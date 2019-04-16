Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Гном Гномыч выиграл соревнования по фигурному катанию с нашумевшей программой Майкла Джексона

В Москве состоялся третий открытый фестиваль по фигурному катанию на коньках «Кубок Евгения Плющенко», на которых сын Евгения, Александр, занял первое место. Юный спортсмен исполнил программу «Посвящение Майклу Джексону».
Евгений Плющенко, Саша Плющенко и Аделина Сотникова
Евгений Плющенко, Саша Плющенко и Аделина Сотникова

В соревнованиях «Кубок Евгения Плющенко» приняли участие более 150 фигуристов 2-го и 3-го юношеских разрядов, среди которых выступили Мария Михайлова, Арина Ротенберг, Серафима Молчанова, а также сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, 6-летний Александр Плющенко.

Саша одержал победу в третьем юношеском разряде, став самым юным участником среди мальчиков в своей группе, с результатом 21.72 балла.

Самой юной спортсменкой в своей группе стала Арина Ротенберг — дочка президента КХЛ Романа Ротенберга. Она одержала победу среди девочек 2013 года рождения.

«Наш маленький чемпион Санечка был снова самым юным участником соревнований по 3-му юношескому разряду. Выступив с нашумевшей программой ''Посвящение Майклу Джексону'', Саша одержал победу у фигуристов 2010, 2011 и 2012 годов рождения с большим отрывом!» — так прокомментировала победу Гном Гномыча его мама, продюсер Яна Рудковская. 

Торжественное вручение медалей призерам провели сам Евгений Плющенко и Аделина Сотникова. 

Перейти к обсуждению

16 апреля 2019
Текст Woman.ru
Теги

Александр Плющенко

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-12 16:09:00
154
Опять постановочные обработанные фото. Ну какие папарацци ! Это Буля папараццам машет, Лопырь натужно улыбается, затем Буля показательно держит Викусю за по_пу в нужном ракурсе, а папараци буквально влезли на лежак под тент.
В Сети появились новые фото Виктории Лопыревой и Игоря Булатова на пляже
177 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.