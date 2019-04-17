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Суд дал супругам Аршавиным полтора месяца на примирение

26 февраля начался бракоразводный процесс Андрея и Алисы Аршавиных, однако на днях стало известно, что суд решил дать спортсмену полтора месяца на примирение с женой.
Андрей и Алиса Аршавины будут официально находиться в статусе мужа и жены вплоть до 4 июня этого года
Андрей и Алиса Аршавины будут официально находиться в статусе мужа и жены вплоть до 4 июня этого года

В феврале этого года начались слушания по делу о расторжении брака Алисы и Андрея Аршавиных. Однако, по всей видимости, футболисту и журналистке придется официально находиться в статусе мужа и жены еще как минимум полтора месяца.

Как утверждает издание «Мойка 78» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга, Красносельский районный суд отложил заседание по бракоразводному процессу супругов вплоть до 4 июня.

Этот срок сторонам дали на примирение.

  • Алиса Аршавина (Казьмина), Андрей Аршавин
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    Санкт-Петербургский суд решил дать чете Аршавиных срок в полтора месяца на примирение
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Неизвестно, удастся ли бывшим влюбленным восстановить отношения за столь короткое время. Woman.ru следит за развитием событий.

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17 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Legion-Media.ru
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Андрей Аршавин, Алиса Аршавина (Казьмина)

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2 комментария Добавить комментарий
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  • С кем востанавливать то, бож ты мой. С этой. Все кончено. К лучшему.

  • Это стандартная процедура, тоже мне новость. Почти всем разводящимся парам, у которых есть несовершеннолетние дети, дают срок на примирение. Типа "Ну вы подумайте, у вас же ребенок, может, удастся сохранить семью". Обычная формальность, короче.

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