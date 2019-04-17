Гуф подтвердил, что снова общается с Кети Топурией

Несколько месяцев назад стало известно о том, что отношения 39-летнего Алексея Долматова и 32-летней Кети Топурии закончились. Несмотря на расставание, рэпер продолжал публиковать в соцсетях совместные фото с экс-возлюбленной, а некоторое время назад выпустил песню, в которой признался, что не теряет надежды вернуть ее.
Несколько дней назад в прессе появились слухи о том, что бывшие возлюбленные вновь воссоединились. Первой прокомментировать ситуацию решила Кети. В одном из своих интервью певица заявила, что они с Гуфом по-прежнему не вместе.
Однако поклонники пары не теряли надежды и, как выяснилось, не зря. На днях Долматов опубликовал в своих инстаграм-историях снимок, после которого не остается сомнений: они с Топурией как минимум снова общаются. Так, на скриншоте, сделанном во время разговора рэпера с певицей по видеосвязи видно, что оба очень счастливы. Что ж, ждем ответа Кети!