альбом Madame X, который должен выйти в этом году (точные сроки пока не называются). Затем на прошлой неделе в прессе прошла информация о выступлении певицы на музыкальном конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве. Примечательно, что Европейский Вещательный Союз, организующий мероприятие, подчеркнул, что официальных договоренностей о концерте суперзвезды не было и нет — будет как будет.

В августе прошлого, 2018 года певица появилась на церемонии MTV Video Music Awards

Ждать в любом случае осталось недолго: конкурс состоится через месяц, и, судя по всему, обещанный новый трек и некий старый хит Мадонна все-таки исполнит. Неслучайно ведь в настоящее время она пребывает в полной боевой готовности.

Самое свежее на настоящий момент фото певицы — от 13 апреля 2019 года

В минувшую субботу папарацци запечатлели звезду на выходе из Каббала-центра в Лондоне. Мадонна посещала приуроченную к Шаббату службу. Выглядела она несколько иначе, чем прошедшей зимой. Лицо явно подтянулось, утратив излишнюю одутловатость, за которую певицу последние годы нещадно критиковали и в прессе, и в Сети. В какой-то момент ее увлечение филлерами действительно приобрело гротескные формы, из-за чего некогда узкое лицо начало раздуваться вширь.

Обратите внимание: из-за переизбытка филлеров даже очки не могут толком «угнездиться» на лице

И только взгляните на нее сейчас! Мадонна будто бы вернулась на несколько лет назад, когда вышеупомянутого эффекта «подушки» не было и в помине. Более того, ее лицо вновь приобрело четкие контуры, которые сами по себе не возникают...

Гладкая кожа, очерченный подбородок, рельефные скулы — так выглядит 60-летняя поп-легенда сегодня

Как правило, такая красота является результатом круговой подтяжки. Делала ли ее Мадонна или нет, мы, разумеется, доподлинно не узнаем, однако ничего не мешает нам порадоваться за любимую исполнительницу, которая пребывает в прекрасной форме как в творческом плане, так и внешне.

А как вам звездный лоб без единой морщины?

1 2 3 ... 13 Посмотрите, как сзади натянуто пальто: обновленные ягодицы никуда не делись

Обратите внимание, что те самые «подкачанные» ягодицы, которыми артистка шокировала весь мир прошлой зимой, на том же месте, а значит, Мадонна тряхнет ими на большой сцене совсем скоро — буквально через месяц. Не переключаемся!