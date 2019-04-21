Как прошла закрытая вечеринка в честь 70-летия Аллы Пугачевой

20 апреля в элитном столичном ресторане состоялась закрытая вечеринка по случаю юбилея Аллы Пугачевой. Поздравить певицу с 70-летием пришли ее многочисленные коллеги и друзья.

На днях Алла Пугачева отпраздновала 70-летие. Артистка устроила пышное торжество в одном из лучших ресторанов Рублевки, пригласив туда родных и близких.



Сначала певицу поздравили ее семья и друзья, среди которых были Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Николай Басков, Татьяна Тарасова, Галина Волчек, Валентин Юдашкин, Никас Сафронов и многие другие.



Позже банкет почтил своим присутствием и премьер-министр России Дмитрий Медведев — об том сообщил Super.ru. Как известно, политик уже много лет является поклонником творчества Пугачевой.

Если верить инстаграм-отчетам звезд, Примадонна сменила за этот вечер два эффектных аутфита. Но примечательно не это.

Как сообщает «Комсомольская правда» , свой образ артистка дополнила колье стоимостью 80 миллионов рублей. Это роскошное украшение — подарок Пугачевой от Филиппа Киркорова.

1 2 3 ... 9 20 апреля Алла Пугачева с размахом отпраздновала 70-летие

В течение всего банкета коллеги певицы по сцене исполняли для нее и ее гостей различные музыкальные композиции. В завершение праздника все присутствующие отведали четырехъярусный именинный торт, украшенный съедобной короной. Первые кусочки лакомства достались детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина — пятилетним Лизе и Гарри.