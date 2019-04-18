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Ультракороткий латексный костюм 19-летней Евгении Медведевой спровоцировал споры в Сети

На днях Евгения Медведева выложила в своем Инстаграме фото в новом костюме для выступлений. Многие фолловеры 19-летней девушки не оценили ее наряд, посчитав его чересчур откровенным.
Евгения Медведева показала фанатам фотографию в новом наряде
Евгения Медведева показала фанатам фотографию в новом наряде

Евгения Медведева часто делится со своими подписчиками в Инстаграме фото- и видеоотчетами с тренировок. На днях двукратная чемпионка мира по фигурному катанию показала необычный костюм, в котором, возможно, выступит на одном из шоу в Южной Корее.

На опубликованном снимке 19-летняя Медведева позирует на льду в ярко-розовом топе и юбке из латекса и накинутой сверху шубе-«чебурашке».

«Что-то розовое», — написала спортсменка под фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В комментариях к посту многие интернет-пользователи осудили фигуристку за столь откровенный наряд. «В последнее время у Жени пошла тенденция на оголение. Главное не переборщить», «Пошлость какая!», «Пробиваем дно», «Может быть это и стильно и хорошо смотрится на фигуре, но девушку украшает скромность», — писали они. Однако нашлись и те, кто оценил смелый выбор Евгении. «Ну ты даешь! Красотка!», «Женя рождена, чтобы удивлять и восхищать», «Симпатично и игриво. И в то же время прилично», — отмечали менее впечатлительные особы.

  • Евгения Медведева
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    Подписчики двукратной чемпионки мира по фигурному катанию сочли ее новый костюм слишком откровенным
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Впрочем, Медведева не стала реагировать на высказывания своих фолловеров и оставила их без ответа.

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18 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Евгения Медведева

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Гость 2019-04-12 16:09:00
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