Саша Савельева объяснила, почему выглядит так, будто не рожала

27 марта Саша Савельева впервые стала мамой. На днях певица выложила в Инстаграм свое новое фото, которое сильно впечатлило ее подписчиц. Поклонницы экс-солистки группы «Фабрика» тут же поинтересовались тем, как ей удалось так быстро прийти в форму.

Саша Савельева

В марте этого года стало известно о том, что 35-летняя Саша Савельева родила первенца. На днях экс-солистка группы «Фабрика» решила показать подписчикам Инстаграма, как выглядит после родов. Сначала певица выложила портретное фото, а позже опубликовала снимок и в полный рост. Фанаты Савельевой не стали скрывать свое восхищение тем, как быстро она пришла в форму. Одна из поклонниц знаменитости решила выведать секрет ее стройности.

«Надо сказать спасибо генетике и медицинскому корсету», — честно ответила певица (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 4 5 6 Саша Савельева удивила подписчиц своей фигурой

Савельева не скрывает и тот факт, что во время беременности набрала много лишних килограммов. Однако несмотря на то, что артистка не афишировала свое интересное положение, ее поклонники давно догадывались о том, что она ждет ребенка.