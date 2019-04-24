«С возвращением домой»: Бузова опубликовала фото с Собчак на лобном месте «Дома-2»

Ксения Собчак и Ольга Бузова знают, как привлечь к себе внимание. А уж когда эти две знаменитости собираются вместе, жди чего-то особенного.



23 апреля в Инстаграме Ольги Бузовой появилось фото, которое сразу привлекло внимание интернет-пользователей. В кадре с 33-летней звездой позировала ее старшая коллега по шоу-бизу — Ксения Собчак.

Внимание многих привлекло не то, что знаменитости были вместе, а то, где они встретились. На знаменитом лобном месте телепроекта «Дом-2».

1 2 3 4 5 6 Ксения Собчак была ведущей «Дома-2» с 2004 по 2012 год

«С возвращением домой, Ксения Анатольевна. Подробности завтра», — написала Бузова. Собчак, следуя законам жанра, не менее интригующе ей ответила: «Я рада нашему воссоединению!». Первая мысль, которая возникла у многих, — блондинка в законе вернулась на телестройку. Но скорее всего речь идет о том самом интервью, которая Бузова дала Собчак в рамках ее шоу на Youtube-канале. Его съемки наверняка проходили и там, где Ольга трудится уже (!) 11 лет.