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«Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках провела мероприятие для молодых людей с ДЦП

Ксения Безуглова — «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках и основатель фонда «Возможно все», помогающего молодым людям с ограниченными возможностями и ДЦП. 11 апреля в ресторане «Плюс 1» состоялся пресс-завтрак фонда, посвященный началу сотрудничества с Аделиной Шариповой, новым попечителем фонда.
Ксения Безуглова
Ксения Безуглова

Основная задача фонда «Возможно все» — привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями. 11 апреля состоялся пресс-завтрак фонда, посвященный роли меценатства как важного общественного явления, направленного на поддержку людей с ДЦП. Также на мероприятии обсуждалось обеспечение их дорогостоящими техническими средствами, получение результативной реабилитации, возвращении к полноценной жизни.

Аделина Шарипова
Аделина Шарипова

На пресс-завтраке основатель фонда Ксения Безуглова объяснила журналистам, почему не стоит использовать слово «инвалид» для обозначения людей с ограниченными возможностями.

  • Аделина Шарипова
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    Ксения Безуглова и Аделина Шарипова на пресс-завтраке фонда «Возможно все»
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Особенный акцент учредители фонда сделали на молодых активных инвалидах и их социальной адаптации. «Впервые я задумалась об этом, когда смотрела фильм ''Со дна вершины'', где спортсмен потерял обе ноги, но это не остановило его и он смог выиграть Олимпиаду», — высказала свое мнение новый попечитель проекта Аделина Шарипова. 

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23 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Пресс-служба
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Аделина Шарипова

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