Гуф подтвердил, что снова общается с Кети Топурией

Несколько дней назад в СМИ появились новости о том, что Кети Топурия и Алексей Долматов решили воссоединиться. На днях рэпер опубликовал в Инстаграме фото, после которого стало ясно, что в их отношениях действительно есть подвижки.

Гуф поделился новой фотографией с Кети Топурией

Несколько месяцев назад стало известно о том, что отношения 39-летнего Алексея Долматова и 32-летней Кети Топурии закончились. Несмотря на расставание, рэпер продолжал публиковать в соцсетях совместные фото с экс-возлюбленной, а некоторое время назад выпустил песню, в которой признался, что не теряет надежды вернуть ее.



Несколько дней назад в прессе появились слухи о том, что бывшие возлюбленные вновь воссоединились. Первой прокомментировать ситуацию решила Кети. В одном из своих интервью певица заявила, что они с Гуфом по-прежнему не вместе.



1 2 3 4 5 6 Судя по всему, знаменитости снова вместе

Однако поклонники пары не теряли надежды и, как выяснилось, не зря. На днях Долматов опубликовал в своих инстаграм-историях снимок, после которого не остается сомнений: они с Топурией как минимум снова общаются. Так, на скриншоте, сделанном во время разговора рэпера с певицей по видеосвязи видно, что оба очень счастливы. Что ж, ждем ответа Кети!