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«С возвращением домой»: Бузова опубликовала фото с Собчак на лобном месте «Дома-2»

Ксения Собчак и Ольга Бузова знают, как привлечь к себе внимание. А уж когда эти две знаменитости собираются вместе, жди чего-то особенного. 

23 апреля в Инстаграме Ольги Бузовой появилось фото, которое сразу привлекло внимание интернет-пользователей. В кадре с 33-летней звездой позировала ее старшая коллега по шоу-бизу — Ксения Собчак. 

Внимание многих привлекло не то, что знаменитости были вместе, а то, где они встретились. На знаменитом лобном месте телепроекта «Дом-2».

«С возвращением домой, Ксения Анатольевна. Подробности завтра», — написала Бузова. Собчак, следуя законам жанра, не менее интригующе ей ответила: «Я рада нашему воссоединению!». Первая мысль, которая возникла у многих, — блондинка в законе вернулась на телестройку. Но скорее всего речь идет о том самом интервью, которая Бузова дала Собчак в рамках ее шоу на Youtube-канале. Его съемки наверняка проходили и там, где Ольга трудится уже (!) 11 лет.

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24 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Starface, PhotoXPress.ru, Instagram
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Ксения Собчак

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Наконец Собчак нашла того, кто выглядит хуже нее, чтобы выгодно смотреться на фото.

  • Лучше Собчак, чем Орлова. Она лучшая ведущая была (первая), пока не ушла.

  • Удивительно, но рядом с бузовой, собачак выглядит даже привлекательной. Хотя вроде и Бузова не страшная. Особо)

  • Ксения поняла,что все дороги ведут обратно в Дом 2! 😁 От судьбы не уйдешь. Бгг

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Гость 2019-04-19 19:45:00
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Давайте смотреть реальности в глаза! Дом 2 трудно назвать местом, где существует духовность, порядочность и нравственность. Здесь, я абсолютно поддерживаю Светлакова! Но Омаров молодец лишь только в том, что защищает свою жену и поддерживает её. А вот Ксения Бородина, которая зарабатывает деньги на проекте, за счёт продажи совести и чести участников дом 2,хочет чтобы про неё говорили только хорошее, уважали и защищали! Только если ты зашла в эту грязь, чистой тебе уже не выйти из неё, придётся слушать и терпеть таких, как Светлаков, в словах которого есть правда!
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