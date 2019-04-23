«Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках провела мероприятие для молодых людей с ДЦП

Ксения Безуглова — «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках и основатель фонда «Возможно все», помогающего молодым людям с ограниченными возможностями и ДЦП. 11 апреля в ресторане «Плюс 1» состоялся пресс-завтрак фонда, посвященный началу сотрудничества с Аделиной Шариповой, новым попечителем фонда.

Ксения Безуглова

Основная задача фонда «Возможно все» — привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями. 11 апреля состоялся пресс-завтрак фонда, посвященный роли меценатства как важного общественного явления, направленного на поддержку людей с ДЦП. Также на мероприятии обсуждалось обеспечение их дорогостоящими техническими средствами, получение результативной реабилитации, возвращении к полноценной жизни.

Аделина Шарипова

На пресс-завтраке основатель фонда Ксения Безуглова объяснила журналистам, почему не стоит использовать слово «инвалид» для обозначения людей с ограниченными возможностями.



1 2 3 4 5 6 Ксения Безуглова и Аделина Шарипова на пресс-завтраке фонда «Возможно все»

Особенный акцент учредители фонда сделали на молодых активных инвалидах и их социальной адаптации. «Впервые я задумалась об этом, когда смотрела фильм ''Со дна вершины'', где спортсмен потерял обе ноги, но это не остановило его и он смог выиграть Олимпиаду», — высказала свое мнение новый попечитель проекта Аделина Шарипова.