Гном Гномыч выиграл соревнования по фигурному катанию с нашумевшей программой Майкла Джексона

В соревнованиях «Кубок Евгения Плющенко» приняли участие более 150 фигуристов 2-го и 3-го юношеских разрядов, среди которых выступили Мария Михайлова, Арина Ротенберг, Серафима Молчанова, а также сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, 6-летний Александр Плющенко.
Саша одержал победу в третьем юношеском разряде, став самым юным участником среди мальчиков в своей группе, с результатом 21.72 балла.
Самой юной спортсменкой в своей группе стала Арина Ротенберг — дочка президента КХЛ Романа Ротенберга. Она одержала победу среди девочек 2013 года рождения.
«Наш маленький чемпион Санечка был снова самым юным участником соревнований по 3-му юношескому разряду. Выступив с нашумевшей программой ''Посвящение Майклу Джексону'', Саша одержал победу у фигуристов 2010, 2011 и 2012 годов рождения с большим отрывом!» — так прокомментировала победу Гном Гномыча его мама, продюсер Яна Рудковская.
Торжественное вручение медалей призерам провели сам Евгений Плющенко и Аделина Сотникова.