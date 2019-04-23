«Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках провела мероприятие для молодых людей с ДЦП

Основная задача фонда «Возможно все» — привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями. 11 апреля состоялся пресс-завтрак фонда, посвященный роли меценатства как важного общественного явления, направленного на поддержку людей с ДЦП. Также на мероприятии обсуждалось обеспечение их дорогостоящими техническими средствами, получение результативной реабилитации, возвращении к полноценной жизни.
На пресс-завтраке основатель фонда Ксения Безуглова объяснила журналистам, почему не стоит использовать слово «инвалид» для обозначения людей с ограниченными возможностями.
Особенный акцент учредители фонда сделали на молодых активных инвалидах и их социальной адаптации. «Впервые я задумалась об этом, когда смотрела фильм ''Со дна вершины'', где спортсмен потерял обе ноги, но это не остановило его и он смог выиграть Олимпиаду», — высказала свое мнение новый попечитель проекта Аделина Шарипова.