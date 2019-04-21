Алена Яковлева рассказала, как стала жертвой группового изнасилования

Героиней нового выпуска программы «Секрет на миллион» стала Алена Яковлева. В беседе с ведущей шоу Лерой Кудрявцевой 57-летняя актриса рассказала о пережитом насилии.

Алена Яковлева откровенно рассказала о том, как пережила групповое изнасилование

Алена Яковлева всегда пользовалась популярностью у мужчин. В молодости актриса считалась секс-символом Советского Союза. Однако красота дочери Юрия Яковлева однажды сыграла с ней злую шутку. В новом выпуске программы «Секрет на миллион» артистка призналась, что в 90-х годах стала жертвой изнасилования.

По словам Яковлевой, эту страшную тайну она скрывала 30 лет.

На тот момент актриса была юной девушкой. Однажды она поймала машину, чтобы поехать в гости к своей тете. Яковлева не испугалась сесть в авто к двум мужчинам, которые позже вернулись, чтобы сопроводить ее обратно до дома. Возвращаясь, они отвезли Яковлеву в лес на старую дачу, где их ждал еще один человек. После этого мужчины совершили над артисткой насильственные действия.



На вопрос ведущей о том, почему она не стала никого звать на помощь, Яковлева ответила: «Я понимала, что, если я сейчас заплачу, меня искалечат, убьют и выбросят в канаву». Чтобы сохранить свою жизнь, актриса повела себя неожиданно и сказала мужчинам, которые удерживали ее: «Хорошо, кто первый?». Эти слова заставили их растеряться на несколько мгновений, однако позже изнасиловали ее.



1 2 3 4 5 6 57-летняя актриса рассказала ведущей программы «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой о трагедии, которая произошла с ней 30 лет назад

После случившегося Яковлева несколько дней не могла прийти в себя, однако затем все же собралась с силами и отправилась к врачу, чтобы проверить свое здоровье. По словам артистки, этот случай многому ее научил.