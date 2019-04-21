Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Алена Яковлева рассказала, как стала жертвой группового изнасилования

Героиней нового выпуска программы «Секрет на миллион» стала Алена Яковлева. В беседе с ведущей шоу Лерой Кудрявцевой 57-летняя актриса рассказала о пережитом насилии.
Алена Яковлева откровенно рассказала о том, как пережила групповое изнасилование
Алена Яковлева откровенно рассказала о том, как пережила групповое изнасилование

Алена Яковлева всегда пользовалась популярностью у мужчин. В молодости актриса считалась секс-символом Советского Союза. Однако красота дочери Юрия Яковлева однажды сыграла с ней злую шутку. В новом выпуске программы «Секрет на миллион» артистка призналась, что в 90-х годах стала жертвой изнасилования.

По словам Яковлевой, эту страшную тайну она скрывала 30 лет.

На тот момент актриса была юной девушкой. Однажды она поймала машину, чтобы поехать в гости к своей тете. Яковлева не испугалась сесть в авто к двум мужчинам, которые позже вернулись, чтобы сопроводить ее обратно до дома. Возвращаясь, они отвезли Яковлеву в лес на старую дачу, где их ждал еще один человек. После этого мужчины совершили над артисткой насильственные действия.

На вопрос ведущей о том, почему она не стала никого звать на помощь, Яковлева ответила: «Я понимала, что, если я сейчас заплачу, меня искалечат, убьют и выбросят в канаву». Чтобы сохранить свою жизнь, актриса повела себя неожиданно и сказала мужчинам, которые удерживали ее: «Хорошо, кто первый?». Эти слова заставили их растеряться на несколько мгновений, однако позже изнасиловали ее.

  • Лера Кудрявцева и Алена Яковлева
    1 2 3 4 5 6
    57-летняя актриса рассказала ведущей программы «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой о трагедии, которая произошла с ней 30 лет назад
    Смотреть галерею

После случившегося Яковлева несколько дней не могла прийти в себя, однако затем все же собралась с силами и отправилась к врачу, чтобы проверить свое здоровье. По словам артистки, этот случай многому ее научил.

Перейти к обсуждению 2


21 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Пресс-служба НТВ

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • В жизни почти всех женщин, бывает изнасилование. Многие об этом молчат, предпочитая забыть, тем самым развязывая руки этому средневековому ужасу.

  • Зачем об этом кричать на всю страну

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-12 16:09:00
154
Опять постановочные обработанные фото. Ну какие папарацци ! Это Буля папараццам машет, Лопырь натужно улыбается, затем Буля показательно держит Викусю за по_пу в нужном ракурсе, а папараци буквально влезли на лежак под тент.
В Сети появились новые фото Виктории Лопыревой и Игоря Булатова на пляже
177 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.