Суд дал супругам Аршавиным полтора месяца на примирение

26 февраля начался бракоразводный процесс Андрея и Алисы Аршавиных, однако на днях стало известно, что суд решил дать спортсмену полтора месяца на примирение с женой.

Андрей и Алиса Аршавины будут официально находиться в статусе мужа и жены вплоть до 4 июня этого года

В феврале этого года начались слушания по делу о расторжении брака Алисы и Андрея Аршавиных. Однако, по всей видимости, футболисту и журналистке придется официально находиться в статусе мужа и жены еще как минимум полтора месяца.

Как утверждает издание «Мойка 78» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга, Красносельский районный суд отложил заседание по бракоразводному процессу супругов вплоть до 4 июня.

Этот срок сторонам дали на примирение.

1 2 3 4 5 6 Санкт-Петербургский суд решил дать чете Аршавиных срок в полтора месяца на примирение

Неизвестно, удастся ли бывшим влюбленным восстановить отношения за столь короткое время. Woman.ru следит за развитием событий.