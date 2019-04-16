Гном Гномыч выиграл соревнования по фигурному катанию с нашумевшей программой Майкла Джексона

В Москве состоялся третий открытый фестиваль по фигурному катанию на коньках «Кубок Евгения Плющенко», на которых сын Евгения, Александр, занял первое место. Юный спортсмен исполнил программу «Посвящение Майклу Джексону».

Евгений Плющенко, Саша Плющенко и Аделина Сотникова

В соревнованиях «Кубок Евгения Плющенко» приняли участие более 150 фигуристов 2-го и 3-го юношеских разрядов, среди которых выступили Мария Михайлова, Арина Ротенберг, Серафима Молчанова, а также сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, 6-летний Александр Плющенко.



Саша одержал победу в третьем юношеском разряде, став самым юным участником среди мальчиков в своей группе, с результатом 21.72 балла.

Самой юной спортсменкой в своей группе стала Арина Ротенберг — дочка президента КХЛ Романа Ротенберга. Она одержала победу среди девочек 2013 года рождения.



«Наш маленький чемпион Санечка был снова самым юным участником соревнований по 3-му юношескому разряду. Выступив с нашумевшей программой ''Посвящение Майклу Джексону'', Саша одержал победу у фигуристов 2010, 2011 и 2012 годов рождения с большим отрывом!» — так прокомментировала победу Гном Гномыча его мама, продюсер Яна Рудковская.

Торжественное вручение медалей призерам провели сам Евгений Плющенко и Аделина Сотникова.