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Молодая жена Александра Цекало рисует обнаженных мужчин

Выйдя замуж за Александра Цекало, Дарина Эрвин моментально стала знаменитой. Теперь интернет-пользователи следят не только за ее личной жизнью, но и за творческой. А она весьма интересная. 

Многие знают, что молодая супруга Александра Цекало снимается в кино, но далеко не все в курсе, что Дарина Эрвин увлекается рисунком и весьма серьезно. У женщины своя мастерская, из которой она нередко публикует фотографии. 

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На днях 38-летняя Эрвин представила в Инстаграме снимок, на котором запечатлена во время творческого процесса. В кадре художница, снятая со спины, колдует над изображением обнаженного мужчины. «Рисунок обладает способностью раскрывать самые сокровенные мысли художника», — загадочно подписала свой пост Дарина. 

Если вы, как и мы, изучите творчество художницы, то заметите, что рисует она исключительно обнаженную натуру. Буквально каждая работа Дарины пронизана темой секса. Да и сама Эрвин предпочитает творить, будучи облаченной в провокационный наряд — обтягивающее платье или белую рубашку, едва прикрывающую обнаженную грудь звезды. А вы еще спрашиваете, почему Александр Цекало женился на ней.

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16 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXpress.ru, Instagram
Теги

Александр Цекало

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • ЕЕ секрет это секрет Брик))) "Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают, - говорила она. - И разрешать ему то, что не разрешают ему дома. Например, курить или ездить, куда вздумается. Ну а остальное сделают хорошая обувь и шёлковое белье."

  • Рисует с натуры, надо полагать? Неплохо получается.

  • А почему Дарина полуголая рисует портреты?

  • Гость

    ЕЕ секрет это секрет Брик))) "Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают, - говорила она. - И разрешать ему то, что не разрешают ему дома. Например, курить или ездить, куда вздумается. Ну а остальное сделают хорошая обувь и шёлковое белье."

    Дома? А кто что запрещал "дома" тому же Маяковскому? Он вроде не был женат, жил один и делал в принципе, что хотел. Не понятно, о ком это она...

  • Титьки зачетные у неё

  • Надеюсь, она не будет представлять широкой общественности обнаженный портрет Цикало?

  • Гость

    Надеюсь, она не будет представлять широкой общественности обнаженный портрет Цикало?

    ахаха) надеюсь)))))

  • красивая девушка, но такой высокий лоб стоило бы прикрыть, выглядит как парик

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