«С возвращением домой»: Бузова опубликовала фото с Собчак на лобном месте «Дома-2»

23 апреля в Инстаграме Ольги Бузовой появилось фото, которое сразу привлекло внимание интернет-пользователей. В кадре с 33-летней звездой позировала ее старшая коллега по шоу-бизу — Ксения Собчак.
Внимание многих привлекло не то, что знаменитости были вместе, а то, где они встретились. На знаменитом лобном месте телепроекта «Дом-2».
«С возвращением домой, Ксения Анатольевна. Подробности завтра», — написала Бузова. Собчак, следуя законам жанра, не менее интригующе ей ответила: «Я рада нашему воссоединению!». Первая мысль, которая возникла у многих, — блондинка в законе вернулась на телестройку. Но скорее всего речь идет о том самом интервью, которая Бузова дала Собчак в рамках ее шоу на Youtube-канале. Его съемки наверняка проходили и там, где Ольга трудится уже (!) 11 лет.