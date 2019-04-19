Курбан Омаров оскорбительно резко высказался в адрес Сергея Светлакова

Темпераментный Курбан Омаров не оценил недавних высказываний Сергея Светлакова в адрес прежних коллег с ТНТ. Желая защитить честь сотрудников популярного канала, супруг звезды «Дома-2» Ксении Бородиной не пожалел сильных слов в адрес шоумена.



Очередной выпуск Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» не мог не наделать шума. Собеседником Ксении стал Сергей Светлаков, рассказавший о своем непростом уходе с канала ТНТ. Пытаясь говорить смешно о, прямо скажем, не совсем для себя смешном, шоумен сыпал остротами в том числе и на тему рейтингового шоу всех времен — «Дом-2».

Светлаков припомнил и самой Собчак ее участие в проекте в качестве ведущей, дав понять, что, по его мнению, дело это неблагодарное. Однако в целом его претензии к телеканалу ТНТ сводились к тому, что руководство не давало ему в должном объеме творческой свободы. По словам телеведущего, ему не нравилось, как использовался его потенциал.

Как часто бывает в жизни, в любом высказывании каждый услышит что-то свое.

Курбан Омаров, к примеру, отреагировал на упоминания Светлаковым проекта «Дом-2», на котором уже много лет трудится его жена Ксения Бородина. Как и подобает главному защитнику своей прекрасной дамы, Омаров молчать не стал. Он решил дать отпор юмористу-обидчику на современном поле брани — в Инстаграме.



Иллюстрацией к свежему посту Омарова стало крест-накрест перечеркнутое фото Светлакова с заголовком одной из заметок, посвященных его честному разговору с Собчак. Ниже последовал текст, в котором Курбан разошелся не на шутку. Так, он представил подписчикам собственное видение ситуации и объяснил, почему, на его взгляд, Светлаков расстался с ТНТ.

Сергей Светлаков в образе фрезеровщика Ивана Дулина, героя скетч-шоу «Наша Russia»

Решив бить наотмашь, Омаров заявил, что максимум Светлакова — его герой из скетч-шоу «Наша Russia» по фамилии Дулин. Знакомые с проектом зрители помнят, что фрезеровщик Дулин предпочитал женщинам мужчин... Без лишних церемоний Курбан для обозначения нетрадиционной сексуальной ориентации фрезеровщика подобрал непечатное слово, заявив, что это и есть потолок Светлакова…

«…На котором ты доехал до сегодняшнего дня и начал тихо тонуть».

«Где бы я не встретил этого клоуна с одинаковой мимикой я постоянно слышал как он пытается колко пошутить про Дом 2 и ведущих», — продолжил Омаров (орфография и пунктуация автора сохранены). Резюмировал же он свой пост тем, что виной всему зависть телеведущего. К чему и к кому, мы, видимо, должны догадаться сами.

1 2 3 4 5 6 7 Курбан Омаров возмущен отдельными высказываниями Сергея Светлакова в беседе с Ксенией Собчак

Комментариев к посту уже больше двух тысяч. Многие не согласны с риторикой Омарова и, как водится, задаются вопросом, чего добился он сам. Наш герой был к этому готов, саркастично дописав в комментариях, что ожидал от сторонников Светлакова большего.



Что вы думаете о попытке Омарова встать на защиту проекта «Дом-2», сделав столь сильные заявления в адрес Светлакова?