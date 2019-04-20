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Саша Савельева объяснила, почему выглядит так, будто не рожала

27 марта Саша Савельева впервые стала мамой. На днях певица выложила в Инстаграм свое новое фото, которое сильно впечатлило ее подписчиц. Поклонницы экс-солистки группы «Фабрика» тут же поинтересовались тем, как ей удалось так быстро прийти в форму.
Саша Савельева
Саша Савельева

В марте этого года стало известно о том, что 35-летняя Саша Савельева родила первенца. На днях экс-солистка группы «Фабрика» решила показать подписчикам Инстаграма, как выглядит после родов. Сначала певица выложила портретное фото, а позже опубликовала снимок и в полный рост. Фанаты Савельевой не стали скрывать свое восхищение тем, как быстро она пришла в форму. Одна из поклонниц знаменитости решила выведать секрет ее стройности.

«Надо сказать спасибо генетике и медицинскому корсету», — честно ответила певица (орфография и пунктуация автора сохранены).

Савельева не скрывает и тот факт, что во время беременности набрала много лишних килограммов. Однако несмотря на то, что артистка не афишировала свое интересное положение, ее поклонники давно догадывались о том, что она ждет ребенка.

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20 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Александра Савельева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Сафонов, уймите свою жену.

  • Гость

    Сафонов, уймите свою жену.

    Вы правы, замудохала уже всех своей беременностью и родами.

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Гость 2019-04-12 16:09:00
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