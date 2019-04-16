Молодая жена Александра Цекало рисует обнаженных мужчин

Выйдя замуж за Александра Цекало, Дарина Эрвин моментально стала знаменитой. Теперь интернет-пользователи следят не только за ее личной жизнью, но и за творческой. А она весьма интересная.



Многие знают, что молодая супруга Александра Цекало снимается в кино, но далеко не все в курсе, что Дарина Эрвин увлекается рисунком и весьма серьезно. У женщины своя мастерская, из которой она нередко публикует фотографии.





На днях 38-летняя Эрвин представила в Инстаграме снимок, на котором запечатлена во время творческого процесса. В кадре художница, снятая со спины, колдует над изображением обнаженного мужчины. «Рисунок обладает способностью раскрывать самые сокровенные мысли художника», — загадочно подписала свой пост Дарина.

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Если вы, как и мы, изучите творчество художницы, то заметите, что рисует она исключительно обнаженную натуру. Буквально каждая работа Дарины пронизана темой секса. Да и сама Эрвин предпочитает творить, будучи облаченной в провокационный наряд — обтягивающее платье или белую рубашку, едва прикрывающую обнаженную грудь звезды. А вы еще спрашиваете, почему Александр Цекало женился на ней.